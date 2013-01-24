Автомобильный адаптер и тонкий пульт ДУ

Этот переносной DVD плеер поставляется с автомобильным адаптером питания и тонким пультом ДУ. Подключите адаптер к прикуривателю, чтобы зарядить плеер во время поездки. Не нужно беспокоиться о том, что аккумулятор разрядится в процессе просмотра или игры. Пульт ДУ размером с кредитную карту идеален для путешествий и занимает очень мало места.