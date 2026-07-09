NA342/00
Наблюдайте за процессом приготовления и экспериментируйте
Знаете ли вы, что в аэрогриле доступно 16 функций приготовления? Попробуйте запечь что-то на скорую руку или тушить что-нибудь несколько часов. Так легко готовить вкусные домашние блюда с нежной текстурой и хрустящей корочкой, наблюдая за процессом через специальное окошко.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Запатентованная технология RapidAir Plus с уникальным дизайном в форме звезды обеспечивает всенаправленную циркуляцию горячего воздуха с повышенной скоростью потока, благодаря чему блюда готовятся равномерно, как внутри, так и снаружи, и на 30 % быстрее*
Больше никаких сомнений в готовности блюд. Наблюдайте за процессом приготовления и наслаждайтесь готовым идеальным результатом. Для тех, кто любит готовить стильно.
83 % наших потребителей обнаружили, что куриные ножки, приготовленные в аэрогриле Philips серии 3000, получаются вкуснее, чем приготовленные в духовом шкафу.******
До 40 % жира стекает во время приготовления, позволяя вам готовить вкусные и более полезные блюда***. Корзина не соприкасается с жиром, который остается на противне в процессе приготовления.
Более 10 000 рецептов с пошаговыми инструкциями специально для аэрогриля.****
16 функций приготовления, включая выпечку, гриль, разморозку и разогрев. Выбор настроек температуры от 40 ℃ и временного диапазона до 24 часов для дегидрации и ферментации.
Достаточный объем, чтобы накормить всю семью. Вмещает до 1400 граммов овощей, 10 куриных ножек, 6 стейков лосося или 9 маффинов.
Удобный сенсорный экран с 12 предустановленными программами: замороженный картофель фри, свежий картофель фри, куриные ножки, мясо, рыба, завтрак, овощи, маффины, веган, сушеные фрукты, поддержание температуры и кнопка избранной программы, для которой вы можете выбрать собственные настройки.
Готовьте на 50 % быстрее и тратьте на 70 % меньше электроэнергии при использовании аэрогриля Philips вместо духового шкафа.*****
Детали аэрогрилей Philips оснащены антипригарным покрытием, а также их можно мыть в посудомоечной машине. Тратьте меньше времени на очистку, больше — на любимые блюда.
Общие характеристики
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Технические характеристики
Общие характеристики
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