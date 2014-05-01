Другие продукты в комплекте
- Шнур питания сети переменного тока
- Антенна FM
- Инструкция по эксплуатации
MCM2300/12
Расслабьтесь под отличную музыку
Слушайте любимую музыку на компактной универсальной музыкальной системе Philips с портом USB, аудиовходом и поддержкой CD. АС Bass Reflex для мощного звучания и цифровое управление звуком для оптимальных настроек.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.
Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.
Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.
Благодаря универсальной возможности переноса файлов так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB.
Дверца с электроприводом на передней панели придает этой элегантной аудиосистеме особенный шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.
С помощью цифрового управления звуком для различных музыкальных жанров можно выбирать подходящие режимы: "Сбалансированный", "Чистый", "Мощный", "Теплый" или "Яркий". Графическая технология выравнивания автоматически настраивает баланс и усиливает звуковые частоты, наиболее важные для выбранного музыкального жанра. Вы сможете настроить оптимальный звуковой баланс для каждого музыкального жанра и получить максимальное удовольствие от прослушивания.
Звук
Громкоговорители
Подключения
Аудиовоспроизведение
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Питание
Аксессуары
Размеры
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.