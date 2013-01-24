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Philips Fidelio

портативная беспроводная АС

P9SLV/10
Fidelio
Общая оценка / 5
Fidelio
  • Звук высокой четкости на портативном устройстве Звук высокой четкости на портативном устройстве Звук высокой четкости на портативном устройстве
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    Philips Fidelio портативная беспроводная АС

    P9SLV/10
    Общая оценка / 5

    Звук высокой четкости на портативном устройстве

    Портативная беспроводная АС Philips Fidelio отличается высоким качеством воспроизведения. Она дарит великолепное, чистое и динамичное звучание и идеально подходит для использования дома или в дороге. Благодаря беспроводной передаче звука через Bluetooth эта АС позволит вам наслаждаться музыкой с удобством. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Fidelio портативная беспроводная АС

    Звук высокой четкости на портативном устройстве

    Портативная беспроводная АС Philips Fidelio отличается высоким качеством воспроизведения. Она дарит великолепное, чистое и динамичное звучание и идеально подходит для использования дома или в дороге. Благодаря беспроводной передаче звука через Bluetooth эта АС позволит вам наслаждаться музыкой с удобством. Узнать обо всех преимуществах

    Звук высокой четкости на портативном устройстве

    Портативная беспроводная АС Philips Fidelio отличается высоким качеством воспроизведения. Она дарит великолепное, чистое и динамичное звучание и идеально подходит для использования дома или в дороге. Благодаря беспроводной передаче звука через Bluetooth эта АС позволит вам наслаждаться музыкой с удобством. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Fidelio портативная беспроводная АС

    Звук высокой четкости на портативном устройстве

    Портативная беспроводная АС Philips Fidelio отличается высоким качеством воспроизведения. Она дарит великолепное, чистое и динамичное звучание и идеально подходит для использования дома или в дороге. Благодаря беспроводной передаче звука через Bluetooth эта АС позволит вам наслаждаться музыкой с удобством. Узнать обо всех преимуществах

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      Звук высокой четкости на портативном устройстве

      Одержимые звуком

      • Bluetooth
      ВЧ-динамики с мягким куполом для объемного естественного звучания

      ВЧ-динамики с мягким куполом для объемного естественного звучания

      Благодаря использованию ВЧ-динамиков с мягким куполом воспроизведение высоких частот предельно чистое и детальное. Эта технология была разработана компанией Philips в 1960-х годах, и с тех пор она используется в большинстве высококачественных систем. Открытое объемное звучание также во многом достигается благодаря этим ВЧ-динамикам, которые отличаются низким уровнем направленности и искажения. В отличие от систем, в которых используются только широкополосные излучатели, эти динамики воспроизводят объемный и естественный звук, одинаковый в любой зоне прослушивания.

      Беспроводная передача звука через Bluetooth

      Беспроводная передача звука через Bluetooth

      Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

      Порт USB для зарядки любого мобильного устройства

      Порт USB для зарядки любого мобильного устройства

      Эта портативная АС оснащена портом USB, с помощью которого можно передавать энергию аккумулятора АС на мобильное устройство, например смартфон, с низким зарядом дома или в пути.

      Уровень заряда аккумулятора отображается автоматически при касании АС

      Уровень заряда аккумулятора отображается автоматически при касании АС

      Слегка коснитесь АС, и на ней отобразится уровень заряда аккумулятора.

      Встроенный перезаряжаемый литиево-ионный аккумулятор для воспроизведения музыки в любом месте

      Встроенный перезаряжаемый литиево-ионный аккумулятор для воспроизведения музыки в любом месте

      Аудиовход для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам

      Аудиовход для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам

      НЧ-динамики и технология wOOx для отличных глубоких басов

      Несмотря на небольшой акустический объем, звучание басов невероятно сильное и глубокое, позволяющее насладиться прослушиванием музыки любого жанра. Это достигается за счет использования двух мощных НЧ-динамиков и одного пассивного излучателя с большой площадью на каждый канал — и все это в очень жестком корпусе, который не теряет энергии басов. Благодаря большой подвижной массе пассивного излучателя систему можно настроить на воспроизведение очень низких частот до 80 Гц, предотвращая возникновение турбулентности, характерной для портативных конструкций. Наслаждайтесь ритмом музыки без потери качества звучания.

      Улучшенный разделительный фильтр для естественного тонального баланса

      Наши инженеры-акустики упорно работали над улучшением разделительного фильтра, чтобы обеспечить максимально естественное звучание в самых различных акустических средах. От небольших комнат до открытого пространства, от низкого до максимального уровня громкости, голоса воспроизводятся чистыми и естественными, а звук — мягким и нераздражающим даже при прослушивании с большой громкостью. Таким образом, вы можете наслаждаться любимой музыкой часами без устали.

      Высокопроизводительный усилитель для превосходной тонокомпенсации и отличных динамических характеристик

      Высокопроизводительный усилитель и восемь высокоэффективных преобразователей обеспечивают отличную тонокомпенсацию и динамические характеристики. Для этого уникального продукта были подобраны специальные ВЧ и НЧ-динамики высокой мощности, способствующие воспроизведению динамичного и впечатляющего звука на всех частотах. Слушайте живую, динамичную и просто приятную музыку в любой обстановке.

      Технические характеристики

      • Совместимость

        iPad
        • iPad 1
        • iPad 2
        • новый iPad
        iPhone
        • iPhone 3
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S
        iPod touch
        3 поколения или выше
        планшетными ПК и смартфонами на базе Android
        Да
        другое устройство с поддержкой Bluetooth
        Да

      • Громкоговорители

        Улучшения АС
        Излучатель басов wOOx
        Излучатели АС
        • ВЧ-динамик с мягким куполом 3/4" — 2 шт.
        • Широкополосный НЧ-динамик 2" — 4 шт.
        Выходная мощность (среднеквадр.)
        20 Вт

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Адаптер перем./пост. тока
        • Руководство по быстрой установке
        • Гарантийный сертификат
        • Гарантийный талон (действ. во всем мире)

      • Подключения

        Профили Bluetooth
        A2DP
        Диапазон беспроводной связи Bluetooth
        Зона видимости 10 м
        Аудиовход (3,5 мм)
        Да
        Зарядка через USB
        Да

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        287 x 63 x 127  мм
        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        326 x 101 x 224 мм

      • Питание

        Источник питания
        100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
        Тип элемента питания
        Литий-ионный (встроенный)
        Время работы от батарей
        8  ч

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Адаптер перем./пост. тока
      • Руководство по быстрой установке
      • Гарантийный сертификат
      • Гарантийный талон (действ. во всем мире)

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