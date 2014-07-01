DJ-кроссфейдер для сведения дорожек

Станьте центром вечеринки! DJ-кроссфейдер позволяет сводить любимые треки с каналов A и B и создавать плавные переходы между композициями. Просто выберите источник звука для деки A (USB, Bluetooth®, CD, аудиовход или тюнер) для начала воспроизведения музыки, затем выберите устройство входа для деки B (USB или аудиовход). Для переключения треков перемещайте ползунок кроссфейдера в разном направлении для создания плавного перехода, задающего зажигательный ритм вечеринки.