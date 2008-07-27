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- Шнур питания сети переменного тока
- Антенна FM
MCI500H/12
Освободите музыку
Наслаждайтесь музыкой по-своему, слушайте ее в превосходном и мощном звучании! С помощью проигрывателя "все-в-одном" MCi500H с жестким диском 160 ГБ вы можете воспроизводить музыку с HDD, передавать со своего компьютера, подключать и воспроизводить с устройств USB или пользоваться бесчисленными дополнительными музыкальными возможностями интернет-радио.Узнать обо всех преимуществах
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Функция алфавитно-цифрового поиска с помощью клавиатуры пульта ДУ позволяет выполнить поиск любимого исполнителя, дорожки или альбома всего за пару секунд. Просто нажмите Search на пульте ДУ и введите несколько первых букв или цифр из названия желаемого альбома, дорожки или имени исполнителя, на экране отобразится наиболее подходящее по критериям поиска название или имя. Больше не нужно терять время на просмотр всей коллекции или списка воспроизведения.
Наполните музыкой каждую комнату в доме. Больше нет кабелей и других препятствий, и больше никаких семейных ссор из-за музыкальных предпочтений. Вы можете не только хранить и воспроизводить музыку с помощью беспроводного музыкального центра Streamium, но также передавать одну или несколько различных дорожек на 5 станций Streamium по всему дому. Это так просто со встроенными, инновационными функциями "Моя комната", "Моя музыка" и "Передача музыки". Освободите музыку и наслаждайтесь ей в любой точке Вашего дома.
Наполните комнату любимой музыкой, благодаря цифровому усилителю класса "D" с выходной среднеквадратичной мощностью 2x50 Вт. Усилитель принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Усилитель имеет эффективность более чем на 90 % выше в сравнении с обычными усилителями класса АВ. Эта высокая эффективность реализована в мощном устройстве, занимающем минимум места.
Простой и удобный пользовательский интерфейс GoGear оснащен усовершенствованной технологией навигации. Вы несомненно оцените быстрое перемещение по меню и простое управление, которые в полной мере позволяют насладиться мультимедийными возможностями устройства. Предустановленные функции (например, функция отображения обложки, которая позволяет просматривать обложки альбомов, внедренные в музыкальный файл) делают прослушивание еще более приятным, как в старые добрые времена, когда вы слушали CD или виниловые грампластинки, рассматривая их обложки.
Жесткий диск объемом 160 ГБ обеспечивает возможность хранения цифровых аудио файлов, с легкостью вмещая до 2000 компакт-дисков. Экономия места, удобное управление аудиоколлекцией, легкий доступ — все это благодаря одному устройству.
С помощью Streamium можно слушать тысячи бесплатных интернет-радиостанций. Теперь вы можете быть в курсе последних музыкальных тенденций по всему миру. Подключите Streamium к сети Интернет и слушайте свои любимые передачи через аудиосистему, не включая ПК.
Загрузите вашу музыкальную коллекцию на встроенный жесткий диск беспроводной микросистемы Hi-Fi Streamium или на ПК для прослушивания любой композиции в любое время. Система получает доступ к музыкальным файлам с помощью Windows Media Player (WMP) через встроенный UPnP-сервер. Это позволит Вам с легкостью отыскать любую композицию по названию альбома, исполнителю, жанру или названию дорожки.
Беспроводная микросистема Hi-Fi Streamium оснащена преобразователями класса Hi-Fi наивысшего качества. Динамик ВЧ 1" с мягким куполом изготовлен из натурального шелка и обладает способностью воспроизводить мельчайшие нюансы звука, не придавая ему излишней жесткости и резкости. Идеально соответствующий ему динамик НЧ 5,25" среднего диапазона представляет собой оптимизированный бумажный конус, легкий и жесткий одновременно, что позволяет достичь максимального качества переходных процессов и сохранить ровный частотный отклик до 4 кГц. В результате сочетания данных технологий рождается предельно чистое, естественное звучание вокала в сопровождении мощных, динамичных басов.
С помощью ПО Philips WADM — Wireless Audio Device Management (входит в комплект) вы можете быстро и легко скопировать музыкальную коллекцию, хранящуюся на компьютере, на жесткий диск музыкального центра Streamium с помощью функции перетаскивания. Теперь вы можете наслаждаться музыкальной коллекцией, не включая компьютер.
При установке компакт-диска в беспроводной музыкальный центр Streamium встроенная интерактивная база данных Gracenote автоматически выполняет поиск информации об альбоме, исполнителе или дорожке. Gracenote — это отраслевой стандарт в технологии распознавания музыки и предоставления сопутствующих материалов, поэтому не нужно вводить сведения о мелодии вручную. Gracenote облегчает систематизацию мелодий в соответствии с исполнителем, альбомом, жанром или названием песни. В процессе воспроизведения компакт-диска музыкальный центр Streamium преобразует музыку в формат MP3 и сохраняет ее на встроенном жестком диске.
При выборе режима прямого воспроизведения с USB можно получать быстрый доступ к мелодии с портативного музыкального проигрывателя USB и воспроизводить ее с помощью музыкального центра или станции Streamium. Режим прямого воспроизведения с USB дает возможность воспроизводить музыкальные файлы MP3, AAC и WMA с USB-устройства, позволяя наслаждаться музыкой прекрасного качества с портативных устройств дома.
Звук
Медианосители
Громкоговорители
Подключения
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Аксессуары
Размеры
Аудиовоспроизведение
Аудиозапись
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