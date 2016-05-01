Наслаждайтесь непревзойденными басами благодаря системе Philips 3600 Вт с 20-дюймовым сабвуфером и технологией NX bass. Устройте незабываемую вечеринку с помощью функции Auto-DJ для сведения дорожек с накопителя USB: используйте 260 тысяч светодиодных эффектов и возможность передачи по Bluetooth.
260 тысяч оттенков благодаря светодиодам для зажигательной вечеринки
Сделайте атмосферу на вечеринке веселой и зажигательной с помощью тысяч огней, горящих и мигающих в такт музыке. Подбирайте цвета под настроение или остановите свой выбор на одной из множества сохраненных настроек. Чтобы усилить впечатление, нажмите кнопку NX bass.
Auto-DJ для автоматического сведения дорожек с накопителя USB
Благодаря функции Auto-DJ, которая автоматически смешивает треки на подключенном устройстве USB, можно автоматизировать микширование. Используя DJ-регулятор, добавьте звуковые эффекты. Веселитесь без остановки!
DJ-кроссфейдер для сведения дорожек
Станьте центром вечеринки! DJ-кроссфейдер позволяет сводить любимые треки с каналов A и B и создавать плавные переходы между композициями. Просто выберите источник звука для деки A (USB, Bluetooth®, CD, аудиовход или тюнер) для начала воспроизведения музыки, затем выберите устройство входа для деки B (USB или аудиовход). Для переключения треков перемещайте ползунок кроссфейдера в разном направлении для создания плавного перехода, задающего зажигательный ритм вечеринки.
Кнопка NX bass для мгновенного усиления мощности звучания и световых эффектов
Технология NX bass временно усиливает басы и громкость до максимального уровня. Чтобы сделать звучание более насыщенным, нажмите кнопку NX bass: вас поразят световые эффекты и мощь сокрушительного звучания сабвуферов.
Потоковая передача музыки через Bluetooth®
Если на смартфоне, планшетном ПК или компьютере у вас есть большая музыкальная коллекция, вы можете передать ее в потоковом режиме на систему NITRO с помощью цифровой функции беспроводной передачи Bluetooth® и наслаждаться любимыми композициями в отличном качестве. Мощное звучание еще никогда не было столь простым и удобным.
Удобная передача музыки между двумя портами USB
Копирование музыки с компакт-дисков, радио и караоке на устройство USB
Звук
Эквалайзер
63 Гц
250 Гц
1 кГц
4 кГц
12 кГц
Выходная мощность
Пиковая мощность 40 800 Вт
Полная звуковая мощность (RMS)
3600
Вт
Улучшение звука
5 режимов цифрового управления звуком
3-ступенчатое динамическое усиление НЧ
Громкоговорители
Динамики
8" НЧ-динамик
2" ВЧ-динамик
Сабвуфер 20"
Типы АС
Акустические системы Bass Reflex
Количество АС
2
Подключения
Микрофон
двойные гнезда для микрофона
Функция MP3 Link
Линейный стереовход 3,5 мм
USB
2 порта USB
Наушники
6,3 мм
Вход для ПК (вход Aux)
2 аудиоразъема RCA
Аудиовоспроизведение
Режимы воспроизведения дисков
повтор/одна/все/программа
повтор/в произвольном порядке/программа
Поддерживаемые медианосители
CD
CD-R
CD-RW
MP3-CD
Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB
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