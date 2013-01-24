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Портативный DVD-плеер

PET1030/00
Общая оценка / 5
2 награды
  • Поворачивающийся экран, удобство просмотра Поворачивающийся экран, удобство просмотра Поворачивающийся экран, удобство просмотра
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    Портативный DVD-плеер

    PET1030/00
    Общая оценка / 5
    2 награды

    Поворачивающийся экран, удобство просмотра

    Смотрите фильмы на портативном DVD-плеере Philips PET1030 с 10,2" ЖК-дисплеем и поворачивающимся на 180 градусов экраном. Благодаря слоту для карты памяти и разъему USB2.0 вы можете показать любимые видеокадры друзьям. Поставляется с сумкой для перевозки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Портативный DVD-плеер

    Поворачивающийся экран, удобство просмотра

    Смотрите фильмы на портативном DVD-плеере Philips PET1030 с 10,2" ЖК-дисплеем и поворачивающимся на 180 градусов экраном. Благодаря слоту для карты памяти и разъему USB2.0 вы можете показать любимые видеокадры друзьям. Поставляется с сумкой для перевозки. Узнать обо всех преимуществах

    Поворачивающийся экран, удобство просмотра

    Смотрите фильмы на портативном DVD-плеере Philips PET1030 с 10,2" ЖК-дисплеем и поворачивающимся на 180 градусов экраном. Благодаря слоту для карты памяти и разъему USB2.0 вы можете показать любимые видеокадры друзьям. Поставляется с сумкой для перевозки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Портативный DVD-плеер

    Поворачивающийся экран, удобство просмотра

    Смотрите фильмы на портативном DVD-плеере Philips PET1030 с 10,2" ЖК-дисплеем и поворачивающимся на 180 градусов экраном. Благодаря слоту для карты памяти и разъему USB2.0 вы можете показать любимые видеокадры друзьям. Поставляется с сумкой для перевозки. Узнать обо всех преимуществах

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      ЖК-дисплей с высоким разрешением и диагональю 10,2"

      • 25,9 см (10,2") широкофор. ЖКД
      Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4

      Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4

      Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться кодированным в DivX® видео прямо в своей удобной гостиной. Формат данных DivX® — это технология сжатия видео на базе MPEG4, которая позволяет сохранять такие файлы большого размера, как фильмы, ролики и музыкальное видео на носителе CD-R/RW, картах памяти и DVD видео. Диски DivX® могут воспроизводиться на проигрывателях DVD, устройствах записи DVD и в системах домашних кинотеатров.

      Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

      Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

      Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

      Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD

      Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD

      Возможности мультиформатного воспроизведения позволяют просматривать фотографии на ходу и воспроизводить диски большинства форматов, обеспечивая максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.

      ЖК-дисплей TFT высокого разрешения с диагональю 10,2" для удобного просмотра

      ЖК-дисплей TFT высокого разрешения с диагональю 10,2" для удобного просмотра

      Благодаря ЖК-дисплею высокой четкости изображение на экране словно оживает, поражая натуральной цветопередачей и богатой детализацией при просмотре фотографий, любимых фильмов и прослушивании музыкальных файлов.

      Смотрите в широкоэкранном формате 16:9

      Смотрите в широкоэкранном формате 16:9

      Смотрите фильмы и цифровые фотографии вместе с родными и друзьями. Формат изображения 16:9 - это общепринятый стандарт цифрового телевидения с высокой четкостью изображения. Формат изображения 16:9 обеспечивает великолепное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения изображения, которое появляется при его растяжении по размеру экрана.

      Встроенные качественные стерео АС

      Встроенные качественные стерео АС

      Благодаря встроенным стереодинамикам можно свободно прослушивать музыку с высоким качеством воспроизведения в любых условиях. Просто отсоедините наушники и наслаждайтесь удобством и качественным звучанием музыки в любое время и в любом месте.

      Экран с поворотом на 180 градусов для удобства просмотра

      Экран с поворотом на 180 градусов для удобства просмотра

      Экран проигрывателя поворачивается на 180 градусов, поэтому вы можете выбрать оптимальный угол просмотра. Регулируйте положение экрана по вертикали и по горизонтали, чтобы уменьшить блики и выбрать оптимальный угол.

      До 4-х часов воспроизведения фильмов с аккумулятором*

      До 4-х часов воспроизведения фильмов с аккумулятором*

      Проигрыватель Philips поставляется в комплекте с компактным встроенным аккумулятором, обеспечивающим продолжительную работу в автономном режиме. Можно смотреть фильмы, фотографии и прослушивать музыку в течение 4 часов без перерыва, зарядив проигрыватель один раз. Для зарядки аккумулятора необходимо просто подключить адаптер к источнику питания.

