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    Серия 3000 Аэрогриль 7,2 л

    NA342/00

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Наблюдайте за процессом приготовления и экспериментируйте

    Знаете ли вы, что в аэрогриле доступно 16 функций приготовления? Попробуйте запечь что-то на скорую руку или тушить что-нибудь несколько часов. Так легко готовить вкусные домашние блюда с нежной текстурой и хрустящей корочкой, наблюдая за процессом через специальное окошко.

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    Серия 3000 Аэрогриль 7,2 л

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    Наблюдайте за процессом приготовления и экспериментируйте

    Всегда нежные и равномерно прожаренные блюда с идеальной корочкой

    • Окошко для проверки
    • Технология RapidAir Plus
    • 16 функций в одном устройстве
    • Экономия времени и энергии
    Технология RapidAir Plus для быстрого и равномерного приготовления

    Технология RapidAir Plus для быстрого и равномерного приготовления

    Запатентованная технология RapidAir Plus с уникальным дизайном в форме звезды обеспечивает всенаправленную циркуляцию горячего воздуха с повышенной скоростью потока, благодаря чему блюда готовятся равномерно, как внутри, так и снаружи, и на 30 % быстрее*

    Стильное окошко для проверки и наблюдения за процессом приготовления

    Стильное окошко для проверки и наблюдения за процессом приготовления

    Больше никаких сомнений в готовности блюд. Наблюдайте за процессом приготовления и наслаждайтесь готовым идеальным результатом. Для тех, кто любит готовить стильно.

    Вкус без компромиссов

    Вкус без компромиссов

    83 % наших потребителей обнаружили, что куриные ножки, приготовленные в аэрогриле Philips серии 3000, получаются вкуснее, чем приготовленные в духовом шкафу.******

    Уникальная корзина, которая уменьшает жирность готовых блюд

    Уникальная корзина, которая уменьшает жирность готовых блюд

    До 40 % жира стекает во время приготовления, позволяя вам готовить вкусные и более полезные блюда***. Корзина не соприкасается с жиром, который остается на противне в процессе приготовления.

    Приложение HomeID — ваш бесконечный источник вдохновения

    Приложение HomeID — ваш бесконечный источник вдохновения

    Более 10 000 рецептов с пошаговыми инструкциями специально для аэрогриля.****

    16 способов приготовления, включая гриль

    16 способов приготовления, включая гриль

    16 функций приготовления, включая выпечку, гриль, разморозку и разогрев. Выбор настроек температуры от 40 ℃ и временного диапазона до 24 часов для дегидрации и ферментации.

    Объем 7,2 литра, чтобы накормить всю семью

    Объем 7,2 литра, чтобы накормить всю семью

    Достаточный объем, чтобы накормить всю семью. Вмещает до 1400 граммов овощей, 10 куриных ножек, 6 стейков лосося или 9 маффинов.

    Простое управление с сенсорным экраном

    Простое управление с сенсорным экраном

    Удобный сенсорный экран с 12 предустановленными программами: замороженный картофель фри, свежий картофель фри, куриные ножки, мясо, рыба, завтрак, овощи, маффины, веган, сушеные фрукты, поддержание температуры и кнопка избранной программы, для которой вы можете выбрать собственные настройки.

    Экономия электроэнергии и денег

    Экономия электроэнергии и денег

    Готовьте на 50 % быстрее и тратьте на 70 % меньше электроэнергии при использовании аэрогриля Philips вместо духового шкафа.*****

    Удобная очистка

    Удобная очистка

    Детали аэрогрилей Philips оснащены антипригарным покрытием, а также их можно мыть в посудомоечной машине. Тратьте меньше времени на очистку, больше — на любимые блюда.

    • Общие характеристики

      Можно мыть в посудомоечной машине
      Да

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Китай

    • Технические характеристики

      Мощность
      2000 Вт
      Напряжение
      220–240 В
      Частота
      50 Гц
      Кол-во в упаковке
      1
      Аккумулятор
      Нет

    • Общие характеристики

      Основной материал
      Пластик
      Дополнительный материал
      Металл
      Емкость
      7,2 л
      Термостойкость
      Да
      Нескользящие ножки
      Да
      Прозрачная крышка
      Да
      Интерфейс
      Цифровой
      Длина шнура
      1 м
      Отделение для хранения шнура
      Да
      Функция поддержания температуры
      Да
      Программы
      12
      Количество корзин
      1
      Съемная корзина
      Да
      Таймер
      Да
      Пульт ДУ
      Нет
      Технология
      RapidAir Plus
      Встроенный переключатель питания
      Да
      Автоматическое отключение
      Да
      Регулируемый термостат
      Нет
      Индикатор питания
      Да
      Ненагревающиеся ручки
      Да
      Можно мыть в посудомоечной машине
      Да
      Индикатор температуры
      Да
      Отсек с термоизолированными стенками
      Да
      Максимальная температура (°C)
      200 °C
      Связанные аксессуары 1
      Комплект для гриля
      Связанные аксессуары 2
      Комплект для завтрака
      Связанные аксессуары 3
      2-уровневый комплект для аэрогриля
      Антипригарное покрытие
      Да
      Гарантия
      2 года
      Одиночная или двойная корзина
      Одиночная корзина
      Подключения
      Нет

    • Вес и габариты

      Длина изделия
      453
      Ширина изделия
      333
      Высота изделия
      303,5
      Вес продукта
      5,9 кг
      Габариты изделия
      453x333x303,5 мм
      Длина упаковки
      406
      Ширина упаковки
      406
      Высота упаковки
      406
      Вес в упаковке
      7,7 кг
      Размеры упаковки
      406x406x406 мм

    • Срок службы

      Чехол
      Экологичная упаковка
      Инструкция по эксплуатации
      На 100% пригоден для вторичной переработки

    Badge-D2C

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    • *По сравнению с домашним картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице
    • **по сравнению с аэрогрилями Philips с технологией RapidAir
    • ***Куриная ножка: до 40 % меньше жира в готовом блюде по сравнению с сырым
    • ****Количество может различаться в разных странах
    • *****Средний процент на основании тестирования во внутренней лаборатории с аэрогрилями Philips; приготовление одной куриной грудки (AF 160 °C без предварительного нагрева) или филе лосося (AF 200 °C без предварительного нагрева) по сравнению с духовым шкафом класса A. Точные цифры могут отличаться в зависимости от модели изделия.
    • ******Тест в MetrixLab с участием 30 текущих пользователей аэрогриля Philips серии 3000, июль 2024 года

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