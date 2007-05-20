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  • Одержимые звуком Одержимые звуком Одержимые звуком

    Микросистема Hi-Fi

    MCM700/12

    Одержимые звуком

    Все, что необходимо для идеального аудио — модная и компактная микросистема Hi-Fi MCM700 с прямым воспроизведением через USB. Изумительная зеркальная отделка центрального блока и наслаждение от высококачественного звучания шикарных АС с деревянной отделкой.

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    Микросистема Hi-Fi

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    Одержимые звуком

    Расслабляйтесь под прекрасную музыку

    • MP3/WMA-CD
    • USB
    Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

    Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

    Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

    Слушайте музыку MP3/WMA напрямую с портативных устройств USB

    Слушайте музыку MP3/WMA напрямую с портативных устройств USB

    Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми мелодиями с друзьями и близкими.

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

    High-end дизайн компонентов

    Компонентная микросистема поставляется с подставкой на четырех треугольных ножках. Ее использование обеспечивает отсутствие искажений звучания, вызванных вибрацией, перегревом или электромагнитными помехами от усилителя и устройства загрузки дисков. В результате повышается качество звучания.

    Тонкомпенсация громкости как низких, так и высоких частот

    Высокие и низкие частоты звукового диапазона сравнительно хуже воспринимаются органами слуха — особенно при низкой громкости. При включении функции тонкомпенсации низкие и высокие частоты усиливаются для более сбалансированного общего звучания.

    • Тюнер/прием/передача

      Сохранение радиостанций
      40
    Badge-D2C

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