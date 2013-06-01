Беспроводное воспроизведение музыки со смартфона

Добро пожаловать в восьмидесятые! Эта магнитола в стиле ретро не только привлекает внимание своим дизайном, но и воспроизводит музыку в прекрасном качестве. Передача через соединение Bluetooth, возможность зарядки через USB, линейный аудиовход, прямой порт USB и специальное отделение для хранения — в этой магнитоле есть все, что вам нужно. Узнать обо всех преимуществах