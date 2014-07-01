Потоковая передача музыки через Bluetooth®

Если на смартфоне, планшетном ПК или компьютере у вас есть большая музыкальная коллекция, вы можете передать ее в потоковом режиме на систему NITRO с помощью цифровой функции беспроводной передачи Bluetooth® и наслаждаться любимыми композициями в отличном качестве. Мощное звучание еще никогда не было столь простым и удобным.