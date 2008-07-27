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    Streamium Беспроводная микросистема Hi-Fi

    MCI500H/12

    Освободите музыку

    Наслаждайтесь музыкой по-своему, слушайте ее в превосходном и мощном звучании! С помощью проигрывателя "все-в-одном" MCi500H с жестким диском 160 ГБ вы можете воспроизводить музыку с HDD, передавать со своего компьютера, подключать и воспроизводить с устройств USB или пользоваться бесчисленными дополнительными музыкальными возможностями интернет-радио.

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    Streamium Беспроводная микросистема Hi-Fi

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    Освободите музыку

    Слушайте всю свою музыку на одной системе - без проводов

    • 160 ГБ/2000 CD
    • Бесплатное интернет-радио
    • 2x50 Вт
    Алфавитно-цифровой поиск с помощью пульта ДУ

    Алфавитно-цифровой поиск с помощью пульта ДУ

    Функция алфавитно-цифрового поиска с помощью клавиатуры пульта ДУ позволяет выполнить поиск любимого исполнителя, дорожки или альбома всего за пару секунд. Просто нажмите Search на пульте ДУ и введите несколько первых букв или цифр из названия желаемого альбома, дорожки или имени исполнителя, на экране отобразится наиболее подходящее по критериям поиска название или имя. Больше не нужно терять время на просмотр всей коллекции или списка воспроизведения.

    Расширьте свою систему, добавив до 5 станций Wi-Fi

    Расширьте свою систему, добавив до 5 станций Wi-Fi

    Наполните музыкой каждую комнату в доме. Больше нет кабелей и других препятствий, и больше никаких семейных ссор из-за музыкальных предпочтений. Вы можете не только хранить и воспроизводить музыку с помощью беспроводного музыкального центра Streamium, но также передавать одну или несколько различных дорожек на 5 станций Streamium по всему дому. Это так просто со встроенными, инновационными функциями "Моя комната", "Моя музыка" и "Передача музыки". Освободите музыку и наслаждайтесь ей в любой точке Вашего дома.

    Звук Hi-Fi мощностью 2x50 Вт RMS с цифровым усилителем класса "D"

    Звук Hi-Fi мощностью 2x50 Вт RMS с цифровым усилителем класса "D"

    Наполните комнату любимой музыкой, благодаря цифровому усилителю класса "D" с выходной среднеквадратичной мощностью 2x50 Вт. Усилитель принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Усилитель имеет эффективность более чем на 90 % выше в сравнении с обычными усилителями класса АВ. Эта высокая эффективность реализована в мощном устройстве, занимающем минимум места.

    Простой и удобный интерфейс с возможностью отображения обложек альбомов

    Простой и удобный интерфейс с возможностью отображения обложек альбомов

    Простой и удобный пользовательский интерфейс GoGear оснащен усовершенствованной технологией навигации. Вы несомненно оцените быстрое перемещение по меню и простое управление, которые в полной мере позволяют насладиться мультимедийными возможностями устройства. Предустановленные функции (например, функция отображения обложки, которая позволяет просматривать обложки альбомов, внедренные в музыкальный файл) делают прослушивание еще более приятным, как в старые добрые времена, когда вы слушали CD или виниловые грампластинки, рассматривая их обложки.

    Жесткий диск объемом 160 ГБ для хранения до 2000 компакт-дисков

    Жесткий диск объемом 160 ГБ для хранения до 2000 компакт-дисков

    Жесткий диск объемом 160 ГБ обеспечивает возможность хранения цифровых аудио файлов, с легкостью вмещая до 2000 компакт-дисков. Экономия места, удобное управление аудиоколлекцией, легкий доступ — все это благодаря одному устройству.

    Тысячи бесплатных интернет-радиостанций

    Тысячи бесплатных интернет-радиостанций

    С помощью Streamium можно слушать тысячи бесплатных интернет-радиостанций. Теперь вы можете быть в курсе последних музыкальных тенденций по всему миру. Подключите Streamium к сети Интернет и слушайте свои любимые передачи через аудиосистему, не включая ПК.

