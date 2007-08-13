Ключевые слова для поиска

  • Развлечения, путешествующие с вами Развлечения, путешествующие с вами Развлечения, путешествующие с вами

    Портативный DVD-плеер

    PET704K/00

    Развлечения, путешествующие с вами

    Устройтесь поудобней, расслабьтесь и смотрите фильмы в дороге на плеере PET704 с 7-и дюймовым ЖК TFT дисплеем. Смотрите любимые фильмы на DVD, слушайте музыку на MP3-CD и CD или просматривайте фотографии формата JPEG в любом месте и в любое время.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Портативный DVD-плеер

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Развлечения, путешествующие с вами

    Воспроизведение дисков DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW и (S)VCD

    Воспроизведение дисков DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW и (S)VCD

    DVD-плеер совместим с большинством DVD и CD-дисков, доступных в продаже. В плеере реализована поддержка следующих форматов: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW и (S)VCD. DVD+/-R — сокращение для обозначения устройства чтения DVD-дисков, которое поддерживает два общепринятых формата, используемых для записи DVD-дисков. Также DVD+/-RW поддерживает оба формата, используемых для повторной записи DVD-дисков. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного превосходит качество дисков VCD (особенно резкость изображения из-за более высокого разрешения).

    Смотрите в широкоэкранном формате 16:9

    Смотрите в широкоэкранном формате 16:9

    Смотрите фильмы и цифровые фотографии вместе с родными и друзьями. Формат изображения 16:9 - это общепринятый стандарт цифрового телевидения с высокой четкостью изображения. Формат изображения 16:9 обеспечивает великолепное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения изображения, которое появляется при его растяжении по размеру экрана.

    Встроенные качественные стерео АС

    Встроенные качественные стерео АС

    Благодаря встроенным стереодинамикам можно свободно прослушивать музыку с высоким качеством воспроизведения в любых условиях. Просто отсоедините наушники и наслаждайтесь удобством и качественным звучанием музыки в любое время и в любом месте.

    Развлекайтесь вместе благодаря двум разъемам для наушников

    Развлекайтесь вместе благодаря двум разъемам для наушников

    Устройство оснащено двумя разъемами для наушников, что позволяет слушать музыку вдвоем. Прихватите с собой пару комплектов наушников, устройтесь поудобнее и слушайте вместе!

    17,8 см (7") цветной TFT ЖК-дисплей для качественного просмотра

    17,8 см (7") цветной TFT ЖК-дисплей для качественного просмотра

    Благодаря ЖК-дисплею высокой четкости изображение на экране словно оживает, поражая натуральной цветопередачей и богатой детализацией при просмотре фотографий, любимых фильмов и прослушивании музыкальных файлов.

    Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD

    Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD

    Возможности мультиформатного воспроизведения позволяют просматривать фотографии на ходу и воспроизводить диски большинства форматов, обеспечивая максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.

    Автомобильный адаптер и удобный пульт ДУ в комплекте

    Помимо автомобильного адаптера в комплекте для использования в автомобиле можно также использовать портативный плеер для просмотра фильмов дома, просто подключив его к телевизору. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром любимых DVD, управляя функцией воспроизведения с помощью пульта ДУ.

    До 2,5 часов работы от аккумулятора

    Встроенный компактный аккумулятор обеспечивает длительную работу. До 2,5 часов непрерывного просмотра фильма от одной зарядки.

    Воспроизведение MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

    MP3 — это революционная технология сжатия, с помощью которой большие цифровые музыкальные файлы могут быть сжаты в 10 раз без существенного ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может содержаться до 10 часов музыки

    • Звук

      Выходная мощность
      250 мВ RMS (встроенные АС)
      Выходная мощность (среднеквадр.)
      10 мВ (среднеквадр., наушники)
      Отношение сигнал/шум
      >80 дБ (наушники), >62 дБ (встр. АС)

    • Подключения

      Разъем для наушников
      3,5 мм стереонаушники x 2

    • Комфорт

      Индикатор заряда аккумулятора
      Да

    • Аксессуары

      Кабели
      1 x А/В каб.
      Инструкция по эксплуатации
      16 европейских языков

    • Размеры

      Вес продукта
      0,71 кг

    • Аудиовоспроизведение

      Скорость передачи данных для MP3
      32–320 кбит/с

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Адаптер
    • Элемент питания
    • Пульт ДУ
    • Автокомплект
    • А/В кабель
    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.