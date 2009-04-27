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Одержимые звуком
Для большего наслаждения музыкой классическая микросистема Philips предлагает возможность копирования музыкальных файлов с компакт-дисков прямо на устройство USB. Кроме того, функция динамического усиления басов Dynamic Bass Boost обеспечивает великолепное звучание. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Одержимые звуком
Для большего наслаждения музыкой классическая микросистема Philips предлагает возможность копирования музыкальных файлов с компакт-дисков прямо на устройство USB. Кроме того, функция динамического усиления басов Dynamic Bass Boost обеспечивает великолепное звучание. Узнать обо всех преимуществах
Одержимые звуком
Для большего наслаждения музыкой классическая микросистема Philips предлагает возможность копирования музыкальных файлов с компакт-дисков прямо на устройство USB. Кроме того, функция динамического усиления басов Dynamic Bass Boost обеспечивает великолепное звучание. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Одержимые звуком
Для большего наслаждения музыкой классическая микросистема Philips предлагает возможность копирования музыкальных файлов с компакт-дисков прямо на устройство USB. Кроме того, функция динамического усиления басов Dynamic Bass Boost обеспечивает великолепное звучание. Узнать обо всех преимуществах
Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.
Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.
Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.
Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми мелодиями с друзьями и близкими.
Просто подключите флэш-накопитель USB большой емкости к порту USB аудиосистемы Philips и начните перенос любимой музыки с CD на устройство USB или в плеер MP3 — одним прикосновением и без использования компьютера. Благодаря прямой цифровой записи в формате MP3 можно создавать собственные файлы MP3.
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