Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Мини-система Hi-Fi

NTRX500/10
Общая оценка / 5
  • Превосходные аудиосистемы Превосходные аудиосистемы Превосходные аудиосистемы
    -{discount-value}

    Мини-система Hi-Fi

    NTRX500/10
    Общая оценка / 5

    Превосходные аудиосистемы

    Система мощностью 650 Вт отлично дополнит любую вечеринку. Функция NX Bass обеспечивает невероятно мощные басы, а с помощью функции Auto DJ вы сможете сводить треки с устройства USB, а также передавать мелодии с любого смартфона через Bluetooth® и удивлять гостей вечеринки 260 тысячами световых эффектов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Мини-система Hi-Fi

    Превосходные аудиосистемы

    Система мощностью 650 Вт отлично дополнит любую вечеринку. Функция NX Bass обеспечивает невероятно мощные басы, а с помощью функции Auto DJ вы сможете сводить треки с устройства USB, а также передавать мелодии с любого смартфона через Bluetooth® и удивлять гостей вечеринки 260 тысячами световых эффектов. Узнать обо всех преимуществах

    Превосходные аудиосистемы

    Система мощностью 650 Вт отлично дополнит любую вечеринку. Функция NX Bass обеспечивает невероятно мощные басы, а с помощью функции Auto DJ вы сможете сводить треки с устройства USB, а также передавать мелодии с любого смартфона через Bluetooth® и удивлять гостей вечеринки 260 тысячами световых эффектов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Мини-система Hi-Fi

    Превосходные аудиосистемы

    Система мощностью 650 Вт отлично дополнит любую вечеринку. Функция NX Bass обеспечивает невероятно мощные басы, а с помощью функции Auto DJ вы сможете сводить треки с устройства USB, а также передавать мелодии с любого смартфона через Bluetooth® и удивлять гостей вечеринки 260 тысячами световых эффектов. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все Hi-Fi

      Превосходные аудиосистемы

      Одержимые звуком

      • 650 Вт
      • Bluetooth
      260 тысяч оттенков благодаря светодиодам для зажигательной вечеринки

      260 тысяч оттенков благодаря светодиодам для зажигательной вечеринки

      Сделайте атмосферу на вечеринке веселой и зажигательной с помощью тысяч огней, горящих и мигающих в такт музыке. Подбирайте цвета под настроение или остановите свой выбор на одной из множества сохраненных настроек. Чтобы усилить впечатление, нажмите кнопку NX bass.

      DJ-кроссфейдер для сведения дорожек

      DJ-кроссфейдер для сведения дорожек

      Станьте центром вечеринки! DJ-кроссфейдер позволяет сводить любимые треки с каналов A и B и создавать плавные переходы между композициями. Просто выберите источник звука для деки A (USB, Bluetooth®, CD, аудиовход или тюнер) для начала воспроизведения музыки, затем выберите устройство входа для деки B (USB или аудиовход). Для переключения треков перемещайте ползунок кроссфейдера в разном направлении для создания плавного перехода, задающего зажигательный ритм вечеринки.

      Кнопка NX bass для мгновенного усиления мощности звучания и световых эффектов

      Кнопка NX bass для мгновенного усиления мощности звучания и световых эффектов

      Технология NX bass временно усиливает басы и громкость до максимального уровня. Чтобы сделать звучание более насыщенным, нажмите кнопку NX bass: вас поразят световые эффекты и мощь сокрушительного звучания сабвуферов.

      Auto-DJ для автоматического сведения дорожек с накопителя USB

      Auto-DJ для автоматического сведения дорожек с накопителя USB

      Благодаря функции Auto-DJ, которая автоматически смешивает треки на подключенном устройстве USB, можно автоматизировать микширование. Используя DJ-регулятор, добавьте звуковые эффекты. Веселитесь без остановки!

      Ручки и колесики для удобной транспортировки

      Ручки и колесики для удобной транспортировки

      Создайте впечатляющее звучание в любом месте в помещении или на улице. Аудиосистемы NITRO отлично вписываются в любой интерьер благодаря компактным размерам и аккуратной и удобной системе организации проводов. Подключите систему к телевизору или компьютеру, чтобы расширить возможности и сделать звучание музыки и фильмов еще ярче. Используя ручки и колесики, вы также сможете перенести систему на улицу и устроить вечеринку на открытом воздухе.

