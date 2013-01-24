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Отобразите свою жизнь
Карманный проектор PicoPix с портом USB QuickLink поддерживает прямое подключение различных устройств и позволяет просматривать цифровой контент на экране с диагональю до 60 дюймов. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Отобразите свою жизнь
Карманный проектор PicoPix с портом USB QuickLink поддерживает прямое подключение различных устройств и позволяет просматривать цифровой контент на экране с диагональю до 60 дюймов. Узнать обо всех преимуществах
Отобразите свою жизнь
Карманный проектор PicoPix с портом USB QuickLink поддерживает прямое подключение различных устройств и позволяет просматривать цифровой контент на экране с диагональю до 60 дюймов. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Отобразите свою жизнь
Карманный проектор PicoPix с портом USB QuickLink поддерживает прямое подключение различных устройств и позволяет просматривать цифровой контент на экране с диагональю до 60 дюймов. Узнать обо всех преимуществах
Ваши фотографии и видео заслуживают того, чтобы ваши друзья и близкие смотрели их в самом высоком качестве. Именно поэтому мы разработали портативный проектор PicoPix на основе LED-технологии, которая гарантирует максимальную яркость цветов и высокую контрастность изображения.
Подключайте мобильные устройства и просматривайте любой контент на большом экране с помощью проектора PicoPix.
Если вы хотите передавать данные напрямую с камеры, смартфона или USB-накопителя, USBQuickLink — самый удобный способ подключения для всех устройств. Просто подключите разъемный соединитель USB и используйте USBQuickLink в качестве держателя.
Покажите друзьям медиа- или веб-контент, отображаемый на экране ноутбука, например, видеоролики с YouTube и фотографии с вечеринки. Просто подключите PicoPix к компьютеру или ноутбуку по USB и проецируйте изображение.
Встроенный медиаплеер MP4 поддерживает все стандартные видео- и аудиоформаты. Это значит, что карманный проектор PicoPix является полноценным устройством, которое способно воспроизводить файлы из встроенной памяти объемом 4 ГБ, с USB-накопителя или карт micro SD.
Технология/оптическая
Поддерживаемые стандарты видео
Звук
Подключение
Встроенный медиаплеер
Питание
Размеры
Вес
Температурный диапазон
Относительная влажность
Стандартное содержимое упаковки
Аксессуары