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Магнитола с CD

OS685/12
Общая оценка / 5
  • Магнитола в стиле ретро Магнитола в стиле ретро Магнитола в стиле ретро
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    Магнитола с CD

    OS685/12
    Общая оценка / 5

    Магнитола в стиле ретро

    Эта магнитола в стиле ретро не только привлекает внимание, но и воспроизводит музыку лучше и громче. Технология Bass Reflex обеспечивает глубокое, сочное басовое звучание, а воспроизведение MP3-CD и возможность подключения по USB помогут вам по-новому услышать любимую музыку. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Магнитола с CD

    Магнитола в стиле ретро

    Эта магнитола в стиле ретро не только привлекает внимание, но и воспроизводит музыку лучше и громче. Технология Bass Reflex обеспечивает глубокое, сочное басовое звучание, а воспроизведение MP3-CD и возможность подключения по USB помогут вам по-новому услышать любимую музыку. Узнать обо всех преимуществах

    Магнитола в стиле ретро

    Эта магнитола в стиле ретро не только привлекает внимание, но и воспроизводит музыку лучше и громче. Технология Bass Reflex обеспечивает глубокое, сочное басовое звучание, а воспроизведение MP3-CD и возможность подключения по USB помогут вам по-новому услышать любимую музыку. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Магнитола с CD

    Магнитола в стиле ретро

    Эта магнитола в стиле ретро не только привлекает внимание, но и воспроизводит музыку лучше и громче. Технология Bass Reflex обеспечивает глубокое, сочное басовое звучание, а воспроизведение MP3-CD и возможность подключения по USB помогут вам по-новому услышать любимую музыку. Узнать обо всех преимуществах

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      Магнитола в стиле ретро

      С портом USB Direct

      • CD, MP3-CD, USB, FM
      • 7 Вт
      Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

      Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

      Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

      Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

      Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

      Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

      CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

      CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

      Режимы "В произвольном порядке"/"Повтор" помогут вам избавиться от надоевшей последовательности воспроизведения дорожек. Просто выберите один из режимов — "В произвольном порядке" или "Повтор" — после того, как все дорожки будут загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка каждый раз будет дарить новые впечатления.

      Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

      Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

      Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

      Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

      Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

      Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

      Программирование 20 дорожек CD

      Функция программирования дорожек CD позволяет прослушивать любимые дорожки в желаемой последовательности.

      Технические характеристики

      • Аудиовоспроизведение

        Режимы воспроизведения дисков
        • Быстро вперед/назад
        • Поиск следующей/предыдущей дорожки
        • Запрограммированное воспроизведение
        • Повторное воспроизведение
        • Воспроизведение в произвольном порядке
        Тип загрузчика
        Передний
        Поддерживаемые медианосители
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • WMA-CD
        Программируемые дорожки
        20
        Режимы для USB Direct
        • Быстро назад/быстро вперед
        • Воспроизведение/пауза
        • Предыдущая/следующая
        • Запрограммированное воспроизведение
        • Повтор
        • Вперемешку

      • Подключения

        USB
        Порт USB
        Аудиовход (3,5 мм)
        Да

      • Тюнер/прием/передача

        Антенна
        Антенна FM
        Диапазоны тюнера
        FM
        Сохранение радиостанций
        20
        Улучшения тюнера
        автоматическая цифровая настройка

      • Звук

        Выходная мощность
        7 Вт макс.
        Звуковая система
        Стерео
        Диаметр излучателя
        4"
        Регулировка громкости
        поворотный регулятор (цифровой)
        Улучшение звука
        • система bass reflex
        • Динамическое усиление басов

      • Громкоговорители

        Встроенные АС
        2
        Диаметр излучателя
        4"

      • Функции управления

        Тип дисплея
        светодиодный
        Расширенные возможности дисплея
        Управление яркостью

      • Аксессуары

        Шнур питания
        Да
        руководство пользователя
        Многоязычное
        Гарантия
        Гарантийная карточка

      • Питание

        Количество батарей
        6 батарей LR14/C (не входят в комплект)
        Электропитание
        220-240 В, 50/60 Гц

      • Размеры

        Глубина упаковки
        146  мм
        Высота упаковки
        275  мм
        Ширина упаковки
        510  мм
        Вес, включая упаковку
        3,3  кг
        Вес
        2,3  кг
        Глубина основного устройства
        146  мм
        Высота основного устройства
        275  мм
        Ширина основного устройства
        447  мм

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Шнур питания сети переменного тока
      • Руководство пользователя
      • Гарантийный сертификат
      • Пульт ДУ

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