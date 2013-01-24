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Портативный проигрыватель DVD

PET742/58
Общая оценка / 5
1 награда
  • Больше времени для просмотра фильмов в поездках Больше времени для просмотра фильмов в поездках Больше времени для просмотра фильмов в поездках
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    DVD playback

    Портативный проигрыватель DVD

    PET742/58
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Больше времени для просмотра фильмов в поездках

    Смотрите кино всегда и везде! Портативный DVD-плеер PET742 с поворотным ЖК-дисплеем TFT с диагональю 7" не позволит скучать в поездках. Смотрите фильмы до 5 часов подряд в форматах DVD/DivX®, фотографии JPEG, слушайте музыку MP3-CD/CD.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Портативный проигрыватель DVD

    Больше времени для просмотра фильмов в поездках

    Смотрите кино всегда и везде! Портативный DVD-плеер PET742 с поворотным ЖК-дисплеем TFT с диагональю 7" не позволит скучать в поездках. Смотрите фильмы до 5 часов подряд в форматах DVD/DivX®, фотографии JPEG, слушайте музыку MP3-CD/CD.

    Больше времени для просмотра фильмов в поездках

    Смотрите кино всегда и везде! Портативный DVD-плеер PET742 с поворотным ЖК-дисплеем TFT с диагональю 7" не позволит скучать в поездках. Смотрите фильмы до 5 часов подряд в форматах DVD/DivX®, фотографии JPEG, слушайте музыку MP3-CD/CD.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Портативный проигрыватель DVD

    Больше времени для просмотра фильмов в поездках

    Смотрите кино всегда и везде! Портативный DVD-плеер PET742 с поворотным ЖК-дисплеем TFT с диагональю 7" не позволит скучать в поездках. Смотрите фильмы до 5 часов подряд в форматах DVD/DivX®, фотографии JPEG, слушайте музыку MP3-CD/CD.

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      Больше времени для просмотра фильмов в поездках

      До 5 часов работы от аккумулятора*

      До 5 часов работы от аккумулятора*

      Этот проигрыватель Philips поставляется в комплекте с компактным встроенным аккумулятором, обеспечивающим продолжительную работу. Можно смотреть фильмы, просматривать изображения и прослушивать музыку в течение 5 часов без перерыва, зарядив проигрыватель один раз. Для зарядки аккумулятора необходимо просто включить кабель питания в розетку.

      Адаптер переменного тока, автомобильный адаптер и кабель AV в комплекте

      Адаптер переменного тока, автомобильный адаптер и кабель AV в комплекте

      Для удобства использования в комплект с проигрывателем Philips входит адаптер переменного тока, адаптер для использования в автомобиле и кабель А/В.

      Встроенные стерео АС

      Встроенные стерео АС

      Благодаря встроенным стереодинамикам можно свободно прослушивать музыку с высоким качеством воспроизведения в любых условиях. Просто отсоедините наушники и наслаждайтесь удобством и качественным звучанием музыки в любое время и в любом месте.

      Удобный чехол для установки в салоне автомобиля

      Удобный чехол для установки в салоне автомобиля

      Установите портативный проигрыватель DVD на подголовник сидения автомобиля для удобства просмотра фильмов на DVD-дисках в поездках.

      Сертифицировано DivX для обычного воспроизведения видеозаписей DivX

      Сертифицировано DivX для обычного воспроизведения видеозаписей DivX

      Поддержка DivX® обеспечивает возможность просмотра видеоматериала, закодированного в DivX®. Формат DivX — это технология сжатия видео, основанная на MPEG4, которая позволяет сохранять большие файлы, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на таких носителях, как CD-R/RW и DVD-R.

      Поддержка DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

      Поддержка DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

      Портативный проигрыватель DVD Philips совместим с большинством DVD и CD-дисков, доступных в продаже. В проигрывателе реализована поддержка следующих форматов: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD и CD. DVD+/-R — сокращение для обозначения устройства чтения DVD-дисков, которое поддерживает два общепринятых формата, используемых для записи DVD-дисков. Также DVD+/-RW поддерживает оба формата, используемых для повторной записи DVD-дисков.

      Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-RW

      Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-RW

      MP3 — это революционная технология сжатия, с помощью которой большие цифровые музыкальные файлы могут быть сжаты в 10 раз без существенного ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может содержаться до 10 часов музыки

      Просмотр изображений JPEG с диска

      Просмотр изображений JPEG с диска

      Просматривайте фотографии в формате JPEG, сохраненные на диске. Наслаждайтесь приятными воспоминаниями вместе с родными и друзьями в любое время!

