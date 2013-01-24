Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Портативный проигрыватель DVD

PET723/12
Общая оценка / 5
  • Плоский планшетный дизайн Плоский планшетный дизайн Плоский планшетный дизайн
    -{discount-value}
    DVD playback

    Портативный проигрыватель DVD

    PET723/12
    Общая оценка / 5

    Плоский планшетный дизайн

    Просматривайте свои видеоколлекции в режиме слайд-шоу или миниатюр на Philips PET723 с 7" TFT ЖК-дисплеем. Можно также воспроизводить DVD, MP3, CD или смотреть фильмы DivX® для самого лучшего времяпровождения всегда и везде! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Портативный проигрыватель DVD

    Плоский планшетный дизайн

    Просматривайте свои видеоколлекции в режиме слайд-шоу или миниатюр на Philips PET723 с 7" TFT ЖК-дисплеем. Можно также воспроизводить DVD, MP3, CD или смотреть фильмы DivX® для самого лучшего времяпровождения всегда и везде! Узнать обо всех преимуществах

    Плоский планшетный дизайн

    Просматривайте свои видеоколлекции в режиме слайд-шоу или миниатюр на Philips PET723 с 7" TFT ЖК-дисплеем. Можно также воспроизводить DVD, MP3, CD или смотреть фильмы DivX® для самого лучшего времяпровождения всегда и везде! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Портативный проигрыватель DVD

    Плоский планшетный дизайн

    Просматривайте свои видеоколлекции в режиме слайд-шоу или миниатюр на Philips PET723 с 7" TFT ЖК-дисплеем. Можно также воспроизводить DVD, MP3, CD или смотреть фильмы DivX® для самого лучшего времяпровождения всегда и везде! Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все DVD-плеер

      Плоский планшетный дизайн

      со слотом карты SD и поддержкой воспроизведения DviX®

      • 17,8 см (7") широкоформат. ЖКД
      • Воспроизведение DivX
      17,8 см (7") цветной TFT ЖК-дисплей с широким форматом 16:9

      17,8 см (7") цветной TFT ЖК-дисплей с широким форматом 16:9

      Благодаря цветному ЖК-дисплею изображение словно оживает, позволяя пользователям наслаждаться "живой" цветопередачей и реалистичной детализацией, не уступающей самым качественным фотографиям, при просмотре бесценных снимков, любимых фильмов и музыкальных видеофайлов. Формат изображения 16:9 является общепринятым стандартом для цифрового телевидения с высокой четкостью изображения. Формат изображения 16:9 обеспечивает отличное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения качества изображения, которое появляется при растяжении изображения по размеру экрана.

      Смотрите фотографии прямо с карт памяти, дисков DVD и CD

      Смотрите фотографии прямо с карт памяти, дисков DVD и CD

      Сохраняйте любимые фотографии на CD или DVD-дисках, карте памяти или на запоминающем устройстве USB и просматривайте их в формате слайд-шоу с помощью проигрывателя Philips. Благодаря исчерпывающей возможности переноса файлов можно без труда воспроизводить цифровые фотографии. Просто вставьте диск, карту памяти или запоминающее устройство USB в проигрыватель, и цифровые фотографии будут выводиться непосредственно на устройство. Теперь приятные моменты можно оживить в любое время и наслаждаться ими вместе с семьей и друзьями!

      Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4

      Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4

      Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться кодированным в DivX® видео прямо в своей удобной гостиной. Формат данных DivX® — это технология сжатия видео на базе MPEG4, которая позволяет сохранять такие файлы большого размера, как фильмы, ролики и музыкальное видео на носителе CD-R/RW, картах памяти и DVD видео. Диски DivX® могут воспроизводиться на проигрывателях DVD, устройствах записи DVD и в системах домашних кинотеатров.

      Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD

      Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD

      Возможности мультиформатного воспроизведения позволяют просматривать фотографии на ходу и воспроизводить диски большинства форматов, обеспечивая максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.

      До 2-х часов работы от аккумулятора*

      До 2-х часов работы от аккумулятора*

      Проигрыватель Philips поставляется в комплекте с компактным встроенным аккумулятором, обеспечивающим продолжительную работу. Зарядив проигрыватель один раз, можно смотреть фильмы, просматривать изображения и прослушивать музыку в течение 2 часов без перерыва. Для зарядки аккумулятора необходимо просто включить кабель питания в розетку.

