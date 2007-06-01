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  • Слушайте музыку с качеством звучания Hi-Fi Слушайте музыку с качеством звучания Hi-Fi Слушайте музыку с качеством звучания Hi-Fi

    Микросистема Hi-Fi

    MCM398D/12

    Слушайте музыку с качеством звучания Hi-Fi

    В ваших руках самое современное и самое модное устройство: Philips MCM398D, позволяющее слушать музыку с iPod как угодно громко при помощи док-станции! Великолепный звук при компактном дизайне, подходящем для любой комнаты.

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    Микросистема Hi-Fi

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    Слушайте музыку с качеством звучания Hi-Fi

    Воспроизведение и зарядка iPod

    • Сделано для iPod
    • Воспроизведение MP3/WMA-CD
    Слушайте музыку и заряжайте iPod одновременно

    Слушайте музыку и заряжайте iPod одновременно

    Слушайте свою любимую музыку MP3 во время зарядки iPod! Док-станция позволяет подключать iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Не беспокойтесь о том, что iPod разрядится — док-станция заряжает iPod во время воспроизведения музыки. Кроме того, можно перемещаться по меню, выбирать и воспроизводить музыкальные композиции, сохраненные на iPod, с помощью пульта ДУ. Система развлечений с док-станцией автоматически подзаряжает iPod, установленный на док-станцию.

    Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB

    Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB

    Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми моментами с друзьями и близкими.

    Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

    Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

    Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

    Функции таймера включения и отключения

    Функции таймера включения и отключения

    Многофункциональные часы имеют несколько вариантов сигнала будильника. Благодаря радиочасам Philips вы будете просыпаться под звуки радио или традиционного будильника. С помощью таймера отключения можно установить оставшееся время работы, чтобы послушать музыку перед сном. Вам хотелось бы проснуться под звон будильника или послушать любимую музыку в постели? С этими радиочасами возможно все!

    Цифровая настройка с 40 предустановками для дополнительного удобства

    Цифровая настройка с 40 предустановками для дополнительного удобства

    Аудиосистема Philips оснащена цифровым тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро включить любимую радиостанцию, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Один пульт ДУ для системы и iPod

    Один пульт ДУ для системы и iPod

    Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа

    Дверца с электроприводом на передней панели придает этой элегантной аудиосистеме особенный шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.

    • Звук

      Выходная мощность
      Мощность RMS 2x50 Вт, муз. мощ. 2x100 Вт
      Улучшение звука
      • Цифровое управление звуком 4 режима
      • Динамическое усиление басов

    • Громкоговорители

      Основная АС
      • Двухполосная
      • Акустическая система Bass Reflex
      • 4" НЧ-динамик
      • Пьезоэлектрический ВЧ-динамик
      • Съемные решетки АС

    • Подключения

      USB
      Порт USB
      Вход Aux
      Линейный вход
      Другие подключения
      • Антенна FM
      • Соединение через док-станцию
      Наушники
      3,5 мм

    • Тюнер/прием/передача

      Автоматическая цифровая настройка
      Да
      Улучшения тюнера
      Автосохранение
      Диапазоны тюнера
      FM стерео
      Сохранение радиостанций
      40
      RDS
      • Название станции
      • Радиотекст
      • Установка часов по сигналам RDS

    • Комфорт

      Будильники
      • Сигнал CD
      • Звуковой сигнал с радио
      • Таймер отключения
      • Сигнал USB
      Тип дисплея
      ЖК
      Часы
      На главном дисплее
      Режим ожидания Eco Power
      1 ватт

    • Питание

      Источник питания
      • 220—240 В
      • 50 Гц

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      Антенна FM
      Краткое руководство пользователя
      Англ.., нем., гол., фр., исп., ит.
      Пульт ДУ
      Пульт ДУ с 24-мя кнопками и с литиевой батареей
      Инструкция по эксплуатации
      16 языков
      База
      Зарядная база и адаптеры для iPod

    • Размеры

      Глубина упаковки
      345  миллиметра
      Ширина устройства
      152  миллиметра
      Вес, включая упаковку
      8,7  кг
      Высота упаковки
      275  миллиметра
      Высота устройства
      228  миллиметра
      Ширина упаковки
      514  миллиметра
      Глубина устройства
      273  миллиметра
      Глубина основной АС
      244  миллиметра
      Ширина основной АС
      140  миллиметра
      Высота основной АС
      228  миллиметра

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      • Программирование 20 дорожек
      • Повторить / одна / все / программа
      • Воспроизведение в произвольном порядке
      Поддерживаемые медианосители
      • CD
      • CD-R
      • CD-RW
      • MP3-CD
      • WMA-CD
      Поддержка меток ID3
      Да
      Режимы для USB Direct
      • Быстро назад/быстро вперед
      • Воспроизведение/пауза
      • Предыдущая/следующая
      • Запрограммированное воспроизведение
      • Повтор
      • Вперемешку
      • Стоп
      Тип загрузчика
      • Лоток
      • С приводом
      Режим воспроизведения в док-станции
      • Зарядка iPod
      • Перемотка вперед/назад
      • Следующая и предыдущая дорожка
      • Воспроизведение и пауза

    • Совместимость с iPod

      Совместимые продукты
      • iPod
      • iPod mini
      • iPod nano
      • iPod shuffle
      • iPod с цветным дисплеем
      • iPod 5-го поколения

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Антенна FM
    Badge-D2C

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    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

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