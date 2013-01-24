Другие продукты в комплекте
- Крепление для салона автомобиля
- Автокомплект
- Адаптер
- Короткий А/В кабель (гнездо)
- Пульт ДУ
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Наслаждайтесь просмотром фильмов с портативным DVD-плеером Philips PET744. Изображение словно оживает благодаря цифровому ЖК-дисплею с диагональю 17,8 см (7"). Удобный совместный просмотр фотоснимков. Легкий вес и компактность; время работы в режиме воспроизведения до 6 часов. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходное качество изображения
Наслаждайтесь просмотром фильмов с портативным DVD-плеером Philips PET744. Изображение словно оживает благодаря цифровому ЖК-дисплею с диагональю 17,8 см (7"). Удобный совместный просмотр фотоснимков. Легкий вес и компактность; время работы в режиме воспроизведения до 6 часов. Узнать обо всех преимуществах
Превосходное качество изображения
Наслаждайтесь просмотром фильмов с портативным DVD-плеером Philips PET744. Изображение словно оживает благодаря цифровому ЖК-дисплею с диагональю 17,8 см (7"). Удобный совместный просмотр фотоснимков. Легкий вес и компактность; время работы в режиме воспроизведения до 6 часов. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходное качество изображения
Наслаждайтесь просмотром фильмов с портативным DVD-плеером Philips PET744. Изображение словно оживает благодаря цифровому ЖК-дисплею с диагональю 17,8 см (7"). Удобный совместный просмотр фотоснимков. Легкий вес и компактность; время работы в режиме воспроизведения до 6 часов. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря ЖК-дисплею высокой четкости (800x480 пикселей) изображение на экране словно оживает, поражая натуральной цветопередачей и богатой детализацией при просмотре любимых фотографий, фильмов и прослушивании музыкальных файлов.
Для удобства использования в комплект с проигрывателем Philips входит адаптер переменного тока, адаптер для использования в автомобиле и кабель А/В.
Просто вставьте диск или карту памяти в плеер, и цифровые фотографии будут выводиться непосредственно на экран устройства.
С поддержкой DivX вы можете наслаждаться видео DivX, не покидая уютной гостиной. Формат DivX media - это технология сжатия видео, основанная на MPEG4, которая позволяет сохранять большие файлы, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на таких носителях, как CD-R/RW и записываемые DVD.
Портативный DVD-плеер Philips совместим с большинством DVD и CD-дисков, доступных в продаже. В проигрывателе реализована поддержка следующих форматов: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD и CD. DVD+/-R — сокращение для обозначения устройства чтения DVD-дисков, которое поддерживает два общепринятых формата, используемых для записи DVD-дисков. Также DVD+/-RW поддерживает оба формата, используемых для повторной записи DVD-дисков.
Смотрите и показывайте свои видеоклипы, фотографии и музыку — все просто и быстро. Для дополнительного удобства проигрыватель оснащен слотом для карт памяти SD/SDHC. Просто вставьте карту памяти в слот на боковой панели проигрывателя и получите доступ к хранящимся на ней мультимедийным файлам, наслаждаясь любимой музыкой, фотографиями и фильмами в любом месте.
Проигрыватель Philips поставляется в комплекте с компактным встроенным аккумулятором, обеспечивающим продолжительную работу. Можно смотреть фильмы, просматривать изображения и слушать музыку в течение 6 часов без перерыва, зарядив проигрыватель один раз. Для зарядки аккумулятора необходимо просто включить кабель питания в розетку.
Просматривайте фотографии в формате JPEG, сохраненные на диске. Наслаждайтесь приятными воспоминаниями вместе с родными и друзьями в любое время!
Сохраняйте любимые фотографии на CD или DVD-дисках, карте памяти или на запоминающем устройстве USB и просматривайте их в формате слайд-шоу с помощью проигрывателя Philips. Благодаря исчерпывающей возможности переноса файлов можно без труда воспроизводить цифровые фотографии. Просто вставьте диск, карту памяти или запоминающее устройство USB в проигрыватель, и цифровые фотографии будут выводиться непосредственно на устройство. Теперь приятные моменты можно оживить в любое время и наслаждаться ими вместе с семьей и друзьями!
Экран проигрывателя поворачивается на 180 градусов, поэтому вы можете выбрать оптимальный угол просмотра. Регулируйте положение экрана по вертикали и по горизонтали, чтобы уменьшить блики и выбрать оптимальный угол.
Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.
Почему бы не взять портативный DVD-плеер с собой в дорогу, чтобы не скучать в пути? Уникальная система крепления в салоне автомобиля обеспечивает безопасность и простоту использования, быстросъемная ручка облегчает извлечение проигрывателя, когда он не используется. Вы можете взять портативный DVD-плеер с собой, оставив в машине только крепление.
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Звук
Воспроизведение видео
Аудиовоспроизведение
Подключения
Функции управления
Аксессуары
Питание
Размеры