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  • Превосходное звучание и стильный дизайн Превосходное звучание и стильный дизайн Превосходное звучание и стильный дизайн

    Микросистема Hi-Fi

    MCM177/12

    Превосходное звучание и стильный дизайн

    Специально сконструированная для тех, кто ценит все самое передовое в технологии и стиле, система выделяется дизайном и качеством. Благодаря прямому порту USB можно воспроизводить и дистанционно управлять файлами MP3/WMA в портативном плеере.

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    Микросистема Hi-Fi

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    Превосходное звучание и стильный дизайн

    с прямым подключением USB

    • Воспроизведение MP3/WMA-CD
    • Прямой порт USB
    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

    Функции таймера включения и отключения

    Функции таймера включения и отключения

    Многофункциональные часы имеют несколько вариантов сигнала будильника. Благодаря радиочасам Philips вы будете просыпаться под звуки радио или традиционного будильника. С помощью таймера отключения можно установить оставшееся время работы, чтобы послушать музыку перед сном. Вам хотелось бы проснуться под звон будильника или послушать любимую музыку в постели? С этими радиочасами возможно все!

    Цифровая настройка FM с предустановками

    Цифровая настройка FM с предустановками

    Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB

    Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB

    Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми моментами с друзьями и близкими.

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

    Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)

    Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)

    Общая выходная мощность этой системы составляет 20 Вт RMS. RMS означает "среднеквадратическое значение" и является стандартной единицей измерения мощности звука, или даже электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.

    Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

    Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

    Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

    Тонкомпенсация громкости как низких, так и высоких частот

    Высокие и низкие частоты звукового диапазона сравнительно хуже воспринимаются органами слуха — особенно при низкой громкости. При включении функции тонкомпенсации низкие и высокие частоты усиливаются для более сбалансированного общего звучания.

    • Звук

      Выходная мощность
      Мощность RMS 2x10 Вт / муз. мощ. 2x20 Вт

    • Тюнер/прием/передача

      Сохранение радиостанций
      20

    • Аксессуары

      Краткое руководство
      Англ.., нем., гол., фр., исп., ит.
      Инструкция по эксплуатации
      16 языков

    • Размеры

      Вес, включая упаковку
      6,9 кг

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Адаптер перем./пост. тока
    • Антенна FM
    • Гарантийный талон (дейс. во всем мире)
    • Пульт ДУ
    • Инструкция по эксплуатации
    • Краткое руководство пользователя
    Badge-D2C

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