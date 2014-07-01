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NTRX500/10
Превосходные аудиосистемы
Система мощностью 650 Вт отлично дополнит любую вечеринку. Функция NX Bass обеспечивает невероятно мощные басы, а с помощью функции Auto DJ вы сможете сводить треки с устройства USB, а также передавать мелодии с любого смартфона через Bluetooth® и удивлять гостей вечеринки 260 тысячами световых эффектов.Узнать обо всех преимуществах
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Сделайте атмосферу на вечеринке веселой и зажигательной с помощью тысяч огней, горящих и мигающих в такт музыке. Подбирайте цвета под настроение или остановите свой выбор на одной из множества сохраненных настроек. Чтобы усилить впечатление, нажмите кнопку NX bass.
Благодаря функции Auto-DJ, которая автоматически смешивает треки на подключенном устройстве USB, можно автоматизировать микширование. Используя DJ-регулятор, добавьте звуковые эффекты. Веселитесь без остановки!
Если на смартфоне, планшетном ПК или компьютере у вас есть большая музыкальная коллекция, вы можете передать ее в потоковом режиме на систему NITRO с помощью цифровой функции беспроводной передачи Bluetooth® и наслаждаться любимыми композициями в отличном качестве. Мощное звучание еще никогда не было столь простым и удобным.
Станьте центром вечеринки! DJ-кроссфейдер позволяет сводить любимые треки с каналов A и B и создавать плавные переходы между композициями. Просто выберите источник звука для деки A (USB, Bluetooth®, CD, аудиовход или тюнер) для начала воспроизведения музыки, затем выберите устройство входа для деки B (USB или аудиовход). Для переключения треков перемещайте ползунок кроссфейдера в разном направлении для создания плавного перехода, задающего зажигательный ритм вечеринки.
Создайте впечатляющее звучание в любом месте в помещении или на улице. Аудиосистемы NITRO отлично вписываются в любой интерьер благодаря компактным размерам и аккуратной и удобной системе организации проводов. Подключите систему к телевизору или компьютеру, чтобы расширить возможности и сделать звучание музыки и фильмов еще ярче. Используя ручки и колесики, вы также сможете перенести систему на улицу и устроить вечеринку на открытом воздухе.
Технология NX bass временно усиливает басы и громкость до максимального уровня. Чтобы сделать звучание более насыщенным, нажмите кнопку NX bass: вас поразят световые эффекты и мощь сокрушительного звучания сабвуферов.
Подключения
Тюнер/прием/передача
Комфорт
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