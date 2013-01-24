ВЧ-динамики с мягким куполом для объемного естественного звучания

Благодаря использованию ВЧ-динамиков с мягким куполом воспроизведение высоких частот предельно чистое и детальное. Эта технология была разработана компанией Philips в 1960-х годах, и с тех пор она используется в большинстве высококачественных систем. Открытое объемное звучание также во многом достигается благодаря этим ВЧ-динамикам, которые отличаются низким уровнем направленности и искажения. В отличие от систем, в которых используются только широкополосные излучатели, эти динамики воспроизводят объемный и естественный звук, одинаковый в любой зоне прослушивания.