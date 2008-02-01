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  • Для микросистемы "все-в-одном" Для микросистемы "все-в-одном" Для микросистемы "все-в-одном"

    Микросистема Hi-Fi

    MCM149/12

    Для микросистемы "все-в-одном"

    Оцените фантастическое звучание этой компактной и стильной микросистемы MCM149. Наслаждайтесь любимыми мелодиями на MP3-CD с насыщенным звуком благодаря динамическому усилению НЧ.

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    Микросистема Hi-Fi

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    Для микросистемы "все-в-одном"

    • Воспроизведение MP3/WMA-CD
    • Компактный дизайн
    Общая выходная мощность 4 Вт RMS

    Общая выходная мощность 4 Вт RMS

    Общая выходная мощность системы составляет 4 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.

    Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

    Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

    Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

    Функции таймера включения и отключения

    Функции таймера включения и отключения

    Многофункциональные часы имеют несколько вариантов сигнала будильника. Благодаря радиочасам Philips вы будете просыпаться под звуки радио или традиционного будильника. С помощью таймера отключения можно установить оставшееся время работы, чтобы послушать музыку перед сном. Вам хотелось бы проснуться под звон будильника или послушать любимую музыку в постели? С этими радиочасами возможно все!

    Цифровая настройка с 20 предустановками для дополнительного удобства

    Цифровая настройка с 20 предустановками для дополнительного удобства

    Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

    Кассетная дека с автостопом

    Кассетная дека с автостопом

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    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

    • Звук

      Выходная мощность
      RMS 2x2 Вт, PMPO 200 Вт

    • Тюнер/прием/передача

      Сохранение радиостанций
      20

    • Размеры

      Вес, включая упаковку
      4,75 кг

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Руководство пользователя
    • Краткое руководство пользователя
    • Гарантийный буклет
    • Пульт ДУ
    • Антенна FM/СВ
    Badge-D2C

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