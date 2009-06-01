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  • Одержимые звуком Одержимые звуком Одержимые звуком

    Heritage Audio Компонентная система Hi-Fi

    MCM770/12

    Одержимые звуком

    Погрузитесь в мир непревзойденного звучания с аудиосистемой Philips с купольным шелковым динамиком ВЧ. Корпус АС отделан деревом, а корпус системы — алюминием, что улучшает звучание и делает управление более точным.

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    Heritage Audio Компонентная система Hi-Fi

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    Одержимые звуком

    Наслаждайтесь высокой точностью музыкального воспроизведения

    • Шелковый куполообразный динамик ВЧ
    • 60 Вт
    Алюминиевый корпус: отличный дизайн и высокое качество

    Алюминиевый корпус: отличный дизайн и высокое качество

    Корпус из литого алюминия легок и может выдерживать более высокие внешние температуры. Помимо отличных антикоррозионных характеристик, корпус прочен и надежен.

    High-end дизайн компонентов и подставки

    High-end дизайн компонентов и подставки

    Компонентная микросистема поставляется с подставкой на четырех треугольных ножках. Ее использование обеспечивает отсутствие искажений звучания, вызванных вибрацией, перегревом или электромагнитными помехами от усилителя и устройства загрузки дисков. В результате повышается качество звучания.

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

    Кристально чистый звук благодаря шелковому куполообразному динамику ВЧ

    Кристально чистый звук благодаря шелковому куполообразному динамику ВЧ

    Диафрагма динамика сделана из шелка — материала, чье свойство демпфировать звук сильнее, чем у других материалов, использующихся в обычных динамиках. Его нежная структура устраняет акустические деформации, делая звук мягким, теплым и насыщенным.

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

    Позолоченный разъем АС для идеальной передачи сигнала

    Позолоченный разъем АС для идеальной передачи сигнала

    Позолоченный разъем АС обеспечивает лучшую по сравнению с обычными защелкивающимися разъемами передачу аудиосигнала. Этот разъем также минимизирует потери при передаче сигнала от усилителя к акустической системе, что обеспечивает звучание максимально приближенное к естественному.

    Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

    Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

    Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

    Акустические системы в деревянном корпусе для великолепного и естественного звучания

    Акустические системы в деревянном корпусе для великолепного и естественного звучания

    Природа одарила нас самым лучшим. И одним из ее даров является дерево. Оказывается, дерево обладает такими акустическими характеристиками, которые идеально подходят для изготовления звукового оборудования и музыкальных инструментов. По этой причине такие великолепные инструменты, как пианино или скрипка, изготавливаются из дерева — по той же причине корпус этой АС выполнен из дерева. Насладитесь богатым и реалистичным звучанием АС из натурального дерева.

    Общая выходная мощность 60 Вт

    Общая выходная мощность системы составляет 60 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.

    Тонкомпенсация громкости как низких, так и высоких частот

    Высокие и низкие частоты звукового диапазона сравнительно хуже воспринимаются органами слуха — особенно при низкой громкости. При включении функции тонкомпенсации низкие и высокие частоты усиливаются для более сбалансированного общего звучания.

    • Тюнер/прием/передача

      Сохранение радиостанций
      20

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Краткое руководство по началу работы
    • FM-антенна
    • Буклет о международной гарантии
    • Руководство пользователя
    • Пульт дистанционного управления
    Badge-D2C

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