Магнитола в стиле ретро

Эта магнитола в стиле ретро не только привлекает внимание, но и воспроизводит музыку лучше и громче. Технология Bass Reflex обеспечивает глубокое, сочное басовое звучание, а воспроизведение MP3-CD и возможность подключения по USB помогут вам по-новому услышать любимую музыку. Узнать обо всех преимуществах