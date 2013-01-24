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Портативный проигрыватель DVD

PET821/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Фильмы на DVD и DivX® в поездке Фильмы на DVD и DivX® в поездке Фильмы на DVD и DivX® в поездке
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    DVD playback

    Портативный проигрыватель DVD

    PET821/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Фильмы на DVD и DivX® в поездке

    Погрузитесь в просмотр фильмов на широкоэкранном цветном ЖК-дисплее плеера PET821 с диагональю 21,6 см (8,5") и гарантией качества Philips Zero Bright Dot ™. Можно просматривать фильмы в форматах DVD, DivX®, MPEG4 и слушать записи MP3/WMA-CD — и все это в дороге!

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Портативный проигрыватель DVD

    Фильмы на DVD и DivX® в поездке

    Погрузитесь в просмотр фильмов на широкоэкранном цветном ЖК-дисплее плеера PET821 с диагональю 21,6 см (8,5") и гарантией качества Philips Zero Bright Dot ™. Можно просматривать фильмы в форматах DVD, DivX®, MPEG4 и слушать записи MP3/WMA-CD — и все это в дороге!

    Фильмы на DVD и DivX® в поездке

    Погрузитесь в просмотр фильмов на широкоэкранном цветном ЖК-дисплее плеера PET821 с диагональю 21,6 см (8,5") и гарантией качества Philips Zero Bright Dot ™. Можно просматривать фильмы в форматах DVD, DivX®, MPEG4 и слушать записи MP3/WMA-CD — и все это в дороге!

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Портативный проигрыватель DVD

    Фильмы на DVD и DivX® в поездке

    Погрузитесь в просмотр фильмов на широкоэкранном цветном ЖК-дисплее плеера PET821 с диагональю 21,6 см (8,5") и гарантией качества Philips Zero Bright Dot ™. Можно просматривать фильмы в форматах DVD, DivX®, MPEG4 и слушать записи MP3/WMA-CD — и все это в дороге!

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      Гарантия качества Zero Bright Dot™ для идеального просмотра

      Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4

      Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4

      Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться кодированным в DivX® видео прямо в своей удобной гостиной. Формат данных DivX® — это технология сжатия видео на базе MPEG4, которая позволяет сохранять такие файлы большого размера, как фильмы, ролики и музыкальное видео на носителе CD-R/RW, картах памяти и DVD видео. Диски DivX® могут воспроизводиться на проигрывателях DVD, устройствах записи DVD и в системах домашних кинотеатров.

      Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

      Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

      Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

      Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD

      Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD

      Возможности мультиформатного воспроизведения позволяют просматривать фотографии на ходу и воспроизводить диски большинства форматов, обеспечивая максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.

      21,6 см (8,5") цветной TFT ЖК-дисплей для качественного просмотра

      21,6 см (8,5") цветной TFT ЖК-дисплей для качественного просмотра

      Благодаря ЖК-дисплею высокой четкости изображение на экране словно оживает, поражая натуральной цветопередачей и богатой детализацией при просмотре фотографий, любимых фильмов и прослушивании музыкальных файлов.

      Смотрите фильмы на широком экране формата 16:9

      Смотрите фильмы на широком экране формата 16:9

      Смотрите фильмы и цифровые фотографии вместе с родными и друзьями. Формат изображения 16:9 - это общепринятый стандарт цифрового телевидения с высокой четкостью изображения. Формат изображения 16:9 обеспечивает великолепное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения изображения, которое появляется при его растяжении по размеру экрана.

      Встроенные качественные стерео громкоговорители

      Встроенные качественные стерео громкоговорители

      Благодаря встроенным стереодинамикам можно свободно прослушивать музыку с высоким качеством воспроизведения в любых условиях. Просто отсоедините наушники и наслаждайтесь удобством и качественным звучанием музыки в любое время и в любом месте.

      Развлекайтесь вместе благодаря двум разъемам для наушников

      Развлекайтесь вместе благодаря двум разъемам для наушников

      Устройство оснащено двумя разъемами для наушников, что позволяет слушать музыку вдвоем. Прихватите с собой пару комплектов наушников, устройтесь поудобнее и слушайте вместе!

      Экран с гарантией качества Zero Bright Dot™ для наилучшего качества изображения

      К вашим услугам высочайшее качество изображения без каких-либо раздражающих белых пятен на ЖК-экране. Обычно на ЖК-дисплеях имеются дефектные пиксели. На производстве ЖКД их называют яркими точками. Было принято считать, что ограниченное количество ярких точек является неизбежным эффектом при серийном производстве ЖКД. Благодаря системе жесткого контроля качества Philips, применяемой при производстве Портативных плееров DVD, наши ЖК-дисплеи имеют нулевой допуск по ярким точкам. Портативные плееры DVD поставляются с гарантией качества Philips Zero Bright Dot™, что гарантирует оптимальное качество экрана.