      Разъем USB 2.0 и слот для карты памяти SD

      Разъем USB 2.0 и слот для карты памяти SD

      Пользуйтесь удобством высокоскоростного соединения для переноса фотографий, видео и музыкальных файлов MP3 с помощью USB 2.0. Вставив карту памяти SD во встроенный слот, вы также получаете дополнительный объем для хранения фотографий, видео и музыки MP3 на своем портативном плеере DVD.

      В комплект входит сумка для переноски

      В комплект входит сумка для переноски

      Сумка для переноски гарантирует защиту в дороге.

      Экран с гарантией качества Zero Bright Dot™ для наилучшего качества изображения

      К вашим услугам высочайшее качество изображения без каких-либо раздражающих белых пятен на ЖК-экране. Обычно на ЖК-дисплеях имеются дефектные пиксели. На производстве ЖКД их называют яркими точками. Было принято считать, что ограниченное количество ярких точек является неизбежным эффектом при серийном производстве ЖКД. Благодаря системе жесткого контроля качества Philips, применяемой при производстве портативных DVD-плееров, наши ЖК-дисплеи имеют нулевой допуск по ярким точкам. Портативные DVD-плееры поставляются с гарантией качества Philips Zero Bright Dot™, что гарантирует оптимальное качество экрана.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Тип экрана дисплея
        ЖК-дисплей TFT
        Тип ЖК-панели
        Антибликовый поляризатор
        Диагональ экрана (в дюймах)
        10,2  дюйма
        Разрешение
        800(ш)x480(В)x3 (RGB)
        Яркость
        200  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        250:1
        Рабочая область просмотра
        222,0X133,2 мм
        Шаг пикселей
        0,1905(ш) x 0,1905(В) мм
        Время отклика (типич.)
        30  мс

      • Звук

        Выходная мощность
        250 мВ RMS (встроенные АС)
        Выходная мощность (среднеквадр.)
        10 мВ (среднеквадр., наушники)
        Отношение сигнал/шум
        >80 дБ (линейный выход), >76 дБ (наушники), >62 дБ (встроенные АС)

      • Воспроизведение видео

        Поддерживаемые медианосители
        • DVD
        • DVD+R/+RW
        • DVD-R/-RW
        • SVCD
        • Video CD
        • CD
        • CD-R/CD-RW
        • MP3-CD
        • WMA
        • Компакт-диск с изображениями
        Режимы воспроизведения дисков
        • Экранное меню
        • Повтор участка A-B
        • Угол
        • Меню диска
        • Быстро назад
        • Быстро вперед
        • Повтор
        • Воспроизведение в произвольном порядке
        • Медленно назад
        • Медленно вперед
        • Масштаб
        Система воспроизведения видеодисков
        • NTSC
        • PAL
        Форматы сжатия
        • Формат Divx
        • MPEG4

      • Аудиовоспроизведение

        Формат сжатия
        • Dolby Digital
        • MP3
        • WMA
        Поддерживаемые медианосители
        • CD
        • MP3-CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • WMA-CD
        Поддержка файловых систем
        • Стандарт ISO-9660
        • Jolliet
        Скорость передачи данных для MP3
        32–320 кбит/с
        Скорость передачи данных для WMA
        32–192 кбит/с

      • Подключения

        Аудиовыход — цифровой
        Коаксиальный (cinch)
        Вход постоянного тока
        9~12 В
        А/В выход
        Композитный (CVBS) x1
        А/В вход
        Композитный (CVBS) x1
        Разъем для наушников
        3,5 мм стереонаушники
        Другие подключения
        Выход S-Video

      • Функции управления

        Ударостойкий
        Да
        Индикатор заряда аккумулятора
        Да

      • Аксессуары

        Адаптер переменного/постоянного тока
        Вход пост. ток 9~12 В; 110-240 В, 50/60 Гц
        Автокомплект
        Адаптер прикуривателя, 12 В
        Пульт ДУ
        AY5507 тонкий пульт ДУ
        Кабели
        А/В кабель x1, кабель S-video x1
        руководство пользователя
        16 языков
        Входящие в комплект аксессуары
        • Кабель S-Video
        • Дорожный футляр

      • Размеры

        Ширина коробки
        450  мм
        Глубина коробки
        361  мм
        Высота коробки
        307  мм
        Количество в упаковке
        3
        Вес коробки
        9,7  кг
        Тип упаковки
        D-бокс
        Ширина упаковки
        336  мм
        Глубина упаковки
        145  мм
        Высота упаковки
        282  мм
        Ширина продукта
        270  мм
        Глубина продукта
        188  мм
        Высота продукта
        32  мм
        Вес продукта
        1,3  кг

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Кабель S-Video
      • Дорожный футляр

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