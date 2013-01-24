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Звук высокой четкости на портативном устройстве
Портативная беспроводная АС Philips Fidelio отличается высоким качеством воспроизведения. Она дарит великолепное, чистое и динамичное звучание и идеально подходит для использования дома или в дороге. Благодаря беспроводной передаче звука через Bluetooth эта АС позволит вам наслаждаться музыкой с удобством. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Звук высокой четкости на портативном устройстве
Портативная беспроводная АС Philips Fidelio отличается высоким качеством воспроизведения. Она дарит великолепное, чистое и динамичное звучание и идеально подходит для использования дома или в дороге. Благодаря беспроводной передаче звука через Bluetooth эта АС позволит вам наслаждаться музыкой с удобством. Узнать обо всех преимуществах
Звук высокой четкости на портативном устройстве
Портативная беспроводная АС Philips Fidelio отличается высоким качеством воспроизведения. Она дарит великолепное, чистое и динамичное звучание и идеально подходит для использования дома или в дороге. Благодаря беспроводной передаче звука через Bluetooth эта АС позволит вам наслаждаться музыкой с удобством. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Звук высокой четкости на портативном устройстве
Портативная беспроводная АС Philips Fidelio отличается высоким качеством воспроизведения. Она дарит великолепное, чистое и динамичное звучание и идеально подходит для использования дома или в дороге. Благодаря беспроводной передаче звука через Bluetooth эта АС позволит вам наслаждаться музыкой с удобством. Узнать обо всех преимуществах
Несмотря на небольшой акустический объем, звучание басов невероятно сильное и глубокое, позволяющее насладиться прослушиванием музыки любого жанра. Это достигается за счет использования мощного широкополосного НЧ-динамика и одного пассивного излучателя с большой площадью на каждый канал — и все это в очень жестком корпусе, который не теряет энергии басов. Благодаря большой подвижной массе пассивного излучателя систему можно настроить на воспроизведение очень низких частот до 80 Гц, предотвращая возникновение турбулентности, характерной для портативных конструкций. Наслаждайтесь ритмом музыки без потери качества звучания.
Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.
Эта портативная АС оснащена портом USB, с помощью которого можно передавать энергию аккумулятора АС на мобильное устройство, например смартфон, с низким зарядом дома или в пути.
Слегка коснитесь АС, и на ней отобразится уровень заряда аккумулятора.
Общая выходная мощность этой системы составляет 20 Вт RMS. RMS означает "среднеквадратическое значение" и является стандартной единицей измерения мощности звука, или даже электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.
Высокопроизводительный усилитель и четыре высокоэффективных преобразователя обеспечивают отличную тонокомпенсацию и динамические характеристики. Для этого уникального продукта были подобраны специальные НЧ-динамики высокой мощности, способствующие воспроизведению динамичного и впечатляющего звука на всех частотах. Слушайте живую, динамичную и просто приятную музыку в любой обстановке.
Совместимость
Громкоговорители
Аксессуары
Подключения
Размеры
Питание