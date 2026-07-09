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  • Два блюда и на 45 % компактнее Два блюда и на 45 % компактнее Два блюда и на 45 % компактнее
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    Серии 4000 Аэрогриль с двумя корзинами одна над другой

    NA462/70

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Два блюда и на 45 % компактнее

    Наш двухуровневый аэрогриль позволит вам готовить сразу два блюда одновременно и сэкономит пространство. Более того, результат приготовления всегда будет радовать вас благодаря технологии вертикального обдува RapidAir.

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    Серии 4000 Аэрогриль с двумя корзинами одна над другой

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    Два блюда и на 45 % компактнее

    Оба блюда готовятся одновременно и до идеальной кондиции

    • Занимает на 45 % меньше места
    • 2 уровня для готовки сразу двух блюд
    • Хрустящая корочка и равномерная готовка с технологией RapidAir
    • 2 блюда будут готовы одновременно
    Двухуровневый дизайн сэкономит место на кухне

    Двухуровневый дизайн сэкономит место на кухне

    Наш компактный двухуровневый аэрогриль позволит вам готовить вкусные блюда и сэкономит 45 % места на кухне.*

    2 уровня, двойная емкость

    2 уровня, двойная емкость

    Огромный двухуровневый аэрогриль на 10 л с двумя корзинами объемом 5 л. Наш семейный аэрогриль позволит готовить до 1,4 кг картофеля фри, 2 кг овощей или 24 куриные ножки. Также в одну корзину 5 л поместится целая курица весом до 1,2 кг.

    Идеальная корочка и равномерное приготовление; также на 90 % меньше жира**

    Идеальная корочка и равномерное приготовление; также на 90 % меньше жира**

    Наслаждайтесь блюдами с идеальной текстурой благодаря технологии вертикального обдува RapidAir. Горячий воздух сверху циркулирует по всей корзине для всегда равномерного приготовления ингредиентов.

    Одновременное приготовление в обеих корзинах

    Одновременное приготовление в обеих корзинах

    Автоматически синхронизируйте время приготовления в обеих корзинах, чтобы разные ингредиенты были готовы одновременно.

    Вкусные рецепты для вашего аэрогриля в нашем приложении HomeID

    Вкусные рецепты для вашего аэрогриля в нашем приложении HomeID

    Откройте для себя аэрогриль с двумя корзинами с персонализированные рецепты в приложении HomeID. Пользуйтесь пошаговыми руководствами и готовьте сотни аппетитных рецептов с оптимальными настройками для вашей модели аэрогриля.

    Керамическое покрытие

    Керамическое покрытие

    Мы используем современное покрытием без ПФАС: они антипригарные, долговечные, защищены от царапин и удобны в очистке.

    Следите за готовкой ингредиентов

    Следите за готовкой ингредиентов

    Вы можете смотреть, как ингредиенты готовятся до совершенства. Удобные окошки для просмотра позволят следить за готовкой, не извлекая корзины из аэрогриля.

    Напоминание о необходимости встряхивания для лучших результатов приготовления

    Напоминание о необходимости встряхивания для лучших результатов приготовления

    Удобное оповещение о необходимости встряхивания поможет не забыть о том, что ингредиенты надо встряхнуть для идеального результата готовки.

    Готовьте самые разные блюда: 13 режимов и 6 предустановок

    Готовьте самые разные блюда: 13 режимов и 6 предустановок

    Выберите время и температуру, чтобы активировать один из 13 способов приготовления: выпекание, гриль, запекание и другие, либо выберите одну из 6 удобных предустановок, чтобы без труда готовить основные ингредиенты.

    Легко выбирайте одинаковые параметры для обеих корзин.

    Легко выбирайте одинаковые параметры для обеих корзин.

    Быстро копируйте время и температуру для обеих корзин одним касанием кнопки.

    Экономия электроэнергии и денег

    Экономия электроэнергии и денег

    Готовьте на 40 % быстрее и тратьте на 65 % меньше электроэнергии при использовании аэрогриля Philips с двумя корзинами вместо духового шкафа.***

    Простая очистка

    Простая очистка

    Меньше мытья посуды и больше удовольствия. Аэрогрили Philips имеют антипригарное покрытие, а съемные компоненты можно мыть в посудомоечной машине.

    • Общие характеристики

      Можно мыть в посудомоечной машине
      Да

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Китай

    • Технические характеристики

      Мощность
      2750 Вт
      Напряжение
      220–240 В
      Частота
      50 Гц

    • Общие характеристики

      Основной материал
      Пластик
      Дополнительный материал
      Металл
      Цвет
      Корпус: угольный серый (верх) + черный (низ)
      Дополнительный цвет
      Ручка: медный
      Емкость
      10 л
      Нескользящие ножки
      Да
      Прозрачная крышка
      Да
      Интерфейс
      Цифровой
      Длина шнура
      1,0 м
      Функция разогрева
      Да
      Программы
      6
      Способы приготовления
      Жарка, запекание, гриль, выпечка, одно-блюдо в кастрюле, вок, соте, замороженные ингредиенты, разогрев, размораживание, сушка, тосты, тушение
      Количество корзин
      2
      Съемная корзина
      Да
      Временной диапазон
      0–1 ч
      Температурный диапазон
      40–200 °C
      Таймер
      Да
      Пульт ДУ
      Нет
      Технология
      Rapid Air
      Встроенный переключатель питания
      Да
      Автоматическое отключение
      Да
      Регулируемый термостат
      Да
      Индикатор питания
      Да
      Ненагревающиеся ручки
      Да
      Можно мыть в посудомоечной машине
      Да
      Индикатор температуры
      Да
      Максимальная температура (°C)
      200
      Керамическое покрытие
      Да
      Гарантия
      2 года

    • Вес и габариты

      Длина изделия
      46,9 см
      Ширина изделия
      23,3 см
      Высота изделия
      39,9 см
      Вес продукта
      8,98 кг
      Габариты изделия
      46,9 (Д) x 23,3 (Ш) x 39,9 см (В)
      Длина упаковки
      52,0 см
      Ширина упаковки
      27,5 см
      Высота упаковки
      43,5 см
      Вес в упаковке
      11,23 кг
      Размеры упаковки
      52 (Д) x 27,5 (Ш) x 43,5 см (В)

    • Срок службы

      Чехол
      Экологичная упаковка
      Инструкция по эксплуатации
      На 100% пригоден для вторичной переработки

    Badge-D2C

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    Отзывы

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    • *По сравнению с другими аэрогрилями Philips
    • **По сравнению с домашним картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице
    • ***Измерение в собственной лаборатории, модель NA46x, на лососе и куриной грудке, по сравнению с духовым шкафом класса A. Результат может различаться в зависимости от рецепта

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