NA462/70
Два блюда и на 45 % компактнее
Наш двухуровневый аэрогриль позволит вам готовить сразу два блюда одновременно и сэкономит пространство. Более того, результат приготовления всегда будет радовать вас благодаря технологии вертикального обдува RapidAir.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наш компактный двухуровневый аэрогриль позволит вам готовить вкусные блюда и сэкономит 45 % места на кухне.*
Огромный двухуровневый аэрогриль на 10 л с двумя корзинами объемом 5 л. Наш семейный аэрогриль позволит готовить до 1,4 кг картофеля фри, 2 кг овощей или 24 куриные ножки. Также в одну корзину 5 л поместится целая курица весом до 1,2 кг.
Наслаждайтесь блюдами с идеальной текстурой благодаря технологии вертикального обдува RapidAir. Горячий воздух сверху циркулирует по всей корзине для всегда равномерного приготовления ингредиентов.
Автоматически синхронизируйте время приготовления в обеих корзинах, чтобы разные ингредиенты были готовы одновременно.
Откройте для себя аэрогриль с двумя корзинами с персонализированные рецепты в приложении HomeID. Пользуйтесь пошаговыми руководствами и готовьте сотни аппетитных рецептов с оптимальными настройками для вашей модели аэрогриля.
Мы используем современное покрытием без ПФАС: они антипригарные, долговечные, защищены от царапин и удобны в очистке.
Вы можете смотреть, как ингредиенты готовятся до совершенства. Удобные окошки для просмотра позволят следить за готовкой, не извлекая корзины из аэрогриля.
Удобное оповещение о необходимости встряхивания поможет не забыть о том, что ингредиенты надо встряхнуть для идеального результата готовки.
Выберите время и температуру, чтобы активировать один из 13 способов приготовления: выпекание, гриль, запекание и другие, либо выберите одну из 6 удобных предустановок, чтобы без труда готовить основные ингредиенты.
Быстро копируйте время и температуру для обеих корзин одним касанием кнопки.
Готовьте на 40 % быстрее и тратьте на 65 % меньше электроэнергии при использовании аэрогриля Philips с двумя корзинами вместо духового шкафа.***
Меньше мытья посуды и больше удовольствия. Аэрогрили Philips имеют антипригарное покрытие, а съемные компоненты можно мыть в посудомоечной машине.
Общие характеристики
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Технические характеристики
Общие характеристики
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