      Автомобильный адаптер и тонкий пульт ДУ

      Этот переносной DVD плеер поставляется с автомобильным адаптером питания и тонким пультом ДУ. Подключите адаптер к прикуривателю, чтобы зарядить плеер во время поездки. Не нужно беспокоиться о том, что аккумулятор разрядится в процессе просмотра или игры. Пульт ДУ размером с кредитную карту идеален для путешествий и занимает очень мало места.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Тип экрана дисплея
        ЖК-дисплей TFT
        Тип ЖК-панели
        Антибликовый поляризатор
        Диагональ экрана (в дюймах)
        8,5  дюйма
        Яркость
        200  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        300:1
        Время отклика (типич.)
        30  мс
        Рабочая область просмотра
        187,2 x 105,3
        Разрешение
        480(ш) x 234(В) x 3(RGB)
        Шаг пикселей
        0,13 (Ш) x 0,45(В)

      • Звук

        Выходная мощность
        250 мВ RMS (встроенные динамики)
        Выходная мощность (среднеквадр.)
        10 мВ (среднеквадр., наушники)
        Отношение сигнал/шум
        >80 дБ (наушники), >62 дБ (встр. динамики)

      • Воспроизведение видео

        Поддерживаемые медианосители
        • DVD
        • Компакт-диск с изображениями
        • SVCD
        • Video CD
        • DVD-R/-RW
        • MP3-CD
        • WMA
        • DVD+R/+RW
        • CD-R/CD-RW
        • CD
        Форматы сжатия
        • MPEG4
        • Формат Divx
        Режимы воспроизведения дисков
        • Экранное меню
        • Повтор участка A-B
        • Угол
        • Меню диска
        • Быстро назад
        • Быстро вперед
        • Повтор
        • Воспроизведение в произвольном порядке
        • Медленно назад
        • Медленно вперед
        • Масштаб
        Система воспроизведения видеодисков
        • NTSC
        • PAL

      • Аудиовоспроизведение

        Формат сжатия
        • Dolby Digital
        • MP3
        • WMA
        Поддерживаемые медианосители
        • MP3-CD
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • WMA-CD
        Поддержка файловых систем
        • Стандарт ISO-9660
        • Jolliet
        Скорость передачи данных для MP3
        32–320 кбит/с
        Скорость передачи данных для WMA
        32–192 кбит/с

      • Подключения

        А/В выход
        Композитный (CVBS) x1
        А/В вход
        Композитный (CVBS) x1
        Аудиовыход — цифровой
        Коаксиальный (cinch)
        Вход постоянного тока
        9 В
        Разъем для наушников
        3,5 мм стереонаушники x 2

      • Функции управления

        Ударостойкий
        Да
        Индикатор заряда аккумулятора
        Да

      • Аксессуары

        Блок аккумуляторов
        Литиево-ионные аккумуляторы 7,4 В
        Адаптер переменного/постоянного тока
        AY4112/00 (110-240 В, 50/60 Гц)
        Автокомплект
        Адаптер прикуривателя, 12 В
        Пульт ДУ
        RC810 (размер "кредитная карта", 38 кнопок)
        Кабели
        1 x А/В каб.
        руководство пользователя
        Напечатано на 16 языках

      • Размеры

        Ширина коробки
        260  мм
        Высота коробки
        310  мм
        Глубина коробки
        340  мм
        Количество в упаковке
        3
        Вес коробки
        9  кг
        Тип упаковки
        D-бокс
        Высота упаковки
        278  мм
        Ширина упаковки
        80  мм
        Глубина упаковки
        320  мм
        Глубина продукта
        178  мм
        Высота продукта
        33  мм
        Ширина продукта
        223  мм
        Вес продукта
        1  кг

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Пульт ДУ
      • А/В кабель
      • Автокомплект
      • Блок аккумуляторов
      • Адаптер

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          • Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы аккумуляторов и количество циклов перезарядки зависит от характера использования и настроек.
          • Срок службы аккумуляторов различается в зависимости от характера использования и настроек.
          • Windows Media и логотип Windows являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах.
          • DivX, DivX Certified и соответствующие логотипы являются торговыми марками DivXNetworks, Inc. и используются по лицензии.