      Автомобильный адаптер и удобный пульт ДУ в комплекте

      Автомобильный адаптер и удобный пульт ДУ в комплекте

      Помимо автомобильного адаптера в комплекте для использования в автомобиле можно также использовать портативный плеер для просмотра фильмов дома, просто подключив его к телевизору. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром любимых DVD, управляя функцией воспроизведения с помощью пульта ДУ.

      Воспроизведение слайд-шоу, отдельных фотографий или миниатюр

      Воспроизведение слайд-шоу, отдельных фотографий или миниатюр

      Воспроизведение MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

      MP3 — это революционная технология сжатия, с помощью которой большие цифровые музыкальные файлы могут быть сжаты в 10 раз без существенного ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может содержаться до 10 часов музыки

      Всего несколько кнопок для простого и удобного управления

      Этот портативный проигрыватель прост в использовании и оснащен специально разработанной системой навигации для максимально комфортного управления всеми функциями устройства в пути. Чтобы посмотреть любимый DVD-диск, просто загрузите его в проигрыватель. Всего несколько кнопок для интуитивного управления, полная совместимость с большинством форматов DVD/VCD/CD, и Вы будете уверены, что не заскучаете в дороге.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Тип экрана дисплея
        ЖК-дисплей TFT
        Диагональ экрана (в дюймах)
        7  дюйма
        Разрешение
        480(ш) x 234(В) x 3(RGB)
        Яркость
        200  кд/м²
        Тип ЖК-панели
        Антибликовый поляризатор
        Коэфф. контрастности (типич.)
        250:1
        Рабочая область просмотра
        154,1x86,6 мм
        Шаг пикселей
        0,107(ш)x0,370(В) мм
        Время отклика (типич.)
        30  мс

      • Звук

        Выходная мощность
        250 мВ RMS (встроенные динамики)
        Выходная мощность (среднеквадр.)
        10 мВ (среднеквадр., наушники)
        Отношение сигнал/шум
        >80 дБ (наушники), >62 дБ (встр. динамики)

      • Воспроизведение видео

        Поддерживаемые медианосители
        • DVD
        • Компакт-диск с изображениями
        • SVCD
        • Video CD
        • DVD-R/-RW
        • MP3-CD
        • CD-R/CD-RW
        • DVD+R/+RW
        • CD
        Режимы воспроизведения дисков
        • Повтор участка A-B
        • Угол
        • Меню диска
        • Быстро назад
        • Быстро вперед
        • Экранное меню
        • Повтор
        • Воспроизведение в произвольном порядке
        • Медленно назад
        • Медленно вперед
        • Масштаб
        Система воспроизведения видеодисков
        • NTSC
        • PAL
        Форматы сжатия
        • Формат Divx
        • MPEG4

      • Аудиовоспроизведение

        Формат сжатия
        • Dolby Digital
        • MP3
        Скорость передачи данных для MP3
        32–320 кбит/с
        Поддерживаемые медианосители
        • CD
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • CD-R
        Поддержка файловых систем
        • Стандарт ISO-9660
        • Jolliet

      • Подключения

        Вход постоянного тока
        9 В
        Разъем для наушников
        3,5 мм стереонаушники
        А/В выход
        Композитный (CVBS) x1
        Слот для карты памяти стандарта SD/MMC
        Да

      • Функции управления

        Индикатор заряда аккумулятора
        Да
        Ударостойкий
        Да

      • Аксессуары

        Адаптер переменного/постоянного тока
        Вход пост. ток 9 В; 110-240 В, 50/60 Гц
        Автокомплект
        Адаптер прикуривателя, 12 В
        Пульт ДУ
        Плоский пульт ДУ AY5510
        Кабели
        1 x А/В каб.
        руководство пользователя
        16 языков

      • Питание

        Тип элемента питания
        Встроенный аккумулятор

      • Размеры

        Ширина коробки
        227  мм
        Глубина коробки
        260  мм
        Высота коробки
        272  мм
        Количество в упаковке
        3
        Вес коробки
        4,6  кг
        Тип упаковки
        D-бокс
        Ширина упаковки
        248  мм
        Глубина упаковки
        70  мм
        Высота упаковки
        245  мм
        Ширина продукта
        210  мм
        Глубина продукта
        158  мм
        Высота продукта
        39,5  мм
        Вес продукта
        1  кг

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Адаптер
      • А/В кабель
      • Автокомплект
      • Пульт ДУ

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии