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  • Фильмы на DVD и DivX® в поездке Фильмы на DVD и DivX® в поездке Фильмы на DVD и DivX® в поездке

    Портативный проигрыватель DVD

    PET716/12

    Фильмы на DVD и DivX® в поездке

    Устройтесь поудобней, расслабьтесь и смотрите фильмы в дороге на плеере PET716 с 7-и дюймовым ЖК TFT дисплеем. Смотрите любимые фильмы в формате DVD, DivX®, MPEG4, и слушайте музыку на MP3-CD и CD на ходу. Просматривайте фотографии формата JPEG в любом месте и в любое время.

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    Портативный проигрыватель DVD

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    Фильмы на DVD и DivX® в поездке

    • 17,8 см (7") широкоформат. ЖКД
    • Воспроизведение DivX
    Смотрите в широкоэкранном формате 16:9

    Смотрите в широкоэкранном формате 16:9

    Смотрите фильмы и цифровые фотографии вместе с родными и друзьями. Формат изображения 16:9 - это общепринятый стандарт цифрового телевидения с высокой четкостью изображения. Формат изображения 16:9 обеспечивает великолепное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения изображения, которое появляется при его растяжении по размеру экрана.

    Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4

    Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4

    Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться кодированным в DivX® видео прямо в своей удобной гостиной. Формат данных DivX® — это технология сжатия видео на базе MPEG4, которая позволяет сохранять такие файлы большого размера, как фильмы, ролики и музыкальное видео на носителе CD-R/RW, картах памяти и DVD видео. Диски DivX® могут воспроизводиться на проигрывателях DVD, устройствах записи DVD и в системах домашних кинотеатров.

    Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD

    Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD

    Возможности мультиформатного воспроизведения позволяют просматривать фотографии на ходу и воспроизводить диски большинства форматов, обеспечивая максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.

    До 2-х часов работы от аккумулятора*

    До 2-х часов работы от аккумулятора*

    Проигрыватель Philips поставляется в комплекте с компактным встроенным аккумулятором, обеспечивающим продолжительную работу. Зарядив проигрыватель один раз, можно смотреть фильмы, просматривать изображения и прослушивать музыку в течение 2 часов без перерыва. Для зарядки аккумулятора необходимо просто включить кабель питания в розетку.

    Встроенные качественные стерео АС

    Встроенные качественные стерео АС

    Благодаря встроенным стереодинамикам можно свободно прослушивать музыку с высоким качеством воспроизведения в любых условиях. Просто отсоедините наушники и наслаждайтесь удобством и качественным звучанием музыки в любое время и в любом месте.

    17,8 см (7") цветной TFT ЖК-дисплей для качественного просмотра

    17,8 см (7") цветной TFT ЖК-дисплей для качественного просмотра

    Благодаря ЖК-дисплею высокой четкости изображение на экране словно оживает, поражая натуральной цветопередачей и богатой детализацией при просмотре фотографий, любимых фильмов и прослушивании музыкальных файлов.

    Воспроизведение MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

    MP3 — это революционная технология сжатия, с помощью которой большие цифровые музыкальные файлы могут быть сжаты в 10 раз без существенного ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может содержаться до 10 часов музыки

    Автомобильный адаптер и удобный пульт ДУ в комплекте

    Помимо автомобильного адаптера в комплекте для использования в автомобиле можно также использовать портативный плеер для просмотра фильмов дома, просто подключив его к телевизору. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром любимых DVD, управляя функцией воспроизведения с помощью пульта ДУ.

    Всего несколько кнопок для простого и удобного управления

    Этот портативный проигрыватель прост в использовании и оснащен специально разработанной системой навигации для максимально комфортного управления всеми функциями устройства в пути. Чтобы посмотреть любимый DVD-диск, просто загрузите его в проигрыватель. Всего несколько кнопок для интуитивного управления, полная совместимость с большинством форматов DVD/VCD/CD, и Вы будете уверены, что не заскучаете в дороге.

    • Звук

      Выходная мощность
      250 мВ RMS (встроенные динамики)
      Выходная мощность (среднеквадр.)
      10 мВ (среднеквадр., наушники)
      Отношение сигнал/шум
      >80 дБ (линейный выход), >76 дБ (наушники), >62 дБ (встроенные динамики)

    • Подключения

      Разъем для наушников
      3,5 мм стереонаушники

    • Комфорт

      Индикатор заряда аккумулятора
      Да

    • Аксессуары

      Кабели
      1 x А/В каб.
      Инструкция по эксплуатации
      На 16 языках

    • Размеры

      Вес продукта
      0,71 кг

    • Аудиовоспроизведение

      Скорость передачи данных для MP3
      32–320 кбит/с

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Адаптер
    • Автокомплект
    • Пульт ДУ
    • А/В кабель
    Badge-D2C

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