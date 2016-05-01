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  • Превосходные аудиосистемы Превосходные аудиосистемы Превосходные аудиосистемы

    Мини-система Hi-Fi

    NTRX900/12

    Превосходные аудиосистемы

    Наслаждайтесь непревзойденными басами благодаря системе Philips 3600 Вт с 20-дюймовым сабвуфером и технологией NX bass. Устройте незабываемую вечеринку с помощью функции Auto-DJ для сведения дорожек с накопителя USB: используйте 260 тысяч светодиодных эффектов и возможность передачи по Bluetooth.

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    Мини-система Hi-Fi

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    Превосходные аудиосистемы

    • Bluetooth®
    • Канальный фейдер между двумя USB
    • CD, MP3-CD, 2 USB, тюнер
    • 3600 Вт, NX bass, сабвуфер 20"
    260 тысяч оттенков благодаря светодиодам для зажигательной вечеринки

    260 тысяч оттенков благодаря светодиодам для зажигательной вечеринки

    Сделайте атмосферу на вечеринке веселой и зажигательной с помощью тысяч огней, горящих и мигающих в такт музыке. Подбирайте цвета под настроение или остановите свой выбор на одной из множества сохраненных настроек. Чтобы усилить впечатление, нажмите кнопку NX bass.

    Auto-DJ для автоматического сведения дорожек с накопителя USB

    Auto-DJ для автоматического сведения дорожек с накопителя USB

    Благодаря функции Auto-DJ, которая автоматически смешивает треки на подключенном устройстве USB, можно автоматизировать микширование. Используя DJ-регулятор, добавьте звуковые эффекты. Веселитесь без остановки!

    DJ-кроссфейдер для сведения дорожек

    DJ-кроссфейдер для сведения дорожек

    Станьте центром вечеринки! DJ-кроссфейдер позволяет сводить любимые треки с каналов A и B и создавать плавные переходы между композициями. Просто выберите источник звука для деки A (USB, Bluetooth®, CD, аудиовход или тюнер) для начала воспроизведения музыки, затем выберите устройство входа для деки B (USB или аудиовход). Для переключения треков перемещайте ползунок кроссфейдера в разном направлении для создания плавного перехода, задающего зажигательный ритм вечеринки.

    Кнопка NX bass для мгновенного усиления мощности звучания и световых эффектов

    Кнопка NX bass для мгновенного усиления мощности звучания и световых эффектов

    Технология NX bass временно усиливает басы и громкость до максимального уровня. Чтобы сделать звучание более насыщенным, нажмите кнопку NX bass: вас поразят световые эффекты и мощь сокрушительного звучания сабвуферов.

    Потоковая передача музыки через Bluetooth®

    Потоковая передача музыки через Bluetooth®

    Если на смартфоне, планшетном ПК или компьютере у вас есть большая музыкальная коллекция, вы можете передать ее в потоковом режиме на систему NITRO с помощью цифровой функции беспроводной передачи Bluetooth® и наслаждаться любимыми композициями в отличном качестве. Мощное звучание еще никогда не было столь простым и удобным.

    Удобная передача музыки между двумя портами USB

    Удобная передача музыки между двумя портами USB

    Копирование музыки с компакт-дисков, радио и караоке на устройство USB

    Копирование музыки с компакт-дисков, радио и караоке на устройство USB

    • Звук

      Эквалайзер
      • 63 Гц
      • 250 Гц
      • 1 кГц
      • 4 кГц
      • 12 кГц
      Выходная мощность
      Пиковая мощность 40 800 Вт
      Полная звуковая мощность (RMS)
      3600  Вт
      Улучшение звука
      • 5 режимов цифрового управления звуком
      • 3-ступенчатое динамическое усиление НЧ

    • Громкоговорители

      Динамики
      • 8" НЧ-динамик
      • 2" ВЧ-динамик
      • Сабвуфер 20"
      Типы АС
      Акустические системы Bass Reflex
      Количество АС
      2

    • Подключения

      Микрофон
      двойные гнезда для микрофона
      Функция MP3 Link
      Линейный стереовход 3,5 мм
      USB
      2 порта USB
      Наушники
      6,3 мм
      Вход для ПК (вход Aux)
      2 аудиоразъема RCA

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      • повтор/одна/все/программа
      • повтор/в произвольном порядке/программа
      Поддерживаемые медианосители
      • CD
      • CD-R
      • CD-RW
      • MP3-CD
      Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB
      • быстро назад/быстро вперед
      • воспроизведение/пауза
      • предыдущая/следующая
      • повтор
      • вперемешку
      • стоп

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      • Антенна FM
      • Антенна СВ
      Диапазоны тюнера
      • FM
      • СВ
      Сохранение радиостанций
      40
      Улучшения тюнера
      • автоматическая цифровая настройка
      • автопоиск
      • Удобная настройка (plug & play)

    • Комфорт

      Караоке
      • Громкость микрофона
      • Эхоконтроль
      Тип загрузчика
      лоток
      Тип дисплея
      ЖК-дисплей
      Количество дисков
      1

    • Питание

      Источник питания
      100-240 В перем. тока, 50/60 Гц

    • Аксессуары

      Пульт ДУ
      28 кнопок, 2 батареи типа AAA
      Инструкция по эксплуатации
      • Португальский (бразильский)
      • Испанский
      Прочее
      • батарейки для пульта ДУ
      • Антенна FM/СВ
      • Краткое руководство пользователя
      Кабели/подключение
      аудиокабель
      Гарантия
      Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

    • Размеры

      Глубина основной АС
      547.2  миллиметра
      Ширина основной АС
      667.9  миллиметра
      Глубина основного устройства
      470  миллиметра
      Высота основного устройства
      247  миллиметра
      Ширина основного устройства
      526  миллиметра
      Высота основной АС
      1131,9  миллиметра
      Вес брутто (каждая упаковка)
      69,5  кг
      Глубина основного устройства с упаковкой
      314  миллиметра
      Высота основного устройства с упаковкой
      585  миллиметра
      Ширина основного устройства с упаковкой
      521  миллиметра
      Глубина корпуса АС с упаковкой
      620  миллиметра
      Высота корпуса АС с упаковкой
      1260  миллиметра
      Ширина корпуса АС с упаковкой
      790  миллиметра

    • Аудиозапись

      Источники записи USB
      • CD
      • тюнер
      • Внешн.
      • входной разъем микрофона
      • USB
      Носители записи
      Устройство USB
      Режимы записи USB
      • моментальная запись
      • запрограммированные дорожки
      • расписание радиопрограмм
      • один диск
      • одна дорожка

    • Auto DJ

      Металл
      Да
      Вечеринка
      Да

    • Эффект DJ

      Битбокс
      Да
      Скретч
      Да
      Реверберация
      Да
      Yeah
      Да

    • DJ Mix

      Источник A
      • Аудиовход
      • Bluetooth
      • Диск
      • Тюнер
      • USB
      Источник B
      • Аудиовход
      • USB
      Источник звука при подключении наушников
      2 (А и B)

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Кабель линейного входа MP3
    Badge-D2C

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    • Не устанавливайте громкость устройства выше 85 дБ, это может отрицательно сказаться на вашем слухе.

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