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Классическая акустическая микросистема

MCM169/12
Общая оценка / 5
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    Классическая акустическая микросистема

    MCM169/12
    Общая оценка / 5

    Одержимые звуком

    Для большего наслаждения музыкой классическая микросистема Philips предлагает возможность копирования музыкальных файлов с компакт-дисков прямо на устройство USB. Кроме того, функция динамического усиления басов Dynamic Bass Boost обеспечивает великолепное звучание. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Классическая акустическая микросистема

    Одержимые звуком

    Для большего наслаждения музыкой классическая микросистема Philips предлагает возможность копирования музыкальных файлов с компакт-дисков прямо на устройство USB. Кроме того, функция динамического усиления басов Dynamic Bass Boost обеспечивает великолепное звучание. Узнать обо всех преимуществах

    Одержимые звуком

    Для большего наслаждения музыкой классическая микросистема Philips предлагает возможность копирования музыкальных файлов с компакт-дисков прямо на устройство USB. Кроме того, функция динамического усиления басов Dynamic Bass Boost обеспечивает великолепное звучание. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Классическая акустическая микросистема

    Одержимые звуком

    Для большего наслаждения музыкой классическая микросистема Philips предлагает возможность копирования музыкальных файлов с компакт-дисков прямо на устройство USB. Кроме того, функция динамического усиления басов Dynamic Bass Boost обеспечивает великолепное звучание. Узнать обо всех преимуществах

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      Одержимые звуком

      Расслабляйтесь под прекрасную музыку

      • Копирование CD
      Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

      Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

      Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

      Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

      Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

      Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

      Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

      Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

      Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

      Слушайте музыку MP3/WMA напрямую с портативных устройств USB

      Слушайте музыку MP3/WMA напрямую с портативных устройств USB

      Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми мелодиями с друзьями и близкими.

      Переведите любимые CD в формат MP3

      Просто подключите флэш-накопитель USB большой емкости к порту USB аудиосистемы Philips и начните перенос любимой музыки с CD на устройство USB или в плеер MP3 — одним прикосновением и без использования компьютера. Благодаря прямой цифровой записи в формате MP3 можно создавать собственные файлы MP3.

      • Звук

        Выходная мощность
        2 x 5 Вт (RMS)
        Улучшение звука
        • Динамическое усиление басов
        • Цифровое управление звуком 4 режима

      • Громкоговорители

        Излучатели АС
        3" НЧ-динамик

      • Аудиовоспроизведение

        Поддерживаемые медианосители
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • WMA-CD
        • Флэш-накопитель USB
        Режимы воспроизведения дисков
        • поиск следующей/предыдущей дорожки
        • повтор/в произвольном порядке/программа
        Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB
        • быстро назад/быстро вперед
        • воспроизведение/пауза
        • предыдущая/следующая
        • повтор
        • вперемешку
        • стоп

      • Аудиозапись

        Носители записи
        Устройство USB
        Источники записи USB
        CD

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазоны тюнера
        • FM стерео
        • СВ
        Сохранение радиостанций
        20
        Улучшения тюнера
        • автоматическая цифровая настройка
        • автопоиск

      • Подключения

        Аудио-/видеовыход
        Наушники (3,5 мм)
        Функция MP3 Link
        Линейный стереовход 3,5 мм

      • Функции управления

        Будильники
        • Сигнал CD
        • звуковой радиосигнал
        Тип загрузчика
        сверху
        Часы
        • на основном дисплее
        • таймер отключения
        Тип дисплея
        ЖК-дисплей
        Цвет подсветки
        голубой

      • Аксессуары

        Пульт ДУ
        Да
        Прочее
        • Антенна FM/СВ
        • Краткое руководство
        руководство пользователя
        Английский
        Гарантия
        Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

      • Размеры

        Вес брутто
        4,75  кг
        Ширина основной АС
        134  мм
        Высота основной АС
        233  мм
        Глубина основной АС
        153  мм
        Глубина основного устройства
        216  мм
        Ширина упаковки
        370  мм
        Высота основного устройства
        231  мм
        Высота упаковки
        270  мм
        Глубина упаковки
        326  мм
        Ширина основного устройства
        147  мм

      • Питание

        Источник питания
        220—240  В

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