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Портативный проигрыватель DVD

PET719/12
Общая оценка / 5
  • Увеличьте удовольствие от просмотра фильмов Увеличьте удовольствие от просмотра фильмов Увеличьте удовольствие от просмотра фильмов
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    DVD playback

    Портативный проигрыватель DVD

    PET719/12
    Общая оценка / 5

    Увеличьте удовольствие от просмотра фильмов

    Удвойте удовольствие с плеером Philips PET719 с двумя 7-и дюймовыми ЖК TFT дисплеями! Просто подключите второй дисплей для просмотра фильмов DVD/ DivX и фотографий формата JPEG - идеально подходит для использования в машине. Поставляется с приспособлением для установки в салоне автомобиля. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Портативный проигрыватель DVD

    Увеличьте удовольствие от просмотра фильмов

    Удвойте удовольствие с плеером Philips PET719 с двумя 7-и дюймовыми ЖК TFT дисплеями! Просто подключите второй дисплей для просмотра фильмов DVD/ DivX и фотографий формата JPEG - идеально подходит для использования в машине. Поставляется с приспособлением для установки в салоне автомобиля. Узнать обо всех преимуществах

    Увеличьте удовольствие от просмотра фильмов

    Удвойте удовольствие с плеером Philips PET719 с двумя 7-и дюймовыми ЖК TFT дисплеями! Просто подключите второй дисплей для просмотра фильмов DVD/ DivX и фотографий формата JPEG - идеально подходит для использования в машине. Поставляется с приспособлением для установки в салоне автомобиля. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Портативный проигрыватель DVD

    Увеличьте удовольствие от просмотра фильмов

    Удвойте удовольствие с плеером Philips PET719 с двумя 7-и дюймовыми ЖК TFT дисплеями! Просто подключите второй дисплей для просмотра фильмов DVD/ DivX и фотографий формата JPEG - идеально подходит для использования в машине. Поставляется с приспособлением для установки в салоне автомобиля. Узнать обо всех преимуществах

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      со вторым ЖК TFT дисплеем

      • 17,8 см (7") двойной ЖКД
      Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4

      Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4

      Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться кодированным в DivX® видео прямо в своей удобной гостиной. Формат данных DivX® — это технология сжатия видео на базе MPEG4, которая позволяет сохранять такие файлы большого размера, как фильмы, ролики и музыкальное видео на носителе CD-R/RW, картах памяти и DVD видео. Диски DivX® могут воспроизводиться на проигрывателях DVD, устройствах записи DVD и в системах домашних кинотеатров.

      Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD

      Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD

      Возможности мультиформатного воспроизведения позволяют просматривать фотографии на ходу и воспроизводить диски большинства форматов, обеспечивая максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.

      17,8 см (7") цветной TFT ЖК-дисплей для качественного просмотра

      17,8 см (7") цветной TFT ЖК-дисплей для качественного просмотра

      Благодаря ЖК-дисплею высокой четкости изображение на экране словно оживает, поражая натуральной цветопередачей и богатой детализацией при просмотре фотографий, любимых фильмов и прослушивании музыкальных файлов.

      Смотрите фильмы на широком экране формата 16:9

      Смотрите фильмы на широком экране формата 16:9

      Смотрите фильмы и цифровые фотографии вместе с родными и друзьями. Формат изображения 16:9 - это общепринятый стандарт цифрового телевидения с высокой четкостью изображения. Формат изображения 16:9 обеспечивает великолепное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения изображения, которое появляется при его растяжении по размеру экрана.

      Больше удовольствия от просмотра благодаря двойному TFT ЖК-дисплею

      Больше удовольствия от просмотра благодаря двойному TFT ЖК-дисплею

      Двойные дисплеи позволяют отображать одни и те же видеозаписи или изображения с портативного проигрывателя DVD. Просто подключите и установите дисплеи на подголовниках автомобиля. Теперь вы можете легко насладиться любимыми фильмами в формате DVD и фотографиями в формате JPEG с семьей и друзьями на заднем сиденье автомобиля.

      Встроенные качественные стерео громкоговорители

      Встроенные качественные стерео громкоговорители

      Благодаря встроенным стереодинамикам можно свободно прослушивать музыку с высоким качеством воспроизведения в любых условиях. Просто отсоедините наушники и наслаждайтесь удобством и качественным звучанием музыки в любое время и в любом месте.

      До 2-х часов работы от аккумулятора*

      До 2-х часов работы от аккумулятора*

      Проигрыватель Philips поставляется в комплекте с компактным встроенным аккумулятором, обеспечивающим продолжительную работу. Зарядив проигрыватель один раз, можно смотреть фильмы, просматривать изображения и прослушивать музыку в течение 2 часов без перерыва. Для зарядки аккумулятора необходимо просто включить кабель питания в розетку.

