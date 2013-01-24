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Портативный универсальный DVD-плеер
Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь просмотром с DVD-проигрывателем Philips PET101. Наслаждайтесь воспроизведением фильмов в формате DVD, DivX®, MPEG4, прослушиванием музыки в формате MP3 или с компакт-дисков и просмотром фотографий JPEG. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Портативный универсальный DVD-плеер
Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь просмотром с DVD-проигрывателем Philips PET101. Наслаждайтесь воспроизведением фильмов в формате DVD, DivX®, MPEG4, прослушиванием музыки в формате MP3 или с компакт-дисков и просмотром фотографий JPEG. Узнать обо всех преимуществах
Портативный универсальный DVD-плеер
Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь просмотром с DVD-проигрывателем Philips PET101. Наслаждайтесь воспроизведением фильмов в формате DVD, DivX®, MPEG4, прослушиванием музыки в формате MP3 или с компакт-дисков и просмотром фотографий JPEG. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Портативный универсальный DVD-плеер
Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь просмотром с DVD-проигрывателем Philips PET101. Наслаждайтесь воспроизведением фильмов в формате DVD, DivX®, MPEG4, прослушиванием музыки в формате MP3 или с компакт-дисков и просмотром фотографий JPEG. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться кодированным в DivX® видео прямо в своей удобной гостиной. Формат данных DivX® — это технология сжатия видео на базе MPEG4, которая позволяет сохранять такие файлы большого размера, как фильмы, ролики и музыкальное видео на носителе CD-R/RW, картах памяти и DVD видео. Диски DivX® могут воспроизводиться на проигрывателях DVD, устройствах записи DVD и в системах домашних кинотеатров.
Возможности мультиформатного воспроизведения позволяют просматривать фотографии на ходу и воспроизводить диски большинства форматов, обеспечивая максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.
MP3 — это революционная технология сжатия, с помощью которой большие цифровые музыкальные файлы могут быть сжаты в 10 раз без существенного ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может содержаться до 10 часов музыки
Этот портативный проигрыватель прост в использовании и оснащен специально разработанной системой навигации для максимально комфортного управления всеми функциями устройства в пути. Чтобы посмотреть любимый DVD-диск, просто загрузите его в проигрыватель. Всего несколько кнопок для интуитивного управления, полная совместимость с большинством форматов DVD/VCD/CD, и Вы будете уверены, что не заскучаете в дороге.
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