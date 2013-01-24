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Отобразите свою жизнь
Подключите карманный проектор PicoPix к вашему устройству и смотрите мультимедийный контент на большом экране (до 120"). Оцените удобство беспроводного подключения по стандартам Wi-Fi и DLNA. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Отобразите свою жизнь
Подключите карманный проектор PicoPix к вашему устройству и смотрите мультимедийный контент на большом экране (до 120"). Оцените удобство беспроводного подключения по стандартам Wi-Fi и DLNA. Узнать обо всех преимуществах
Отобразите свою жизнь
Подключите карманный проектор PicoPix к вашему устройству и смотрите мультимедийный контент на большом экране (до 120"). Оцените удобство беспроводного подключения по стандартам Wi-Fi и DLNA. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Отобразите свою жизнь
Подключите карманный проектор PicoPix к вашему устройству и смотрите мультимедийный контент на большом экране (до 120"). Оцените удобство беспроводного подключения по стандартам Wi-Fi и DLNA. Узнать обо всех преимуществах
Вам больше не нужно подключать смартфон или ноутбук, чтобы получить доступ к Интернету. Просто включите WiFi-соединение и просматривайте веб-страницы с помощью браузера проектора PicoPix 3610.
Смотрите мультимедийный контент в формате высокой четкости на большом "портативном" экране и обменивайтесь файлами, где бы вы ни находились. Проектор PicoPix — это кинотеатр, который всегда при вас.
Если доступ к сети WiFi отсутствует, используйте проектор PicoPix в качестве персональной точки доступа: создайте сеть для подключения устройств с поддержкой стандарта DLNA и передавайте контент на большой экран.
Встроенный плеер MP4 поддерживает все стандартные видео- и аудиоформаты. Это значит, что карманный проектор PicoPix является полноценным устройством, которое способно воспроизводить файлы из встроенной памяти объемом 2 ГБ, с USB-накопителя или карт памяти разных типов.
Проектор PicoPix оснащен встроенным аккумулятором, который обеспечивает длительное питание устройства. Одна зарядка обеспечивает до 2 часов непрерывного воспроизведения видео, фотографий и музыки. PicoPix станет вашим верным карманным спутником.
Ваши фотографии и видео заслуживают того, чтобы ваши друзья и близкие смотрели их в самом высоком качестве. Именно поэтому мы разработали портативный проектор PicoPix на основе LED-технологии, которая гарантирует максимальную яркость цветов и высокую контрастность изображения.
Благодаря модулю WiFi вы можете подключать проектор PicoPix 3610 к устройствам с поддержкой DLNA в домашней сети и просматривать контент с этих устройств.
Технология/оптическая
Беспроводное соединение
Поддерживаемые стандарты видео
Звук
Подключение
Встроенный медиаплеер
Питание
Размеры
Вес
Температурный диапазон
Относительная влажность
Стандартное содержимое упаковки
Аксессуары