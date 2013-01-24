Другие продукты в комплекте
- Чехол для установки в салоне автомобиля
- Автокомплект
- Пульт ДУ
- Адаптер
- Короткий А/В кабель (гнездо)
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Больше времени для просмотра фильмов в поездках
Смотрите кино всегда и везде! Портативный DVD-плеер PET742 с поворотным ЖК-дисплеем TFT с диагональю 7" не позволит скучать в поездках. Смотрите фильмы до 5 часов подряд в форматах DVD/DivX®, фотографии JPEG, слушайте музыку MP3-CD/CD.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Больше времени для просмотра фильмов в поездках
Смотрите кино всегда и везде! Портативный DVD-плеер PET742 с поворотным ЖК-дисплеем TFT с диагональю 7" не позволит скучать в поездках. Смотрите фильмы до 5 часов подряд в форматах DVD/DivX®, фотографии JPEG, слушайте музыку MP3-CD/CD.
Больше времени для просмотра фильмов в поездках
Смотрите кино всегда и везде! Портативный DVD-плеер PET742 с поворотным ЖК-дисплеем TFT с диагональю 7" не позволит скучать в поездках. Смотрите фильмы до 5 часов подряд в форматах DVD/DivX®, фотографии JPEG, слушайте музыку MP3-CD/CD.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Больше времени для просмотра фильмов в поездках
Смотрите кино всегда и везде! Портативный DVD-плеер PET742 с поворотным ЖК-дисплеем TFT с диагональю 7" не позволит скучать в поездках. Смотрите фильмы до 5 часов подряд в форматах DVD/DivX®, фотографии JPEG, слушайте музыку MP3-CD/CD.
Этот проигрыватель Philips поставляется в комплекте с компактным встроенным аккумулятором, обеспечивающим продолжительную работу. Можно смотреть фильмы, просматривать изображения и прослушивать музыку в течение 5 часов без перерыва, зарядив проигрыватель один раз. Для зарядки аккумулятора необходимо просто включить кабель питания в розетку.
Для удобства использования в комплект с проигрывателем Philips входит адаптер переменного тока, адаптер для использования в автомобиле и кабель А/В.
Благодаря встроенным стереодинамикам можно свободно прослушивать музыку с высоким качеством воспроизведения в любых условиях. Просто отсоедините наушники и наслаждайтесь удобством и качественным звучанием музыки в любое время и в любом месте.
Установите портативный проигрыватель DVD на подголовник сидения автомобиля для удобства просмотра фильмов на DVD-дисках в поездках.
Поддержка DivX® обеспечивает возможность просмотра видеоматериала, закодированного в DivX®. Формат DivX — это технология сжатия видео, основанная на MPEG4, которая позволяет сохранять большие файлы, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на таких носителях, как CD-R/RW и DVD-R.
Портативный проигрыватель DVD Philips совместим с большинством DVD и CD-дисков, доступных в продаже. В проигрывателе реализована поддержка следующих форматов: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD и CD. DVD+/-R — сокращение для обозначения устройства чтения DVD-дисков, которое поддерживает два общепринятых формата, используемых для записи DVD-дисков. Также DVD+/-RW поддерживает оба формата, используемых для повторной записи DVD-дисков.
MP3 — это революционная технология сжатия, с помощью которой большие цифровые музыкальные файлы могут быть сжаты в 10 раз без существенного ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может содержаться до 10 часов музыки
Просматривайте фотографии в формате JPEG, сохраненные на диске. Наслаждайтесь приятными воспоминаниями вместе с родными и друзьями в любое время!
Смотрите фильмы и цифровые фотографии вместе с родными и друзьями. Формат изображения 16:9 - это общепринятый стандарт цифрового телевидения с высокой четкостью изображения. Формат изображения 16:9 обеспечивает великолепное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения изображения, которое появляется при его растяжении по размеру экрана.
Изображение/дисплей
Звук
Воспроизведение видео
Аудиовоспроизведение
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Функции управления
Аксессуары
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