      Приспособление для салона автомобиля для безопасности и простоты использования

      Приспособление для салона автомобиля для безопасности и простоты использования

      Почему бы не взять портативный проигрыватель DVD с собой в дорогу, чтобы не скучать в пути? Уникальная система крепления в салоне автомобиля обеспечивает безопасность и простоту использования, быстросъемная ручка облегчает извлечение проигрывателя, когда он не используется. Вы можете взять портативный проигрыватель DVD с собой, оставив в машине только крепление.

      Воспроизведение MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

      MP3 — это революционная технология сжатия, с помощью которой большие цифровые музыкальные файлы могут быть сжаты в 10 раз без существенного ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может содержаться до 10 часов музыки

      Автомобильный адаптер и тонкий пульт ДУ

      Этот переносной DVD плеер поставляется с автомобильным адаптером питания и тонким пультом ДУ. Подключите адаптер к прикуривателю, чтобы зарядить плеер во время поездки. Не нужно беспокоиться о том, что аккумулятор разрядится в процессе просмотра или игры. Пульт ДУ размером с кредитную карту идеален для путешествий и занимает очень мало места.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Тип экрана дисплея
        ЖК-дисплей TFT
        Диагональ экрана (в дюймах)
        7  дюйма
        Разрешение
        480(ш) x 234(В) x 3(RGB)
        Яркость
        200  кд/м²
        Тип ЖК-панели
        Антибликовый поляризатор
        Коэфф. контрастности (типич.)
        250:1
        Рабочая область просмотра
        154,1x86,6 мм
        Шаг пикселей
        0,107(ш)x0,370(В) мм
        Время отклика (типич.)
        30  мс

      • Звук

        Выходная мощность
        250 мВ RMS (встроенные динамики)
        Выходная мощность (среднеквадр.)
        10 мВ (среднеквадр., наушники)
        Отношение сигнал/шум
        >80 дБ (наушники), >62 дБ (встр. динамики)

      • Воспроизведение видео

        Поддерживаемые медианосители
        • DVD
        • Компакт-диск с изображениями
        • SVCD
        • Video CD
        • DVD-R/-RW
        • MP3-CD
        • CD-R/CD-RW
        • DVD+R/+RW
        • CD
        Режимы воспроизведения дисков
        • Повтор участка A-B
        • Угол
        • Меню диска
        • Быстро назад
        • Быстро вперед
        • Экранное меню
        • Повтор
        • Воспроизведение в произвольном порядке
        • Медленно назад
        • Медленно вперед
        • Масштаб
        Система воспроизведения видеодисков
        • NTSC
        • PAL
        Форматы сжатия
        • Формат Divx
        • MPEG4

      • Аудиовоспроизведение

        Формат сжатия
        • Dolby Digital
        • MP3
        Скорость передачи данных для MP3
        32–320 кбит/с
        Поддерживаемые медианосители
        • CD
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • CD-R
        Поддержка файловых систем
        • Стандарт ISO-9660
        • Jolliet

      • Подключения

        Вход постоянного тока
        9 В
        Разъем для наушников
        3,5 мм стереонаушники x 2
        А/В выход
        Композитный (CVBS) x1

      • Функции управления

        Индикатор заряда аккумулятора
        Да
        Ударостойкий
        Да

      • Аксессуары

        Адаптер переменного/постоянного тока
        Вход пост. ток 9 В (110-240 В, 50/60 Гц)
        Кабели
        1 x А/В каб.
        Автокомплект
        AY4128 (Адаптер прикуривателя, 12 В постоянного тока)
        Пульт ДУ
        Плоский пульт ДУ AY5508
        руководство пользователя
        16 языков
        Шнур питания
        1 шт.
        Второй ЖК-дисплей
        7" ЖК TFT дисплей x 1 шт.
        Крепление для салона автомобиля
        2 шт.

      • Питание

        Тип элемента питания
        Встроенный аккумулятор

      • Размеры

        Ширина коробки
        255  мм
        Глубина коробки
        355  мм
        Высота коробки
        308  мм
        Количество в упаковке
        3
        Вес коробки
        7,21  кг
        Ширина упаковки
        345  мм
        Глубина упаковки
        83  мм
        Высота упаковки
        295  мм
        Тип упаковки
        D-бокс
        Ширина продукта
        203  мм
        Глубина продукта
        149  мм
        Высота продукта
        40,4  мм
        Вес продукта
        1,2  кг

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Крепление для салона автомобиля
      • Автокомплект
      • Пульт ДУ
      • Адаптер
      • А/В кабель

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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