    Просматривайте коллекцию по альбомам, исполнителям, жанрам и дорожкам

    Загрузите вашу музыкальную коллекцию на встроенный жесткий диск беспроводной микросистемы Hi-Fi Streamium или на ПК для прослушивания любой композиции в любое время. Система получает доступ к музыкальным файлам с помощью Windows Media Player (WMP) через встроенный UPnP-сервер. Это позволит Вам с легкостью отыскать любую композицию по названию альбома, исполнителю, жанру или названию дорожки.

    Куполообразные динамики Hi-Fi и 13,3 см (5,25) динамики НЧ

    Беспроводная микросистема Hi-Fi Streamium оснащена преобразователями класса Hi-Fi наивысшего качества. Динамик ВЧ 1" с мягким куполом изготовлен из натурального шелка и обладает способностью воспроизводить мельчайшие нюансы звука, не придавая ему излишней жесткости и резкости. Идеально соответствующий ему динамик НЧ 5,25" среднего диапазона представляет собой оптимизированный бумажный конус, легкий и жесткий одновременно, что позволяет достичь максимального качества переходных процессов и сохранить ровный частотный отклик до 4 кГц. В результате сочетания данных технологий рождается предельно чистое, естественное звучание вокала в сопровождении мощных, динамичных басов.

    Просто "перетащите" музыку при помощи мыши

    С помощью ПО Philips WADM — Wireless Audio Device Management (входит в комплект) вы можете быстро и легко скопировать музыкальную коллекцию, хранящуюся на компьютере, на жесткий диск музыкального центра Streamium с помощью функции перетаскивания. Теперь вы можете наслаждаться музыкальной коллекцией, не включая компьютер.

    Воспроизведение и копирование компакт-дисков с помощью автоматического поиска информации Gracenote

    При установке компакт-диска в беспроводной музыкальный центр Streamium встроенная интерактивная база данных Gracenote автоматически выполняет поиск информации об альбоме, исполнителе или дорожке. Gracenote — это отраслевой стандарт в технологии распознавания музыки и предоставления сопутствующих материалов, поэтому не нужно вводить сведения о мелодии вручную. Gracenote облегчает систематизацию мелодий в соответствии с исполнителем, альбомом, жанром или названием песни. В процессе воспроизведения компакт-диска музыкальный центр Streamium преобразует музыку в формат MP3 и сохраняет ее на встроенном жестком диске.

    Подключите и слушайте музыку напрямую с устройства флэш-памяти USB

    При выборе режима прямого воспроизведения с USB можно получать быстрый доступ к мелодии с портативного музыкального проигрывателя USB и воспроизводить ее с помощью музыкального центра или станции Streamium. Режим прямого воспроизведения с USB дает возможность воспроизводить музыкальные файлы MP3, AAC и WMA с USB-устройства, позволяя наслаждаться музыкой прекрасного качества с портативных устройств дома.

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      2x50 Вт
      Улучшение звука
      • 3-ступенчатое динамическое усиление НЧ
      • Эквалайзер
      • Incredible Surround
      • Регулировка ВЧ и НЧ
      • Цифровой усилитель класса "D"
      • Интеллектуальный эквалайзер
      Музыкальная мощность
      200  Вт
      Настройки эквалайзера
      • Классика
      • Джаз
      • Поп
      • Рок
      • Техно
      • Нейтрально
      Регулятор громкости
      Регулятор громкости "вверх/вниз"

