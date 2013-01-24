Отобразите свою жизнь

С помощью небольшого и легкого проектора Pico от Philips можно отображать любой контент — просто подключите его к ноутбуку или нетбуку через порт USB. Питание осуществляется через USB-соединение, поэтому нет необходимости в использовании дополнительных батарей. Узнать обо всех преимуществах