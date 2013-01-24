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Портативный DVD-плеер

PET744/12
Общая оценка / 5
  • Превосходное качество изображения Превосходное качество изображения Превосходное качество изображения
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    Портативный DVD-плеер

    PET744/12
    Общая оценка / 5

    Превосходное качество изображения

    Наслаждайтесь просмотром фильмов с портативным DVD-плеером Philips PET744. Изображение словно оживает благодаря цифровому ЖК-дисплею с диагональю 17,8 см (7"). Удобный совместный просмотр фотоснимков. Легкий вес и компактность; время работы в режиме воспроизведения до 6 часов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Портативный DVD-плеер

    Превосходное качество изображения

    Наслаждайтесь просмотром фильмов с портативным DVD-плеером Philips PET744. Изображение словно оживает благодаря цифровому ЖК-дисплею с диагональю 17,8 см (7"). Удобный совместный просмотр фотоснимков. Легкий вес и компактность; время работы в режиме воспроизведения до 6 часов. Узнать обо всех преимуществах

    Превосходное качество изображения

    Наслаждайтесь просмотром фильмов с портативным DVD-плеером Philips PET744. Изображение словно оживает благодаря цифровому ЖК-дисплею с диагональю 17,8 см (7"). Удобный совместный просмотр фотоснимков. Легкий вес и компактность; время работы в режиме воспроизведения до 6 часов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Портативный DVD-плеер

    Превосходное качество изображения

    Наслаждайтесь просмотром фильмов с портативным DVD-плеером Philips PET744. Изображение словно оживает благодаря цифровому ЖК-дисплею с диагональю 17,8 см (7"). Удобный совместный просмотр фотоснимков. Легкий вес и компактность; время работы в режиме воспроизведения до 6 часов. Узнать обо всех преимуществах

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      Превосходное качество изображения

      благодаря ЖК-дисплею с цветопередачей 16,7 миллиона цветов

      • 17,8 см (7") широкоформат. ЖКД
      17,8 см (7") ЖК-дисплей с высокой плотностью пикселей (800x480 пикселей)

      17,8 см (7") ЖК-дисплей с высокой плотностью пикселей (800x480 пикселей)

      Благодаря ЖК-дисплею высокой четкости (800x480 пикселей) изображение на экране словно оживает, поражая натуральной цветопередачей и богатой детализацией при просмотре любимых фотографий, фильмов и прослушивании музыкальных файлов.

      Адаптер переменного тока, автомобильный адаптер и кабель AV в комплекте

      Адаптер переменного тока, автомобильный адаптер и кабель AV в комплекте

      Для удобства использования в комплект с проигрывателем Philips входит адаптер переменного тока, адаптер для использования в автомобиле и кабель А/В.

      Показ фото и слайд–шоу

      Показ фото и слайд–шоу

      Просто вставьте диск или карту памяти в плеер, и цифровые фотографии будут выводиться непосредственно на экран устройства.

      Сертифицировано DivX для обычного воспроизведения видеозаписей DivX

      Сертифицировано DivX для обычного воспроизведения видеозаписей DivX

      С поддержкой DivX вы можете наслаждаться видео DivX, не покидая уютной гостиной. Формат DivX media - это технология сжатия видео, основанная на MPEG4, которая позволяет сохранять большие файлы, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на таких носителях, как CD-R/RW и записываемые DVD.

      Поддержка DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

      Поддержка DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

      Портативный DVD-плеер Philips совместим с большинством DVD и CD-дисков, доступных в продаже. В проигрывателе реализована поддержка следующих форматов: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD и CD. DVD+/-R — сокращение для обозначения устройства чтения DVD-дисков, которое поддерживает два общепринятых формата, используемых для записи DVD-дисков. Также DVD+/-RW поддерживает оба формата, используемых для повторной записи DVD-дисков.

      Слот для карты памяти SD/SDHC для воспроизведения видеозаписей, музыки и фотографий

      Слот для карты памяти SD/SDHC для воспроизведения видеозаписей, музыки и фотографий

      Смотрите и показывайте свои видеоклипы, фотографии и музыку — все просто и быстро. Для дополнительного удобства проигрыватель оснащен слотом для карт памяти SD/SDHC. Просто вставьте карту памяти в слот на боковой панели проигрывателя и получите доступ к хранящимся на ней мультимедийным файлам, наслаждаясь любимой музыкой, фотографиями и фильмами в любом месте.

      Наслаждайтесь 6-часовым непрерывным просмотром*

      Наслаждайтесь 6-часовым непрерывным просмотром*

      Проигрыватель Philips поставляется в комплекте с компактным встроенным аккумулятором, обеспечивающим продолжительную работу. Можно смотреть фильмы, просматривать изображения и слушать музыку в течение 6 часов без перерыва, зарядив проигрыватель один раз. Для зарядки аккумулятора необходимо просто включить кабель питания в розетку.

      Просмотр изображений JPEG с диска

      Просмотр изображений JPEG с диска

      Просматривайте фотографии в формате JPEG, сохраненные на диске. Наслаждайтесь приятными воспоминаниями вместе с родными и друзьями в любое время!

