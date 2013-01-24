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Смотрите фильмы на DVD во время поездок
Устройтесь поудобней, расслабьтесь и погрузитесь в просмотр фильма в дороге на плеере PET706 с 17,8 см (7") ЖК TFT-дисплеем. Смотрите любимые фильмы на DVD, смакуйте музыку на MP3-CD и CD или просматривайте фотографии формата JPEG в любом месте и в любое время.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Смотрите фильмы на DVD во время поездок
Устройтесь поудобней, расслабьтесь и погрузитесь в просмотр фильма в дороге на плеере PET706 с 17,8 см (7") ЖК TFT-дисплеем. Смотрите любимые фильмы на DVD, смакуйте музыку на MP3-CD и CD или просматривайте фотографии формата JPEG в любом месте и в любое время.
Смотрите фильмы на DVD во время поездок
Устройтесь поудобней, расслабьтесь и погрузитесь в просмотр фильма в дороге на плеере PET706 с 17,8 см (7") ЖК TFT-дисплеем. Смотрите любимые фильмы на DVD, смакуйте музыку на MP3-CD и CD или просматривайте фотографии формата JPEG в любом месте и в любое время.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Смотрите фильмы на DVD во время поездок
Устройтесь поудобней, расслабьтесь и погрузитесь в просмотр фильма в дороге на плеере PET706 с 17,8 см (7") ЖК TFT-дисплеем. Смотрите любимые фильмы на DVD, смакуйте музыку на MP3-CD и CD или просматривайте фотографии формата JPEG в любом месте и в любое время.
Возможности мультиформатного воспроизведения позволяют просматривать фотографии на ходу и воспроизводить диски большинства форматов, обеспечивая максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.
Благодаря ЖК-дисплею высокой четкости изображение на экране словно оживает, поражая натуральной цветопередачей и богатой детализацией при просмотре фотографий, любимых фильмов и прослушивании музыкальных файлов.
Смотрите фильмы и цифровые фотографии вместе с родными и друзьями. Формат изображения 16:9 - это общепринятый стандарт цифрового телевидения с высокой четкостью изображения. Формат изображения 16:9 обеспечивает великолепное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения изображения, которое появляется при его растяжении по размеру экрана.
Благодаря встроенным стереодинамикам можно свободно прослушивать музыку с высоким качеством воспроизведения в любых условиях. Просто отсоедините наушники и наслаждайтесь удобством и качественным звучанием музыки в любое время и в любом месте.
Проигрыватель Philips поставляется в комплекте с компактным встроенным аккумулятором, обеспечивающим продолжительную работу. Зарядив проигрыватель один раз, можно смотреть фильмы, просматривать изображения и прослушивать музыку в течение 2 часов без перерыва. Для зарядки аккумулятора необходимо просто включить кабель питания в розетку.
Устройство оснащено двумя разъемами для наушников, что позволяет слушать музыку вдвоем. Прихватите с собой пару комплектов наушников, устройтесь поудобнее и слушайте вместе!
Этот переносной DVD плеер поставляется с автомобильным адаптером питания и тонким пультом ДУ. Подключите адаптер к прикуривателю, чтобы зарядить плеер во время поездки. Не нужно беспокоиться о том, что аккумулятор разрядится в процессе просмотра или игры. Пульт ДУ размером с кредитную карту идеален для путешествий и занимает очень мало места.
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