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  • Наслаждайтесь высокой точностью музыкального воспроизведения Наслаждайтесь высокой точностью музыкального воспроизведения Наслаждайтесь высокой точностью музыкального воспроизведения

    Harmony Компонентная микросистема Hi-Fi

    MCM7000/12

    Наслаждайтесь высокой точностью музыкального воспроизведения

    АС Philips MCM7000/12 обеспечивают качественный звук при воспроизведении с CD, MP3 Link и через прямой порт USB. Купольные ВЧ-динамики Hi-Fi гарантируют детальный и естественный звук, а функция регулировки ВЧ и НЧ позволяет настраивать звучание. Стильный алюминиевый корпус станет изюминкой интерьера.

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    Harmony Компонентная микросистема Hi-Fi

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    Наслаждайтесь высокой точностью музыкального воспроизведения

    Одержимые звуком

    • Купольный ВЧ динамик
    • CD, USB, FM
    • 60 Вт, 4 Hi-Fi-излучателя
    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

    Общая выходная мощность 60 Вт

    Общая выходная мощность 60 Вт

    Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

    Позолоченный разъем АС для идеальной передачи сигнала

    Позолоченный разъем АС для идеальной передачи сигнала

    Позолоченный разъем АС обеспечивает лучшую по сравнению с обычными защелкивающимися разъемами передачу аудиосигнала. Этот разъем также минимизирует потери при передаче сигнала от усилителя к акустической системе, что обеспечивает звучание максимально приближенное к естественному.

    Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

    Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

    Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

    Алюминиевый корпус: отличный дизайн и высокое качество

    Алюминиевый корпус: отличный дизайн и высокое качество

    Корпус из литого алюминия легок и может выдерживать более высокие внешние температуры. Помимо отличных антикоррозионных характеристик, корпус прочен и надежен.

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

    Купольный ВЧ динамик для детального и естественного звука

    Куполообразные динамики ВЧ Hi-Fi четко передают высокие и средние частоты, увеличивая общую чистоту звука АС. Воспроизводя гармоничное сочетание неискаженного и неокрашенного звука в полном звуковом диапазоне, динамики ВЧ обеспечивают четкость и чистоту тональности вокала и инструментов, тем самым приводя в баланс все звучание в целом при соединении с динамиком НЧ.

    Цифровой усилитель класса D для обеспечения качественного звука

    Цифровой усилитель класса D принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его посредством цифровой обработки. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Цифровой усилитель класса D имеет эффективность на 90 % выше в сравнении с обычными аудиовидеоусилителями. Эта высокая эффективность реализована в мощном усилителе с малой площадью основания.

    Регулировка ВЧ и НЧ для простого управления высокими и низкими частотами

    Регулировка ВЧ и НЧ — это функции эквалайзера для управления уровнями соответственно высоких и низких частот аудиосигнала. Функция Treble регулирует усиление только высоких частот в музыке, тогда как функция Bass регулирует усиление низких частот. С помощью кнопок вверх и вниз акцент можно легко сместить на низкие или высокие частоты или оставить их на среднем уровне для воспроизведения музыки в соответствии с исходными установками, сделанными при записи. Функции управления Treble и Bass дают возможность слушать музыку по-своему.

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      2 x 30 Вт

    • Тюнер/прием/передача

      Сохранение радиостанций
      20

    • Аксессуары

      Инструкция по эксплуатации
      16 языков

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Шнур питания сети переменного тока
    • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
    • Гарантийный сертификат
    • Антенна FM
    Badge-D2C

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