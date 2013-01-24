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Отобразите свою жизнь
С помощью небольшого и легкого проектора Pico от Philips можно отображать любой контент — просто подключите его к ноутбуку или нетбуку через порт USB. Питание осуществляется через USB-соединение, поэтому нет необходимости в использовании дополнительных батарей. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Отобразите свою жизнь
С помощью небольшого и легкого проектора Pico от Philips можно отображать любой контент — просто подключите его к ноутбуку или нетбуку через порт USB. Питание осуществляется через USB-соединение, поэтому нет необходимости в использовании дополнительных батарей. Узнать обо всех преимуществах
Отобразите свою жизнь
С помощью небольшого и легкого проектора Pico от Philips можно отображать любой контент — просто подключите его к ноутбуку или нетбуку через порт USB. Питание осуществляется через USB-соединение, поэтому нет необходимости в использовании дополнительных батарей. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Отобразите свою жизнь
С помощью небольшого и легкого проектора Pico от Philips можно отображать любой контент — просто подключите его к ноутбуку или нетбуку через порт USB. Питание осуществляется через USB-соединение, поэтому нет необходимости в использовании дополнительных батарей. Узнать обо всех преимуществах
Воспроизводите медиаконтент на самом большом экране ноутбука, который вы когда-либо видели. Размер изображения — 305 см (120").
Ваши фотографии и видео заслуживают того, чтобы ваши друзья и близкие смотрели их в самом высоком качестве. Именно поэтому мы разработали карманный проектор PicoPix на основе LED-технологии, которая гарантирует максимально яркие цвета и высокую контрастность изображения.
Вы с легкостью сможете поделиться медиаконтеном с друзьями. Просто подключите проектор PicoPix к ноутбуку через USB и запустите проекцию. Даже питание подается на проектор через USB-интерфейс.
Технология/оптическая
Поддерживаемые разрешения/форматы
Подключение
Питание
Размеры
Вес
Диапазон рабочих температур
Относительная влажность
Операционные системы
Минимальная конфигурация ПК
Стандартное содержимое упаковки