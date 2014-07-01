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  • Превосходные аудиосистемы Превосходные аудиосистемы Превосходные аудиосистемы

    Мини-система Hi-Fi

    NTRX500/10

    Превосходные аудиосистемы

    Система мощностью 650 Вт отлично дополнит любую вечеринку. Функция NX Bass обеспечивает невероятно мощные басы, а с помощью функции Auto DJ вы сможете сводить треки с устройства USB, а также передавать мелодии с любого смартфона через Bluetooth® и удивлять гостей вечеринки 260 тысячами световых эффектов.

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    Мини-система Hi-Fi

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    Превосходные аудиосистемы

    Одержимые звуком

    • 650 Вт
    • Bluetooth
    260 тысяч оттенков благодаря светодиодам для зажигательной вечеринки

    260 тысяч оттенков благодаря светодиодам для зажигательной вечеринки

    Сделайте атмосферу на вечеринке веселой и зажигательной с помощью тысяч огней, горящих и мигающих в такт музыке. Подбирайте цвета под настроение или остановите свой выбор на одной из множества сохраненных настроек. Чтобы усилить впечатление, нажмите кнопку NX bass.

    Auto-DJ для автоматического сведения дорожек с накопителя USB

    Auto-DJ для автоматического сведения дорожек с накопителя USB

    Благодаря функции Auto-DJ, которая автоматически смешивает треки на подключенном устройстве USB, можно автоматизировать микширование. Используя DJ-регулятор, добавьте звуковые эффекты. Веселитесь без остановки!

    Потоковая передача музыки через Bluetooth®

    Потоковая передача музыки через Bluetooth®

    Если на смартфоне, планшетном ПК или компьютере у вас есть большая музыкальная коллекция, вы можете передать ее в потоковом режиме на систему NITRO с помощью цифровой функции беспроводной передачи Bluetooth® и наслаждаться любимыми композициями в отличном качестве. Мощное звучание еще никогда не было столь простым и удобным.

    DJ-кроссфейдер для сведения дорожек

    DJ-кроссфейдер для сведения дорожек

    Станьте центром вечеринки! DJ-кроссфейдер позволяет сводить любимые треки с каналов A и B и создавать плавные переходы между композициями. Просто выберите источник звука для деки A (USB, Bluetooth®, CD, аудиовход или тюнер) для начала воспроизведения музыки, затем выберите устройство входа для деки B (USB или аудиовход). Для переключения треков перемещайте ползунок кроссфейдера в разном направлении для создания плавного перехода, задающего зажигательный ритм вечеринки.

    Ручки и колесики для удобной транспортировки

    Ручки и колесики для удобной транспортировки

    Создайте впечатляющее звучание в любом месте в помещении или на улице. Аудиосистемы NITRO отлично вписываются в любой интерьер благодаря компактным размерам и аккуратной и удобной системе организации проводов. Подключите систему к телевизору или компьютеру, чтобы расширить возможности и сделать звучание музыки и фильмов еще ярче. Используя ручки и колесики, вы также сможете перенести систему на улицу и устроить вечеринку на открытом воздухе.

    Кнопка NX bass для мгновенного усиления мощности звучания и световых эффектов

    Кнопка NX bass для мгновенного усиления мощности звучания и световых эффектов

    Технология NX bass временно усиливает басы и громкость до максимального уровня. Чтобы сделать звучание более насыщенным, нажмите кнопку NX bass: вас поразят световые эффекты и мощь сокрушительного звучания сабвуферов.

    Копирование музыки с компакт-дисков, радио и караоке на устройство USB

    Копирование музыки с компакт-дисков, радио и караоке на устройство USB

    • Подключения

      USB
      2 порта USB

    • Тюнер/прием/передача

      Сохранение радиостанций
      40

    • Комфорт

      Режимы подсветки
      Спокойный, страсть, мощность, самба, фиеста, Cielo, пользовательский

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Кабель линейного входа MP3
    Badge-D2C

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    • Не устанавливайте громкость устройства выше 85 дБ, это может отрицательно сказаться на вашем слухе.

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