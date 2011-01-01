Легкий карманный проектор Philips размером с ладонь легко подключается к ПК через порт USB. Это портативное устройство позволяет обмениваться фотографиями, видео и документами как дома, так и в пути. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
На этот продукт распространяется льгота по НДС
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
PicoPix Карманный проектор для ноутбука
Отобразите свою жизнь
Легкий карманный проектор Philips размером с ладонь легко подключается к ПК через порт USB. Это портативное устройство позволяет обмениваться фотографиями, видео и документами как дома, так и в пути. Узнать обо всех преимуществах
Отобразите свою жизнь
Легкий карманный проектор Philips размером с ладонь легко подключается к ПК через порт USB. Это портативное устройство позволяет обмениваться фотографиями, видео и документами как дома, так и в пути. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
На этот продукт распространяется льгота по НДС
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
PicoPix Карманный проектор для ноутбука
Отобразите свою жизнь
Легкий карманный проектор Philips размером с ладонь легко подключается к ПК через порт USB. Это портативное устройство позволяет обмениваться фотографиями, видео и документами как дома, так и в пути. Узнать обо всех преимуществах