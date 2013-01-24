Слот для карты памяти SD/SDHC для воспроизведения видеозаписей, музыки и фотографий

Смотрите и показывайте свои видеоклипы, фотографии и музыку — все просто и быстро. Для дополнительного удобства проигрыватель оснащен слотом для карт памяти SD/SDHC. Просто вставьте карту памяти в слот на боковой панели проигрывателя и получите доступ к хранящимся на ней мультимедийным файлам, наслаждаясь любимой музыкой, фотографиями и фильмами в любом месте.