    • Медианосители

      Емкость жесткого диска
      160  GB

    • Громкоговорители

      Основная АС
      • Двухполосная
      • 5,25" НЧ-динамик

    • Подключения

      Антенна
      Диполь FM
      Аудиовход cinch
      Аналоговый AUX (Центр)
      Вход Aux
      Линейный вход
      Проводная локальная сеть
      Кабель Ethernet (разъем RJ 45), 1 шт.
      Другие подключения
      Ethernet
      Кодирование/безопасность
      • WEP 128 бит
      • WEP 64 бит
      • WPA
      Питание
      220–240 В, 50 Гц
      Наушники
      3,5 мм
      Беспроводное соединение
      Беспроводная локальная сеть (802.11g)
      Беспроводное универсальное Plug & Play
      Включено

    • Тюнер/прием/передача

      Автоматическая цифровая настройка
      Да
      Диапазоны тюнера
      FM
      Автосохранение
      Да
      Количество предустановок
      50

    • Комфорт

      Подсветка
      Да
      Тип дисплея
      ЖК
      Языки экранных меню
      • Английский
      • Голландский
      • Французский
      • Немецкий
      • Итальянский
      • Испанский
      Пульт ДУ
      Односторонний
      Цвет подсветки
      Белый
      Часы
      На главном дисплее
      Управление цифровым контентом
      В комплекте ПО WADM
      Режим ожидания Eco Power
      1 ватт
      Разъем для наушников
      Да

    • Аксессуары

      Батарейки
      2 шт, AAA
      CD-ROM
      Установочный CD-ROM, WADM и программные утилиты.
      Входящие в комплект аксессуары
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Антенна FM
      Краткое руководство пользователя
      Английский, французский, немецкий, голландский, итальянский, испанский, финский, норвежский, датский, шведский, португальский
      Пульт ДУ
      Односторонний пульт ДУ
      Инструкция по эксплуатации
      Английский, французский, немецкий, голландский, итальянский, испанский, финский, норвежский, датский, шведский, португальский
      Гарантийная карточка
      Гарантийная карточка

    • Размеры

      Ширина устройства
      265  миллиметра
      Высота устройства
      182,5  миллиметра
      Глубина устройства
      289  миллиметра
      Глубина основной АС
      270  миллиметра
      Ширина основной АС
      174  миллиметра
      Вес устройства
      12,1  кг
      Высота основной АС
      301  миллиметра
      Вес коробки
      13.5  кг
      Размеры коробки (ШxГxВ)
      570 мм x 397 мм x 357 мм

    • Аудиовоспроизведение

      Формат сжатия
      • MP3
      • WMA
      • без DRM AAC (m4A)
      Режимы воспроизведения дисков
      • Поиск следующей/предыдущей дорожки
      • Быстро вперед/назад
      • Повторное воспроизведение
      Поддерживаемые медианосители
      • CD
      • CD-R
      • CD-RW
      • MP3-CD
      • WMA-CD
      Поддержка меток ID3
      Да
      Скорость передачи данных для MP3
      8—320 кбит/с и переменный битрейт
      Режимы для USB Direct
      • Воспроизведение/пауза
      • Предыдущая/следующая
      • Стоп
      Тип загрузчика
      Лоток
      Режим воспроизведения с жесткого диска
      • Альбом
      • Жанр
      • Список воспроизведения
      • Все дорожки
      • Тот же исполнитель
      • Тот же жанр
      Потоковый режим с жесткого диска
      • Передача Wi-Fi на 5 станций
      • "Моя комната, Моя музыка"
      • "Музыка следует за мной"
      • "Передача музыки"
      Режим воспроизведения PC Link
      • Сетевой поток данных в формате MP3
      • Беспроводное соединение Wi-Fi
      Частоты дискретизации
      8 — 48 кГц (MP3)
      Интернет-радио
      Да

    • Аудиозапись

      Формат аудиофайла
      MP3
      Носители записи
      Жесткий диск
      Скорость передачи в битах
      128, 160, 192, 256 и 320 кбит/с
      Скорость записи
      1 x, 4 x

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Шнур питания сети переменного тока
    • Антенна FM
    Badge-D2C

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