      Смотрите в широкоэкранном формате 16:9

      Смотрите в широкоэкранном формате 16:9

      Смотрите фильмы и цифровые фотографии вместе с родными и друзьями. Формат изображения 16:9 - это общепринятый стандарт цифрового телевидения с высокой четкостью изображения. Формат изображения 16:9 обеспечивает великолепное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения изображения, которое появляется при его растяжении по размеру экрана.

      7" поворачивающаяся цветная ЖК-панель для удобства просмотра

      7" поворачивающаяся цветная ЖК-панель для удобства просмотра

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Диагональ экрана (в дюймах)
        7  дюйма
        Разрешение
        480(ш) x 234(В) x 3(RGB)
        Тип экрана дисплея
        ЖК-дисплей TFT
        Яркость
        120  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        250:1
        Тип ЖК-панели
        Антибликовый поляризатор
        Рабочая область просмотра
        154,1x86,6 мм
        Время отклика (типич.)
        30  мс

      • Звук

        Выходная мощность
        250 мВ RMS (встроенные динамики)
        Выходная мощность (среднеквадр.)
        RMS 5 мВ (наушники)
        Отношение сигнал/шум
        >80 дБ (линейный выход), >76 дБ (наушники), >62 дБ (встроенные динамики)

      • Воспроизведение видео

        Поддерживаемые медианосители
        • DVD
        • Компакт-диск с изображениями
        • SVCD
        • Video CD
        • DVD-R/-RW
        • MP3-CD
        • CD-R/CD-RW
        • DVD+R/+RW
        • CD
        Режимы воспроизведения дисков
        • Меню диска
        • Быстро назад
        • Быстро вперед
        • Экранное меню
        • Повтор
        • Масштаб
        Система воспроизведения видеодисков
        • PAL
        • NTSC
        Форматы сжатия
        • Формат Divx
        • MPEG4

      • Аудиовоспроизведение

        Скорость передачи данных для MP3
        32–320 кбит/с
        Формат сжатия
        • Dolby Digital
        • MP3
        Поддерживаемые медианосители
        • CD
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • CD-R
        Поддержка файловых систем
        • Стандарт ISO-9660
        • Jolliet

      • Подключения

        Вход постоянного тока
        9 В, 1 А
        Разъем для наушников
        3,5 мм стереонаушники x 1
        А/В выход
        Композитный (CVBS) x1

      • Функции управления

        Индикатор заряда аккумулятора
        Да
        Ударостойкий
        Да

      • Аксессуары

        Адаптер переменного/постоянного тока
        Постоянный ток 9 В; 1 А, 110-240 В, 50/60 Гц
        Кабели
        1 x А/В каб.
        Пульт ДУ
        Плоский пульт ДУ AY5521
        руководство пользователя
        Многоязычное
        Автокомплект
        Адаптер прикуривателя, 12 В

      • Питание

        Тип элемента питания
        Встроенный аккумулятор
        Срок службы аккумулятора
        До 5 часов*

      • Размеры

        Ширина коробки
        225  мм
        Глубина коробки
        245  мм
        Высота коробки
        270  мм
        Количество в упаковке
        3
        Вес коробки
        3,9  кг
        Ширина упаковки
        233  мм
        Глубина упаковки
        70  мм
        Высота упаковки
        251  мм
        Ширина продукта
        195  мм
        Глубина продукта
        153  мм
        Высота продукта
        39  мм
        Тип упаковки
        D-бокс
        Вес продукта
        0,77  кг

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Чехол для установки в салоне автомобиля
      • Автокомплект
      • Пульт ДУ
      • Адаптер
      • Короткий А/В кабель (гнездо)

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          • DivX, DivX Certified и соответствующие логотипы являются торговыми марками DivXNetworks, Inc. и используются по лицензии.
          • Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы аккумуляторов и количество циклов перезарядки зависит от характера использования и настроек.
          • Срок службы аккумуляторов различается в зависимости от характера использования и настроек.
          • Срок службы аккумуляторов указан приблизительно и зависит от режима работы устройства. Для увеличения срока службы аккумулятора следует настроить минимальную яркость подсветки ЖК-дисплея, пользоваться наушниками (а не встроенными динамиками) и прослушивать звук на среднем уровне громкости, а также пользоваться устройством при комнатной температуре.