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  • Расслабьтесь под отличную музыку Расслабьтесь под отличную музыку Расслабьтесь под отличную музыку

    Музыкальная микросистема

    MCM2300/12

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    Расслабьтесь под отличную музыку

    Слушайте любимую музыку на компактной универсальной музыкальной системе Philips с портом USB, аудиовходом и поддержкой CD. АС Bass Reflex для мощного звучания и цифровое управление звуком для оптимальных настроек.

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    Музыкальная микросистема

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    Расслабьтесь под отличную музыку

    Одержимые звуком

    • CD, MP3-CD, USB, FM
    • USB-порт для зарядки
    • 15 Вт макс.
    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

    Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

    Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

    Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

    Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

    Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

    Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

    Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

    Благодаря универсальной возможности переноса файлов так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB.

    Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа

    Дверца с электроприводом на передней панели придает этой элегантной аудиосистеме особенный шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.

    Цифровое управление звуком

    С помощью цифрового управления звуком для различных музыкальных жанров можно выбирать подходящие режимы: "Сбалансированный", "Чистый", "Мощный", "Теплый" или "Яркий". Графическая технология выравнивания автоматически настраивает баланс и усиливает звуковые частоты, наиболее важные для выбранного музыкального жанра. Вы сможете настроить оптимальный звуковой баланс для каждого музыкального жанра и получить максимальное удовольствие от прослушивания.

    • Звук

      Улучшение звука
      цифровое управление звуком
      Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная)
      15 Вт

    • Громкоговорители

      Динамики
      3" НЧ-динамик
      Типы АС
      Акустические системы Bass Reflex

    • Подключения

      USB
      Порт USB
      Аудиовход (3,5 мм)
      Да

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      • быстрое сканирование вперед/назад
      • поиск следующей/предыдущей дорожки
      • повтор/в произвольном порядке/программа
      Поддерживаемые медианосители
      • CD
      • CD-R/RW
      • MP3-CD
      • Флэш-накопитель USB
      Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB
      • быстро назад/быстро вперед
      • воспроизведение/пауза
      • предыдущая/следующая
      • повтор
      • вперемешку
      • стоп

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Несъемная гибкая FM-антенна
      Диапазоны тюнера
      • FM моно
      • FM стерео
      Сохранение радиостанций
      20
      Улучшения тюнера
      • автоматическая цифровая настройка
      • автопоиск

    • Комфорт

      Будильники
      • Сигнал CD
      • Звуковой сигнал с радио
      • Сигнал USB
      Часы
      • На главном дисплее
      • таймер отключения
      Тип загрузчика
      лоток
      Тип дисплея
      LED дисплей

    • Питание

      Источник питания
      100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Антенна FM
      • Инструкция по эксплуатации
      Пульт ДУ
      21-кнопочный, дистанционный

    • Размеры

      Вес брутто
      4,67  кг
      Вес нетто
      3,55  кг
      Глубина основной АС
      125  миллиметра
      Ширина основной АС
      150  миллиметра
      Глубина основного устройства
      247  миллиметра
      Высота основного устройства
      121  миллиметра
      Ширина основного устройства
      180  миллиметра
      Высота упаковки
      312  миллиметра
      Ширина упаковки
      577  миллиметра
      Глубина упаковки
      185  миллиметра
      Высота основной АС
      238  миллиметра

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Шнур питания сети переменного тока
    • Антенна FM
    • Инструкция по эксплуатации
    Badge-D2C

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