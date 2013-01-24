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Портативный DVD-плеер

PET101/12
Общая оценка / 5
  • Портативный универсальный DVD-плеер Портативный универсальный DVD-плеер Портативный универсальный DVD-плеер
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    DVD playback

    Портативный DVD-плеер

    PET101/12
    Общая оценка / 5

    Портативный универсальный DVD-плеер

    Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь просмотром с DVD-проигрывателем Philips PET101. Наслаждайтесь воспроизведением фильмов в формате DVD, DivX®, MPEG4, прослушиванием музыки в формате MP3 или с компакт-дисков и просмотром фотографий JPEG. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Портативный DVD-плеер

    Портативный универсальный DVD-плеер

    Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь просмотром с DVD-проигрывателем Philips PET101. Наслаждайтесь воспроизведением фильмов в формате DVD, DivX®, MPEG4, прослушиванием музыки в формате MP3 или с компакт-дисков и просмотром фотографий JPEG. Узнать обо всех преимуществах

    Портативный универсальный DVD-плеер

    Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь просмотром с DVD-проигрывателем Philips PET101. Наслаждайтесь воспроизведением фильмов в формате DVD, DivX®, MPEG4, прослушиванием музыки в формате MP3 или с компакт-дисков и просмотром фотографий JPEG. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Портативный DVD-плеер

    Портативный универсальный DVD-плеер

    Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь просмотром с DVD-проигрывателем Philips PET101. Наслаждайтесь воспроизведением фильмов в формате DVD, DivX®, MPEG4, прослушиванием музыки в формате MP3 или с компакт-дисков и просмотром фотографий JPEG. Узнать обо всех преимуществах

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      Портативный универсальный DVD-плеер

      • Воспроизведение DVD, VCD, CD, MP3-CD
      Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4

      Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4

      Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться кодированным в DivX® видео прямо в своей удобной гостиной. Формат данных DivX® — это технология сжатия видео на базе MPEG4, которая позволяет сохранять такие файлы большого размера, как фильмы, ролики и музыкальное видео на носителе CD-R/RW, картах памяти и DVD видео. Диски DivX® могут воспроизводиться на проигрывателях DVD, устройствах записи DVD и в системах домашних кинотеатров.

      Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD

      Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD

      Возможности мультиформатного воспроизведения позволяют просматривать фотографии на ходу и воспроизводить диски большинства форматов, обеспечивая максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.

      Воспроизведение MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

      MP3 — это революционная технология сжатия, с помощью которой большие цифровые музыкальные файлы могут быть сжаты в 10 раз без существенного ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может содержаться до 10 часов музыки

      Всего несколько кнопок для простого и удобного управления

      Этот портативный проигрыватель прост в использовании и оснащен специально разработанной системой навигации для максимально комфортного управления всеми функциями устройства в пути. Чтобы посмотреть любимый DVD-диск, просто загрузите его в проигрыватель. Всего несколько кнопок для интуитивного управления, полная совместимость с большинством форматов DVD/VCD/CD, и Вы будете уверены, что не заскучаете в дороге.

      Технические характеристики

      • Воспроизведение видео

        Поддерживаемые медианосители
        • DVD
        • Компакт-диск с изображениями
        • SVCD
        • Video CD
        • DVD-R/-RW
        • MP3-CD
        • CD-R/CD-RW
        • DVD+R/+RW
        • CD
        Режимы воспроизведения дисков
        • Повтор участка A-B
        • Угол
        • Меню диска
        • Быстро назад
        • Быстро вперед
        • Экранное меню
        • Повтор
        • Воспроизведение в произвольном порядке
        • Медленно назад
        • Медленно вперед
        • Увеличить
        Система воспроизведения видеодисков
        • NTSC
        • PAL
        Форматы сжатия
        • Формат Divx
        • MPEG4

      • Аудиовоспроизведение

        Формат сжатия
        • Dolby Digital
        • MP3
        Скорость передачи данных для MP3
        32–320 кбит/с
        Поддерживаемые медианосители
        • CD
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • CD-R
        Поддержка файловых систем
        • Стандарт ISO-9660
        • Jolliet

      • Звук

        Отношение сигнал/шум
        >80 дБ

      • Подключения

        Вход постоянного тока
        12 В
        А/В выход
        Композитный (CVBS) x1

      • Аксессуары

        Адаптер переменного/постоянного тока
        Гнездо постоянного тока 12 В, 110-240 В, 50/60 Гц
        Пульт ДУ
        Плоский пульт ДУ AY5513
        Кабели
        1 x А/В каб.
        Инструкция по эксплуатации
        На 8 языках

      • Размеры

        Ширина коробки
        205  миллиметра
        Глубина коробки
        300  миллиметра
        Высота коробки
        305  миллиметра
        Количество в упаковке
        4
        Вес коробки
        4,29  кг
        Ширина упаковки
        278  миллиметра
        Глубина упаковки
        68  миллиметра
        Высота упаковки
        190  миллиметра
        Тип упаковки
        D-бокс
        Ширина продукта
        156  миллиметра
        Глубина продукта
        150  миллиметра
        Высота продукта
        31  миллиметра
        Вес продукта
        0,89  кг

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Пульт ДУ
      • А/В кабель
      • Адаптер

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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