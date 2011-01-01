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PicoPix

Карманный проектор для ноутбука

PPX1020/EU
Общая оценка / 5
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    PicoPix Карманный проектор для ноутбука

    PPX1020/EU
    Общая оценка / 5

    Отобразите свою жизнь

    Легкий карманный проектор Philips размером с ладонь легко подключается к ПК через порт USB. Это портативное устройство позволяет обмениваться фотографиями, видео и документами как дома, так и в пути. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    PicoPix Карманный проектор для ноутбука

    Отобразите свою жизнь

    Легкий карманный проектор Philips размером с ладонь легко подключается к ПК через порт USB. Это портативное устройство позволяет обмениваться фотографиями, видео и документами как дома, так и в пути. Узнать обо всех преимуществах

    Отобразите свою жизнь

    Легкий карманный проектор Philips размером с ладонь легко подключается к ПК через порт USB. Это портативное устройство позволяет обмениваться фотографиями, видео и документами как дома, так и в пути. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    PicoPix Карманный проектор для ноутбука

    Отобразите свою жизнь

    Легкий карманный проектор Philips размером с ладонь легко подключается к ПК через порт USB. Это портативное устройство позволяет обмениваться фотографиями, видео и документами как дома, так и в пути. Узнать обо всех преимуществах

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      • 20 люмен

      Проекция изображения до 203 см (80") метров

      Проекция изображения до 203 см (80") метров

      Просматривайте изображения и фильмы в SVGA-разрешении (800 x 600)

      Просматривайте изображения и фильмы в SVGA-разрешении (800 x 600)

      Питание через USB, передача изображения через USB

      Питание через USB, передача изображения через USB

      • Технология/оптическая

        Яркость
        до 20 люмен
        Коэффициент контрастности
        500:1
        Техника отображения
        VueG8* LCoS
        Focus
        ручной
        Встроенная подставка
        для угла дисплея 6°
        Светодиодный источник света служит более
        20 000 часов
        Источник света
        RGB LED
        Собственное разрешение
        800 x 600 пикселей
        Расстояние до экрана
        0,2—3,0 м
        Размер экрана (по диагонали)
        13,2—205,7 см
        Автопереключение
        16:9 и 4:3

      • Поддерживаемые разрешения/форматы

        WXGA
        1280 x 768 (60 Гц)
        XGA
        1024 x 768 (60 Гц)
        SVGA
        800 x 600 (60 Гц)

      • Подключение

        Mini-USB 2.0
        Да

      • Питание

        Питание через USB
        Да

      • Размеры

        Размеры в упаковке (ШxГxВ)
        164 x 147 x 66  мм
        Без упаковки
        88 x 88 x 25  мм

      • Вес

        С упаковкой
        0,387 кг
        Без упаковки (без принадлежностей)
        0,150  кг

      • Диапазон рабочих температур

        При работе
        5 ... 40 °C
        При хранении в упаковке
        -25 ... 60 °C
        При хранении без упаковки
        0 ... 45 °C

      • Относительная влажность

        При работе
        15 ... 85 % относ. влажн.
        При хранении в упаковке
        5 ... 93 % относ. влажн.
        При хранении без упаковки
        15 ... 85 % относ. влажн.

      • Операционные системы

        Windows XP (32- и 64-разрядные версии)
        Да
        Windows Vista (32- и 64-разрядные версии)
        Да
        Windows 7 (32- и 64-разрядные версии)
        Да

      • Минимальная конфигурация ПК

        ЦП/процессор
        Intel Pentium M 2 ГГц или AMD Athlon 2 ГГц и выше
        ОС
        Windows XP Professional SP2 (32-разрядная версия)
        Windows Vista
        Home Premium (32-разрядная версия)
        Windows 7
        Home Premium (32-разрядная версия)
        SDRAM
        1 Гб DDR SDRAM
        USB-интерфейс
        2,0
        Свободное место на диске
        40 Мб

      • Рекомендованная конфигурация ПК

        ЦП/процессор
        Intel Core2 Duo 2,4 ГГц или AMD Turion 64 X2 2,4 ГГц и выше
        ОС
        Windows XP Professional SP2 (32-разрядная версия)
        SDRAM
        2 Гб DDR SDRAM
        USB-интерфейс
        2,0
        Свободное место на диске
        80 Мб

      • Недопустимая конфигурация ЦП

        Intel
        Atom, Celeron
        AMD
        Seperon
        VIA
        C7

      • Стандартное содержимое упаковки

        Руководство пользователя
        Да
        Гарантийный талон
        Да
        Драйвер USB
        Да
        Кабель USB
        (1 мини-, 2 стандартных разъема USB)
        Чехол для хранения
        Да
        Тренога
        Да

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