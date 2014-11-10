Отобразите свою жизнь
Этот небольшой и легкий портативный проектор станет идеальным помощником в решении ежедневных деловых задач. С помощью входа USB или HDMI его можно легко подключить к любому ноутбуку, портативному компьютеру или мобильному устройству, такому как планшет или смартфон. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Отобразите свою жизнь
Этот небольшой и легкий портативный проектор станет идеальным помощником в решении ежедневных деловых задач. С помощью входа USB или HDMI его можно легко подключить к любому ноутбуку, портативному компьютеру или мобильному устройству, такому как планшет или смартфон. Узнать обо всех преимуществах
Отобразите свою жизнь
Этот небольшой и легкий портативный проектор станет идеальным помощником в решении ежедневных деловых задач. С помощью входа USB или HDMI его можно легко подключить к любому ноутбуку, портативному компьютеру или мобильному устройству, такому как планшет или смартфон. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Отобразите свою жизнь
Этот небольшой и легкий портативный проектор станет идеальным помощником в решении ежедневных деловых задач. С помощью входа USB или HDMI его можно легко подключить к любому ноутбуку, портативному компьютеру или мобильному устройству, такому как планшет или смартфон. Узнать обо всех преимуществах
Проектор PicoPix оснащен встроенным аккумулятором, который обеспечивает длительное питание устройства. Одна зарядка обеспечивает до 2 часов непрерывного воспроизведения видео, фотографий и музыки. PicoPix станет вашим верным карманным спутником.
Ваши фотографии и видео заслуживают того, чтобы ваши друзья и близкие смотрели их в самом высоком качестве. Именно поэтому мы разработали портативный проектор PicoPix на основе LED-технологии, которая гарантирует максимальную яркость цветов и высокую контрастность изображения.
Встроенный медиаплеер MP4 поддерживает все стандартные видео- и аудиоформаты, поэтому карманный проектор PicoPix является универсальным устройством. Программа для просмотра электронных документов позволяет обмениваться файлами Office и PDF-файлами.
Благодаря малому весу (всего 270 г) и тонкому дизайну карманный проектор PicoPix станет отличным помощником для деловых и личных целей.
К карманному проектору PicoPix можно подключать целый ряд различных устройств. К вашим услугам разъемы USB, HDMI, VGA, компонентный, композитный, слот для карт SD/SDHC и аудиовыход 3,5 мм.
В комплекте: источник питания с адаптером для ЕС и Великобритании, кабели HDMI и USB, автомобильное зарядное устройство, штатив и портфель
Ваши фотографии и видеозаписи заслуживают того, чтобы ваши близкие смотрели их в самом высоком качестве. Именно поэтому мы разработали карманный проектор PicoPix на основе светодиодной технологии SmartEngine, которая гарантирует максимально яркие цвета и высокую контрастность изображения.
Технология/оптическая
Подключение
Звук
Размеры
Вес
Стандартное содержимое упаковки
Питание
Аксессуары
Температурный диапазон
Относительная влажность
Поддерживаемые стандарты видео
Встроенный медиаплеер
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