      Смотрите фотографии прямо с карт памяти, дисков DVD и CD

      Смотрите фотографии прямо с карт памяти, дисков DVD и CD

      Сохраняйте любимые фотографии на CD или DVD-дисках, карте памяти или на запоминающем устройстве USB и просматривайте их в формате слайд-шоу с помощью проигрывателя Philips. Благодаря исчерпывающей возможности переноса файлов можно без труда воспроизводить цифровые фотографии. Просто вставьте диск, карту памяти или запоминающее устройство USB в проигрыватель, и цифровые фотографии будут выводиться непосредственно на устройство. Теперь приятные моменты можно оживить в любое время и наслаждаться ими вместе с семьей и друзьями!

      Экран с поворотом на 180 градусов для удобства просмотра

      Экран с поворотом на 180 градусов для удобства просмотра

      Экран проигрывателя поворачивается на 180 градусов, поэтому вы можете выбрать оптимальный угол просмотра. Регулируйте положение экрана по вертикали и по горизонтали, чтобы уменьшить блики и выбрать оптимальный угол.

      Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

      Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

      Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

      Приспособление для салона автомобиля для безопасности и простоты использования

      Приспособление для салона автомобиля для безопасности и простоты использования

      Почему бы не взять портативный DVD-плеер с собой в дорогу, чтобы не скучать в пути? Уникальная система крепления в салоне автомобиля обеспечивает безопасность и простоту использования, быстросъемная ручка облегчает извлечение проигрывателя, когда он не используется. Вы можете взять портативный DVD-плеер с собой, оставив в машине только крепление.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Диагональ экрана (в дюймах)
        7  дюйма
        Разрешение
        800(ш)x480(В)x3 (RGB)
        Тип экрана дисплея
        ЖК-дисплей TFT
        Яркость
        200  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        250:1
        Тип ЖК-панели
        Антибликовый поляризатор
        Рабочая область просмотра
        154,1x86,6 мм
        Время отклика (типич.)
        30  мс

      • Звук

        Выходная мощность
        600 мВт RMS (встроенные динамики)
        Выходная мощность (среднеквадр.)
        RMS 5 мВ (наушники)
        Отношение сигнал/шум
        >80 дБ (линейный выход), >76 дБ (наушники), >62 дБ (встроенные АС)

      • Воспроизведение видео

        Поддерживаемые медианосители
        • DVD
        • Компакт-диск с изображениями
        • SVCD
        • Video CD
        • DVD-R/-RW
        • MP3-CD
        • CD-R/CD-RW
        • DVD+R/+RW
        • CD
        • WMA
        Режимы воспроизведения дисков
        • Повтор участка A-B
        • Угол
        • Меню диска
        • Быстро назад
        • Быстро вперед
        • Экранное меню
        • Повтор
        • Воспроизведение в произвольном порядке
        • Увеличить
        Система воспроизведения видеодисков
        • PAL
        • NTSC
        Форматы сжатия
        • Формат Divx
        • MPEG4

      • Аудиовоспроизведение

        Формат сжатия
        • Dolby Digital
        • MP3
        • WMA
        Скорость передачи данных для MP3
        32–320 кбит/с
        Скорость передачи данных для WMA
        32–192 кбит/с
        Поддерживаемые медианосители
        • CD
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • CD-R
        • WMA-CD
        Поддержка файловых систем
        • Стандарт ISO-9660
        • Jolliet

      • Подключения

        Вход постоянного тока
        9 В, 1,5 A
        Разъем для наушников
        3,5 мм стереонаушники x 2
        А/В выход
        Композитный (CVBS) x1

      • Функции управления

        Индикатор заряда аккумулятора
        Да
        Ударостойкий
        Да

      • Аксессуары

        Адаптер переменного/постоянного тока
        9 В постоянного тока, 1,5 А, 110-240 В, 50/60 Гц
        Кабели
        1 x А/В каб.
        Пульт ДУ
        Плоский пульт ДУ AY5509
        руководство пользователя
        На нескольких языках
        Автокомплект
        Адаптер прикуривателя, 12 В
        Крепление для салона автомобиля
        Да

      • Питание

        Тип элемента питания
        Встроенный аккумулятор
        Срок службы аккумулятора
        До 6 часов*

      • Размеры

        Ширина коробки
        225  мм
        Глубина коробки
        265  мм
        Высота коробки
        243  мм
        Количество в упаковке
        3
        Вес коробки
        4,12  кг
        Ширина упаковки
        235  мм
        Глубина упаковки
        70  мм
        Высота упаковки
        255  мм
        Ширина продукта
        197  мм
        Глубина продукта
        166  мм
        Высота продукта
        31  мм
        Тип упаковки
        D-бокс
        Вес продукта
        0,83  кг

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Крепление для салона автомобиля
      • Автокомплект
      • Адаптер
      • Короткий А/В кабель (гнездо)
      • Пульт ДУ

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          • DivX, DivX Certified и соответствующие логотипы являются торговыми марками DivXNetworks, Inc. и используются по лицензии.
          • Windows Media и логотип Windows являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах.
          • Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы аккумуляторов и количество циклов перезарядки зависит от характера использования и настроек.
          • Срок службы аккумуляторов различается в зависимости от характера использования и настроек.
          • Срок службы аккумуляторов указан приблизительно и зависит от режима работы устройства. Для увеличения срока службы аккумулятора следует настроить минимальную яркость подсветки ЖК-дисплея, пользоваться наушниками (а не встроенными динамиками) и прослушивать звук на среднем уровне громкости, а также пользоваться устройством при комнатной температуре.