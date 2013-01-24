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PicoPix

Карманный проектор

PPX2055/EU
Общая оценка / 5
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    DLP

    PicoPix Карманный проектор

    PPX2055/EU
    Общая оценка / 5

    Отобразите свою жизнь

    С помощью небольшого и легкого проектора Pico от Philips можно отображать любой контент — просто подключите его к ноутбуку или нетбуку через порт USB. Питание осуществляется через USB-соединение, поэтому нет необходимости в использовании дополнительных батарей. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    PicoPix Карманный проектор

    Отобразите свою жизнь

    С помощью небольшого и легкого проектора Pico от Philips можно отображать любой контент — просто подключите его к ноутбуку или нетбуку через порт USB. Питание осуществляется через USB-соединение, поэтому нет необходимости в использовании дополнительных батарей. Узнать обо всех преимуществах

    Отобразите свою жизнь

    С помощью небольшого и легкого проектора Pico от Philips можно отображать любой контент — просто подключите его к ноутбуку или нетбуку через порт USB. Питание осуществляется через USB-соединение, поэтому нет необходимости в использовании дополнительных батарей. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    PicoPix Карманный проектор

    Отобразите свою жизнь

    С помощью небольшого и легкого проектора Pico от Philips можно отображать любой контент — просто подключите его к ноутбуку или нетбуку через порт USB. Питание осуществляется через USB-соединение, поэтому нет необходимости в использовании дополнительных батарей. Узнать обо всех преимуществах

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      Отобразите свою жизнь

      • 55 люмен
      • для ноутбуков

      Размер проецируемого изображения до 305 см (120")

      Воспроизводите медиаконтент на самом большом экране ноутбука, который вы когда-либо видели. Размер изображения — 305 см (120").

      LED-технология — это яркие цвета и высокая контрастность

      Ваши фотографии и видео заслуживают того, чтобы ваши друзья и близкие смотрели их в самом высоком качестве. Именно поэтому мы разработали карманный проектор PicoPix на основе LED-технологии, которая гарантирует максимально яркие цвета и высокую контрастность изображения.

      Питание и передача данных через USB

      Вы с легкостью сможете поделиться медиаконтеном с друзьями. Просто подключите проектор PicoPix к ноутбуку через USB и запустите проекцию. Даже питание подается на проектор через USB-интерфейс.

      Технические характеристики

      • Технология/оптическая

        Яркость
        до 55 люмен
        Коэффициент контрастности
        1000:1
        Техника отображения
        WVGA 0,3" DLP
        Фокус
        ручной
        Светодиодный источник света служит более
        30 000 часов
        Источник света
        RGB LED
        Собственное разрешение
        854 x 480 пикселей
        Расстояние до экрана
        0,5 м — 5,0 м
        Размер экрана (по диагонали)
        30 см — 305 см

      • Поддерживаемые разрешения/форматы

        WXGA
        1280 x 768 (60 Гц)
        XGA
        1024 x 768 (60 Гц)
        SVGA
        800 x 600 (60 Гц)

      • Подключение

        Mini-USB 2.0
        Да

      • Питание

        Питание через USB
        Да

      • Размеры

        Размеры в упаковке (ШxГxВ)
        110 x 110 x 70  миллиметра
        Без упаковки
        72 x 72 x 27  миллиметра

      • Вес

        С упаковкой
        0,31 кг
        Без упаковки (без принадлежностей)
        0,115  кг

      • Диапазон рабочих температур

        При работе
        5 ... 40 °C
        При хранении в упаковке
        -25 ... 60 °C
        При хранении без упаковки
        0 ... 45 °C

      • Относительная влажность

        При работе
        15 ... 85 % относ. влажн.
        При хранении в упаковке
        5 ... 93 % относ. влажн.
        При хранении без упаковки
        15 ... 85 % относ. влажн.

      • Операционные системы

        Windows XP (32- и 64-разрядные версии)
        Да
        Windows Vista (32- и 64-разрядные версии)
        Да
        Windows 7 (32- и 64-разрядные версии)
        Да

      • Минимальная конфигурация ПК

        ЦП/процессор
        Intel Pentium M 2 ГГц или AMD Athlon 2 ГГц и выше
        ОС
        Windows XP Professional SP2 (32-разрядная версия)
        Windows Vista
        Home Premium (32-разрядная версия)
        Windows 7
        Home Premium (32-разрядная версия)
        SDRAM
        1 Гб DDR SDRAM
        USB-интерфейс
        2,0
        Свободное место на диске
        40 Мб

      • Стандартное содержимое упаковки

        Разветвительный кабель mini-USB/USB
        Да
        Руководство пользователя
        см. на веб-сайте
        Краткое руководство
        Да
        Гарантийный талон
        Да
        Адаптер для штатива
        Да
        Чехол для хранения
        Да
        PPX2055
        Да

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