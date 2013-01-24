Экран с гарантией качества Zero Bright Dot™ для наилучшего качества изображения

К вашим услугам высочайшее качество изображения без каких-либо раздражающих белых пятен на ЖК-экране. Обычно на ЖК-дисплеях имеются дефектные пиксели. На производстве ЖКД их называют яркими точками. Было принято считать, что ограниченное количество ярких точек является неизбежным эффектом при серийном производстве ЖКД. Благодаря системе жесткого контроля качества Philips, применяемой при производстве Портативных плееров DVD, наши ЖК-дисплеи имеют нулевой допуск по ярким точкам. Портативные плееры DVD поставляются с гарантией качества Philips Zero Bright Dot™, что гарантирует оптимальное качество экрана.