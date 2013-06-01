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Оригинальная магнитола

OST690/10
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  • Беспроводное воспроизведение музыки со смартфона Беспроводное воспроизведение музыки со смартфона Беспроводное воспроизведение музыки со смартфона
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    Оригинальная магнитола

    OST690/10
    Общая оценка / 5

    Беспроводное воспроизведение музыки со смартфона

    Добро пожаловать в восьмидесятые! Эта магнитола в стиле ретро не только привлекает внимание своим дизайном, но и воспроизводит музыку в прекрасном качестве. Передача через соединение Bluetooth, возможность зарядки через USB, линейный аудиовход, прямой порт USB и специальное отделение для хранения — в этой магнитоле есть все, что вам нужно. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Оригинальная магнитола

    Беспроводное воспроизведение музыки со смартфона

    Добро пожаловать в восьмидесятые! Эта магнитола в стиле ретро не только привлекает внимание своим дизайном, но и воспроизводит музыку в прекрасном качестве. Передача через соединение Bluetooth, возможность зарядки через USB, линейный аудиовход, прямой порт USB и специальное отделение для хранения — в этой магнитоле есть все, что вам нужно. Узнать обо всех преимуществах

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      Беспроводное воспроизведение музыки со смартфона

      благодаря этой магнитоле

      • Bluetooth®
      • FM
      • Разъем USB: воспроизвед./зарядка
      • 12 Вт
      Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

      Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

      Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

      Слушайте музыку MP3/WMA напрямую с портативных устройств USB

      Слушайте музыку MP3/WMA напрямую с портативных устройств USB

      Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми мелодиями с друзьями и близкими.

      Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

      Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

      Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

      Цифровая настройка FM

      Цифровая настройка FM

      • Звук

        Выходная мощность
        12 Вт макс.
        Звуковая система
        Стерео
        Улучшение звука
        • система bass reflex
        • Динамическое усиление басов
        Регулировка громкости
        поворотный регулятор (цифровой)

      • Громкоговорители

        Встроенные АС
        2
        Диаметр излучателя
        4"

      • Подключения

        USB
        Порт USB
        Аудиовход (3,5 мм)
        Да

      • Тюнер/прием/передача

        Антенна
        Антенна FM
        Диапазоны тюнера
        FM
        Сохранение радиостанций
        20
        Улучшения тюнера
        автоматическая цифровая настройка

      • Комфорт

        Тип дисплея
        светодиодный
        Расширенные возможности дисплея
        Управление яркостью

      • Питание

        Электропитание
        220-240 В, 50/60 Гц
        Количество батарей
        6 батарей LR14/C (не входят в комплект)

      • Аксессуары

        Инструкция по эксплуатации
        Многоязычное
        Шнур питания
        Да
        Гарантия
        Гарантийный талон

      • Размеры

        Вес, включая упаковку
        3,3  кг
        Глубина основного устройства
        146  миллиметра
        Высота основного устройства
        275  миллиметра
        Вес
        2.3  кг
        Ширина основного устройства
        447  миллиметра
        Высота упаковки
        275  миллиметра
        Ширина упаковки
        510  миллиметра
        Глубина упаковки
        146  миллиметра

      • Аудиовоспроизведение

        Режимы для USB Direct
        • Быстро назад/быстро вперед
        • Воспроизведение/пауза
        • Предыдущая/следующая
        • Запрограммированное воспроизведение
        • Повтор
        • Вперемешку
        Программируемые дорожки
        20
        Режим Bluetooth
        • Воспроизведение/пауза
        • Предыдущая/следующая

      • Беспроводная технология Bluetooth®

        Профили
        • A2DP
        • AVRCP
        Версия
        BT 2.1

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Шнур питания сети переменного тока
      • Инструкция по эксплуатации
      • Гарантийный сертификат

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