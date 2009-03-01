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  • Одержимые звуком Одержимые звуком Одержимые звуком

    Классическая акустическая микросистема

    MCM166/12

    Одержимые звуком

    Насладитесь фантастическим качеством звука с компактной и стильной классической музыкальной микросистемой Philips. Насыщенное звучание любимой музыки в формате MP3 с компакт дисков и устройств USB благодаря динамическому усилению НЧ.

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    Рекомендуемая розничная цена: 3 410 руб.

    Классическая акустическая микросистема

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    Одержимые звуком

    Расслабляйтесь под прекрасную музыку

    • 10 Вт
    Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

    Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

    Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

    Общая выходная мощность 10 Вт RMS

    Общая выходная мощность 10 Вт RMS

    Общая выходная мощность этой музыкальной системы Philips составляет 10 Вт RMS. RMS означает среднеквадратическое значение и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.

    • Звук

      Выходная мощность
      2 x 5 Вт (RMS)
      Улучшение звука
      • Динамическое усиление басов
      • Цифровое управление звуком 4 режима
      Регулировка громкости
      вверх/вниз

    • Громкоговорители

      Динамики
      3" НЧ-динамик

    • Подключения

      Функция MP3 Link
      Линейный стереовход 3,5 мм
      Аудио-/видеовыход
      Наушники (3,5 мм)

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      повтор/в произвольном порядке/программа
      Поддерживаемые медианосители
      • CD
      • CD-R
      • CD-RW
      • MP3-CD
      • WMA-CD
      Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB
      • быстро назад/быстро вперед
      • воспроизведение/пауза
      • предыдущая/следующая
      • запрограммированное воспроизведение
      • повтор
      • вперемешку
      • стоп

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Несъемная гибкая FM-антенна
      Диапазоны тюнера
      • FM стерео
      • СВ
      Сохранение радиостанций
      20
      Улучшения тюнера
      • автоматическая цифровая настройка
      • автопоиск

    • Комфорт

      Будильники
      • Сигнал CD
      • звуковой радиосигнал
      Цвет подсветки
      голубой
      Часы
      • на основном дисплее
      • таймер отключения
      Тип загрузчика
      сверху
      Тип дисплея
      ЖК-дисплей

    • Питание

      Источник питания
      100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
      Источник питания
      220—240  В

    • Аксессуары

      Пульт ДУ
      Да
      Инструкция по эксплуатации
      • Английский
      • Многоязычное
      Прочее
      • Антенна FM/СВ
      • Краткое руководство пользователя
      Гарантия
      Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

    • Размеры

      Вес брутто
      4,75  кг
      Глубина основной АС
      153  миллиметра
      Ширина основной АС
      134  миллиметра
      Глубина основного устройства
      209  миллиметра
      Высота основного устройства
      231  миллиметра
      Ширина основного устройства
      147  миллиметра
      Высота упаковки
      270  миллиметра
      Ширина упаковки
      370  миллиметра
      Глубина упаковки
      326  миллиметра
      Высота основной АС
      233  миллиметра

    Badge-D2C

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