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Превосходные аудиосистемы
Система мощностью 650 Вт отлично дополнит любую вечеринку. Функция NX Bass обеспечивает невероятно мощные басы, а с помощью функции Auto DJ вы сможете сводить треки с устройства USB, а также передавать мелодии с любого смартфона через Bluetooth® и удивлять гостей вечеринки 260 тысячами световых эффектов. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходные аудиосистемы
Система мощностью 650 Вт отлично дополнит любую вечеринку. Функция NX Bass обеспечивает невероятно мощные басы, а с помощью функции Auto DJ вы сможете сводить треки с устройства USB, а также передавать мелодии с любого смартфона через Bluetooth® и удивлять гостей вечеринки 260 тысячами световых эффектов. Узнать обо всех преимуществах
Превосходные аудиосистемы
Система мощностью 650 Вт отлично дополнит любую вечеринку. Функция NX Bass обеспечивает невероятно мощные басы, а с помощью функции Auto DJ вы сможете сводить треки с устройства USB, а также передавать мелодии с любого смартфона через Bluetooth® и удивлять гостей вечеринки 260 тысячами световых эффектов. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходные аудиосистемы
Система мощностью 650 Вт отлично дополнит любую вечеринку. Функция NX Bass обеспечивает невероятно мощные басы, а с помощью функции Auto DJ вы сможете сводить треки с устройства USB, а также передавать мелодии с любого смартфона через Bluetooth® и удивлять гостей вечеринки 260 тысячами световых эффектов. Узнать обо всех преимуществах
Сделайте атмосферу на вечеринке веселой и зажигательной с помощью тысяч огней, горящих и мигающих в такт музыке. Подбирайте цвета под настроение или остановите свой выбор на одной из множества сохраненных настроек. Чтобы усилить впечатление, нажмите кнопку NX bass.
Станьте центром вечеринки! DJ-кроссфейдер позволяет сводить любимые треки с каналов A и B и создавать плавные переходы между композициями. Просто выберите источник звука для деки A (USB, Bluetooth®, CD, аудиовход или тюнер) для начала воспроизведения музыки, затем выберите устройство входа для деки B (USB или аудиовход). Для переключения треков перемещайте ползунок кроссфейдера в разном направлении для создания плавного перехода, задающего зажигательный ритм вечеринки.
Технология NX bass временно усиливает басы и громкость до максимального уровня. Чтобы сделать звучание более насыщенным, нажмите кнопку NX bass: вас поразят световые эффекты и мощь сокрушительного звучания сабвуферов.
Благодаря функции Auto-DJ, которая автоматически смешивает треки на подключенном устройстве USB, можно автоматизировать микширование. Используя DJ-регулятор, добавьте звуковые эффекты. Веселитесь без остановки!
Создайте впечатляющее звучание в любом месте в помещении или на улице. Аудиосистемы NITRO отлично вписываются в любой интерьер благодаря компактным размерам и аккуратной и удобной системе организации проводов. Подключите систему к телевизору или компьютеру, чтобы расширить возможности и сделать звучание музыки и фильмов еще ярче. Используя ручки и колесики, вы также сможете перенести систему на улицу и устроить вечеринку на открытом воздухе.
Если на смартфоне, планшетном ПК или компьютере у вас есть большая музыкальная коллекция, вы можете передать ее в потоковом режиме на систему NITRO с помощью цифровой функции беспроводной передачи Bluetooth® и наслаждаться любимыми композициями в отличном качестве. Мощное звучание еще никогда не было столь простым и удобным.
Звук
Громкоговорители
Аудиовоспроизведение
Аудиозапись
Тюнер/прием/передача
Auto DJ
Эффект DJ
DJ Mix
Подключения
Функции управления
Аксессуары
Размеры
Питание
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