      Потоковая передача музыки через Bluetooth®

      Потоковая передача музыки через Bluetooth®

      Если на смартфоне, планшетном ПК или компьютере у вас есть большая музыкальная коллекция, вы можете передать ее в потоковом режиме на систему NITRO с помощью цифровой функции беспроводной передачи Bluetooth® и наслаждаться любимыми композициями в отличном качестве. Мощное звучание еще никогда не было столь простым и удобным.

      Копирование музыки с компакт-дисков, радио и караоке на устройство USB

      Копирование музыки с компакт-дисков, радио и караоке на устройство USB

      • Звук

        Полная звуковая мощность (RMS)
        650  Вт
        Улучшение звука
        • NX Bass
        • 3-ступенчатое динамическое усиление НЧ
        • Цифровое управление звуком 4 режима
        Эквалайзер
        • 63 Гц
        • 250 Гц
        • 1 кГц
        • 4 кГц
        • 12 кГц

      • Громкоговорители

        Количество АС
        1
        Излучатели АС
        • 8" НЧ-динамик
        • 2" ВЧ-динамик
        Типы АС
        Акустические системы Bass Reflex

      • Аудиовоспроизведение

        Поддерживаемые медианосители
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • MP3-CD
        Режимы воспроизведения дисков
        • повтор/одна/все/программа
        • повтор/в произвольном порядке/программа
        Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB
        • быстро назад/быстро вперед
        • воспроизведение/пауза
        • предыдущая/следующая
        • повтор
        • вперемешку
        • стоп

      • Аудиозапись

        Носители записи
        Устройство USB
        Источники записи USB
        • CD
        • тюнер
        • Внешн.
        • входной разъем микрофона
        • USB
        • Bluetooth
        Режимы записи USB
        • моментальная запись
        • запрограммированные дорожки
        • расписание радиопрограмм
        • один диск
        • одна дорожка

      • Тюнер/прием/передача

        Сохранение радиостанций
        40
        Диапазоны тюнера
        • FM
        • СВ
        Антенна
        • Антенна FM
        • Антенна СВ
        Улучшения тюнера
        • автоматическая цифровая настройка
        • автопоиск
        • Удобная настройка (plug & play)

      • Auto DJ

        Металл
        Да
        Вечеринка
        Да

      • Эффект DJ

        Битбокс
        Да
        Реверберация
        Да
        Yeah
        Да
        Скретч
        Да

      • DJ Mix

        Источник A
        • Аудиовход
        • Bluetooth
        • Диск
        • Тюнер
        • USB
        Источник B
        • Аудиовход
        • USB

      • Подключения

        Микрофон
        Двойные гнезда для микрофона 6,3 мм
        USB
        2 порта USB
        Аудиовход
        Линейный стереовход 3,5 мм — 2 шт.
        Вход Aux
        • 4 x RCA
        • DVD
        • Игра
        • Вход для ПК
        • Телевизоры

      • Функции управления

        Количество дисков
        1
        Тип загрузчика
        слот
        Караоке
        Громкость микрофона
        Световой эффект
        Спокойный, страсть, мощность, самба, фиеста, Cielo, пользовательский

      • Аксессуары

        Пульт ДУ
        28 кнопок, 2 батареи типа AAA
        Кабели/подключение
        Кабель MP3 Link
        Прочее
        • батарейки для пульта ДУ
        • Антенна FM/СВ
        • Краткое руководство
        руководство пользователя
        • Португальский (бразильский)
        • Испанский
        Гарантия
        Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

      • Размеры

        Вес брутто
        30,7  кг
        Ширина основного устройства
        390  мм
        Высота основного устройства
        1135  мм
        Глубина основного устройства
        396,5  мм
        Глубина упаковки
        486  мм
        Высота упаковки
        1252  мм
        Ширина упаковки
        566  мм

      • Питание

        Источник питания
        100-240 В перем. тока, 50/60 Гц

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          • Не устанавливайте громкость устройства выше 85 дБ, это может отрицательно сказаться на вашем слухе.

          Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.