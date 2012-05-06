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    Микросистема Hi-Fi

    MCM1006/51

    Расслабляйтесь под прекрасную музыку

    Откройте мир фантастического звучания с компактной и стильной микросистемой Hi-Fi MCM1006 от Philips. Получите новые впечатления от музыки в формате MP3-CD благодаря динамическому усилению НЧ и прямому порту USB.

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    Микросистема Hi-Fi

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    Расслабляйтесь под прекрасную музыку

    Одержимые звуком

    • CD, MP3-CD, USB, FM
    • 4 Вт
    • 4 Вт
    Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

    Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

    Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

    Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

    Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

    Благодаря универсальной возможности переноса файлов так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB.

    Глубокие и мощные басы благодаря АС Bass Reflex

    Отсек позади излучателя направляет воздух в акустически настроенные фазоинверторы, что придает звучанию большую четкость и реалистичность.

    Радио FM для прослушивания радиостанций

    Встроенное радио FM позволяет ежедневно прослушивать любимые музыкальные композиции или новости по вашей радиостанции. Просто настройте радиостанцию для вещания.

    • Звук

      Выходная мощность
      RMS 2x2 Вт, PMPO 200 Вт

    • Размеры

      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      450 мм x 208,5 мм x 158 мм

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Руководство пользователя
    • Пульт ДУ
    • Гарантийный талон (дейс. во всем мире)
    Badge-D2C

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