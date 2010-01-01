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  • Одержимые звуком Одержимые звуком Одержимые звуком

    Heritage Audio Компонентная система Hi-Fi с DVD

    MCD909/12

    Одержимые звуком

    Использование высококачественных материалов в конструкции компонентной системы DVD Hi-Fi от Philips позволяет достичь максимальной четкости воспроизведения. Ламповый предусилитель создает кристально чистый звук, а мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI) обеспечивает высочайшее качество изображения.

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    Heritage Audio Компонентная система Hi-Fi с DVD

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    Одержимые звуком

    Наслаждайтесь теплым звуком Hi-Fi

    • Ламповый усилитель Hi-Fi
    • Шелковый куполообразный динамик ВЧ
    • 150 Вт
    Качественные ламповые усилители Hi-Fi обеспечивают очень чистое и реалистичное звучание

    Качественные ламповые усилители Hi-Fi обеспечивают очень чистое и реалистичное звучание

    Благодаря ламповым усилителям Нi-Fi класса можно наслаждаться звучанием высочайшего качества, присущем аудиосистемам класса премиум, которые удовлетворяют требованиям самых взыскательных меломанов. Аналоговая суть ламповых усилителей создает звучание, более приятное для нашей нелинейной слуховой системы. Звук от лампового усилителя характеризуется низкой степенью искажения и всегда привлекателен благодаря чистому, четкому, теплому и реалистичному звучанию.

    Неодимовый ленточный динамик ВЧ — впечатляющая точность воспроизведения

    Неодимовый ленточный динамик ВЧ — впечатляющая точность воспроизведения

    Неодимовый ленточный динамик ВЧ — это монопольный динамик ВЧ, излучающий динамичный и четкий звук фронтально. Он обычно используется в системах высокого класса для воспроизведения звука с отменной точностью. Конструкция обычных конических и куполообразных динамиков ВЧ основана на принципе направленной движущейся катушки, в то время как неодимовый ленточный динамик ВЧ излучает высокие частоты в соответствии с полной 180-градусной диаграммой направленности. Это кардинально увеличивает широту звукового спектра в области ВЧ и расширяет зону наилучшего восприятия, воспроизводя кристально чистый и естественный звук с широким охватом даже в компактных аудиосистемах.

    Позолоченный разъем АС для идеальной передачи сигнала

    Позолоченный разъем АС для идеальной передачи сигнала

    Позолоченный разъем АС обеспечивает лучшую по сравнению с обычными защелкивающимися разъемами передачу аудиосигнала. Этот разъем также минимизирует потери при передаче сигнала от усилителя к акустической системе, что обеспечивает звучание максимально приближенное к естественному.

    Воспроизведение дисков DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD

    Воспроизведение дисков DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD

    Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться видео в формате DivX®. Формат DivX media — это технология сжатия видео на основе MPEG4, которая позволяет записывать файлы большого размера, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на дисках CD-R/RW и записываемых DVD-дисках.

    Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

    Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

    Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

    Качественный корпус из алюминия и акустические системы из натурального дерева

    Качественный корпус из алюминия и акустические системы из натурального дерева

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    Пульт ДУ с кожаным и металлическим покрытием панелей и плоскими кнопками

    Пульт ДУ с кожаным и металлическим покрытием панелей и плоскими кнопками

    Использование этого эргономичного пульта ДУ доставляет удовольствие благодаря идеальному сочетанию миниатюрного размера и простоты в использовании. Его плоские металлические кнопки удачно контрастируют с кожаной задней панелью. Помимо этого, стильная, прецизионно обработанная клавиатура обеспечивает качественное применение. Ощутите роскошь настоящего дизайна и четкого управления.

    Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий

    Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий

    Просто подключите флэш-накопитель USB к системе и поделитесь цифровой музыкой и фотографиями с семьей и друзьями.

    Общая выходная мощность 150 Вт RMS

    Общая выходная мощность системы составляет 150 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.

    Регулировка ВЧ и НЧ для простого управления высокими и низкими частотами

    Регулировка ВЧ и НЧ — это функции эквалайзера для управления уровнями соответственно высоких и низких частот аудиосигнала. Функция Treble регулирует усиление только высоких частот в музыке, тогда как функция Bass регулирует усиление низких частот. С помощью кнопок вверх и вниз акцент можно легко сместить на низкие или высокие частоты или оставить их на среднем уровне для воспроизведения музыки в соответствии с исходными установками, сделанными при записи. Функции управления Treble и Bass дают возможность слушать музыку по-своему.

    HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости

    HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение. Прогрессивная развертка (обозначается как "p" в "1080p") заменяет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. И, кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение, способное выполнять передачу видео в несжатом цифровом формате HD, а также передачу многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый — что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без каких-либо помех.

    • Звук

      Выходная мощность
      2 x 75 Вт RMS / музыкальная мощность 2 x 150 Вт
      Улучшение звука
      • ламповый предусилитель
      • цифровой усилитель класса "D"
      • тонкомпенсация
      • регулировка ВЧ и НЧ
      • Dolby Digital

    • Громкоговорители

      Динамики
      • 3-полосная
      • 5" НЧ-динамик
      • купольные динамики средних частот
      • ленточный ВЧ-динамик
      Улучшения АС
      • позолоченные разъемы АС
      • съемные решетки АС

    • Подключения

      USB
      Порт USB
      Аудио-/видеовыход
      • 2xRCA (Аудио)
      • выход компонентного видеосигнала
      • выход композитного видеосигнала (CVBS)
      • выход коаксиального цифрового аудиосигнала
      • цифровой оптический выход
      • Выход HDMI
      • Наушники (6,3 мм)
      • Выход SCART
      • Выход S-Video
      Вход Aux
      2xRCA (Аудио)

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      • быстрое сканирование вперед/назад
      • поиск следующей/предыдущей дорожки
      • повтор/в произвольном порядке/программа
      Поддерживаемые медианосители
      • WMA-CD
      • MP3-CD
      • CD
      • CD-R
      • CD-RW
      • Флэш-накопитель USB
      Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB
      • быстро назад/быстро вперед
      • воспроизведение/пауза
      • предыдущая/следующая
      • запрограммированное воспроизведение
      • повтор
      • вперемешку
      • стоп

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM
      Диапазоны тюнера
      FM стерео
      Сохранение радиостанций
      20
      RDS
      • радиотекст
      • установка часов RDS
      • название станции
      • тип программы
      Улучшения тюнера
      • автоматическая цифровая настройка
      • автопоиск

    • Комфорт

      Будильники
      • Сигнал CD
      • звуковой радиосигнал
      • Сигнал USB
      Часы
      • на основном дисплее
      • таймер отключения
      Тип загрузчика
      • с приводом
      • лоток
      Тип дисплея
      Дисплей VFD
      Улучшения дисплея
      Режим приглушения
      Языки экранных меню
      • Голландский
      • Английский
      • Французский
      • Немецкий
      • Итальянский
      • Португальский
      • Испанский
      • Шведский
      • Турецкий

    • Питание

      Источник питания
      220—240  В
      Источник питания
      50  Гц

    • Аксессуары

      Пульт ДУ
      49-и кнопочный пульт с батареями 2xAAA
      Инструкция по эксплуатации
      Многоязычное
      Прочее
      • Антенна FM
      • Краткое руководство пользователя
      Кабели/подключение
      • кабель композитного видеосигнала (Y)
      • кабель управления
      • шнур питания
      Гарантия
      Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

    • Размеры

      Вес брутто
      22,5  кг
      Глубина основной АС
      240  миллиметра
      Ширина основной АС
      205  миллиметра
      Глубина основного устройства
      280  миллиметра
      Высота основного устройства
      180  миллиметра
      Ширина основного устройства
      250  миллиметра
      Высота упаковки
      310  миллиметра
      Ширина упаковки
      740  миллиметра
      Глубина упаковки
      375  миллиметра
      Высота основной АС
      330  миллиметра

    • Изображение/дисплей

      Улучшение изображения
      • увеличение частоты дискретизации видео
      • увеличение масштаба видео
      • высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p)

    • Воспроизведение цифровых фотографий

      Поддерживаемые медианосители
      • CD-R/RW
      • DVD+R/+RW
      • компакт-диск с изображениями
      Формат сжатия изображений
      JPEG

    • Зеленый

      Режим ожидания Eco Power
      1  Вт

    • Воспроизведение видео

      Режимы воспроизведения дисков
      • Повтор участка A-B
      • угол
      • PBC
      • замедленное движение
      • Увеличить
      • ограничение на просмотр
      • меню диска
      • перемотка назад
      • перемотка вперед
      • Экранное меню
      • возобновить воспроизведение с места остановки
      Поддерживаемые медианосители
      • DivX
      • DVD-Video
      • компакт-диск с изображениями
      • видео: CD/SVCD
      • DVD+R/+RW
      • DVD-R/-RW
      Код региона DVD
      2

    Badge-D2C

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