Ключевые слова для поиска

Оригинальное мини-радио

ORD2105B/12
Поиск материалов поддержки для этого продукта
  • Стильное оригинальное мини-радио Стильное оригинальное мини-радио Стильное оригинальное мини-радио
    -{discount-value}

    Оригинальное мини-радио

    ORD2105B/12
    Общая оценка / 5

    Стильное оригинальное мини-радио

    Наслаждайтесь всей своей музыкой и оцените привлекательный дизайн в стиле ретро оригинального мини-радио Philips. Воспроизводите файлы с iPod/iPhone при одновременной зарядке и синхронизации времени с устройством Apple. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Оригинальное мини-радио

    Стильное оригинальное мини-радио

    Наслаждайтесь всей своей музыкой и оцените привлекательный дизайн в стиле ретро оригинального мини-радио Philips. Воспроизводите файлы с iPod/iPhone при одновременной зарядке и синхронизации времени с устройством Apple. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все

      Стильное оригинальное мини-радио

      • с коннектором Lightning
      • для iPod/iPhone
      • FM, два будильника
      • 4 Вт
      Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

      Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

      Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.

      Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

      Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

      Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

      Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

      Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

      Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

      Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

      Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

      Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

      "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

      "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

      Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

      Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

      Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

      Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 2 часов) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания. Устройство будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под музыку с любимого компакт-диска или под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

      Современная интерпретация легендарного дизайна Philetta

      Современная интерпретация легендарного дизайна Philetta

      По мотивам оригинального радио 1955 года. Это оригинальное радио возрождает привычные элементы легендарного приемника Philips 1955 года, известного как Philetta "254". В то время компактное радио просто ошеломило покупателей элегантной простотой дизайна, мощным звуком и качественным приемом. Компания Philips начала производить радиоприемники в 1927 году. За прошедшие десятилетия многие модели стали легендарными и превратились в предмет коллекционирования.

      Цифровая настройка FM

      Цифровая настройка FM

      • Звук

        Звуковая система
        Моно
        Регулировка громкости
        поворотный регулятор (цифровой)

      • Громкоговорители

        Встроенные АС
        1

      • Подключения

        Аудиовход (3,5 мм)
        Да

      • Тюнер/прием/передача

        Автоматическая цифровая настройка
        Да
        Частотный диапазон
        (FM) 87,5—108  МГц
        Диапазоны тюнера
        FM

      • Комфорт

        Тип дисплея
        ЖКД, белый
        Яркость дисплея
        Высокая/средняя/низкая

      • Питание

        Тип питания
        Входной разъем питания переменного тока

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Инструкция по эксплуатации
        • Гарантийный сертификат

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        245 x 133 x 122  миллиметра
        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        336 x 158 x 183 мм

      • Аудиовоспроизведение

        Режим воспроизведения
        • Зарядка iPod
        • Зарядка iPhone

      • Совместимость с iPod

        через коннектор Lightning
        • iPod nano 7 поколения
        • iPod touch 5 поколения

      • Совместимость с iPhone

        через коннектор Lightning
        • iPhone 5
        • iPhone 6
        • iPhone 6 Plus
        • iPhone 6S
        • iPhone 6S Plus
        • iPhone SE

      • Будильник

        Источник будильника
        • Док-станция
        • FM-радио
        • Звуковой сигнал
        Кол-во сигналов будильника
        2
        Таймер отключения
        15 / 30 / 60 / 90 / 120 мин.
        Отложенный сигнал (повтор будильника)
        Да, 9 мин.

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Инструкция по эксплуатации
      • Краткое руководство пользователя

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2024. Все права защищены.

          Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.