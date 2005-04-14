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  • Музыка в формате MP3-CD на ваш вкус Музыка в формате MP3-CD на ваш вкус Музыка в формате MP3-CD на ваш вкус

    Микросистема Hi-Fi

    MCM190/22

    Музыка в формате MP3-CD на ваш вкус

    Компактное устройство в стильном корпусе, отделанном под дерево, скрывает необычайные возможности. Оно сочетает в себе превосходное качество и необходимые функции, и при этом не уступает подобным устройствам по внешнему виду. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь любимой музыкой.

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    Микросистема Hi-Fi

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    Музыка в формате MP3-CD на ваш вкус

    • MP3
    10 часов музыки в формате MP3-CD

    10 часов музыки в формате MP3-CD

    Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-3". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет, позволяя выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

    Цифровая настройка с 20 предустановками для дополнительного удобства

    Цифровая настройка с 20 предустановками для дополнительного удобства

    Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

    Функции таймера включения и отключения

    Функции таймера включения и отключения

    Многофункциональные часы имеют несколько вариантов сигнала будильника. Благодаря радиочасам Philips вы будете просыпаться под звуки радио или традиционного будильника. С помощью таймера отключения можно установить оставшееся время работы, чтобы послушать музыку перед сном. Вам хотелось бы проснуться под звон будильника или послушать любимую музыку в постели? С этими радиочасами возможно все!

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

    Технология Incredible Surround™ для улучшенного звучания

    Incredible Surround — это технология Philips для обработки аудиосигнала, резко усиливающая ширину стереобазы, обеспечивая полное погружение слушателя в музыку. Используя новейшие методы электронного сдвига фаз, эта технология микширует звуки левого и правого каналов таким образом, что расширяется виртуальное расстояние между двумя АС. Это усиливает стереоэффект и создает более естественное звуковое измерение. Технология Incredible Surround позволяет ощутить эффект полностью объемного звука с большей глубиной без использования дополнительных АС.

    • Звук

      Выходная мощность
      2x10 Вт музыкальной мощности

    • Тюнер/прием/передача

      Сохранение радиостанций
      20

    • Размеры

      Вес, включая упаковку
      7,3 кг

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Антенна AM
    Badge-D2C

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