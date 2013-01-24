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PicoPix

Карманный проектор

PPX3610/EU
Общая оценка / 5
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    DLP

    PicoPix Карманный проектор

    PPX3610/EU
    Общая оценка / 5

    Отобразите свою жизнь

    Подключите карманный проектор PicoPix к вашему устройству и смотрите мультимедийный контент на большом экране (до 120"). Оцените удобство беспроводного подключения по стандартам Wi-Fi и DLNA. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    PicoPix Карманный проектор

    Отобразите свою жизнь

    Подключите карманный проектор PicoPix к вашему устройству и смотрите мультимедийный контент на большом экране (до 120"). Оцените удобство беспроводного подключения по стандартам Wi-Fi и DLNA. Узнать обо всех преимуществах

    Отобразите свою жизнь

    Подключите карманный проектор PicoPix к вашему устройству и смотрите мультимедийный контент на большом экране (до 120"). Оцените удобство беспроводного подключения по стандартам Wi-Fi и DLNA. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    PicoPix Карманный проектор

    Отобразите свою жизнь

    Подключите карманный проектор PicoPix к вашему устройству и смотрите мультимедийный контент на большом экране (до 120"). Оцените удобство беспроводного подключения по стандартам Wi-Fi и DLNA. Узнать обо всех преимуществах

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      • 100 люмен
      • с модулем WiFi

      Просматривайте веб-контент, например видео портала YouTube

      Вам больше не нужно подключать смартфон или ноутбук, чтобы получить доступ к Интернету. Просто включите WiFi-соединение и просматривайте веб-страницы с помощью браузера проектора PicoPix 3610.

      Размер проецируемого изображения и видео в HD-качестве: до 305 см (120")

      Смотрите мультимедийный контент в формате высокой четкости на большом "портативном" экране и обменивайтесь файлами, где бы вы ни находились. Проектор PicoPix — это кинотеатр, который всегда при вас.

      Настройте свою собственную сеть и подключайте другие устройства

      Если доступ к сети WiFi отсутствует, используйте проектор PicoPix в качестве персональной точки доступа: создайте сеть для подключения устройств с поддержкой стандарта DLNA и передавайте контент на большой экран.

      Воспроизводит видео напрямую с SD-карты или USB-накопителя

      Встроенный плеер MP4 поддерживает все стандартные видео- и аудиоформаты. Это значит, что карманный проектор PicoPix является полноценным устройством, которое способно воспроизводить файлы из встроенной памяти объемом 2 ГБ, с USB-накопителя или карт памяти разных типов.

      Встроенный аккумулятор обеспечивает до 2 часов воспроизведения

      Проектор PicoPix оснащен встроенным аккумулятором, который обеспечивает длительное питание устройства. Одна зарядка обеспечивает до 2 часов непрерывного воспроизведения видео, фотографий и музыки. PicoPix станет вашим верным карманным спутником.

      LED-технология — это яркие цвета и высокая контрастность

      Ваши фотографии и видео заслуживают того, чтобы ваши друзья и близкие смотрели их в самом высоком качестве. Именно поэтому мы разработали портативный проектор PicoPix на основе LED-технологии, которая гарантирует максимальную яркость цветов и высокую контрастность изображения.

      Беспроводное подключение к устройствам внутри сети

      Благодаря модулю WiFi вы можете подключать проектор PicoPix 3610 к устройствам с поддержкой DLNA в домашней сети и просматривать контент с этих устройств.

      Технические характеристики

      • Технология/оптическая

        Техника отображения
        DLP
        Источник света
        RGB LED
        Светодиодный источник света служит более
        30 000 часов
        Яркость (питание от сети перем. тока)
        до 100 люмен
        Яркость (питание от аккумулятора)
        до 60 люмен
        Собственное разрешение
        854 x 480 пикселей
        Операционная система
        Android 2.3.1
        Коэффициент контрастности
        1000:1
        Размер экрана (по диагонали)
        12"—120"
        Расстояние до экрана
        0,5 м — 5,0 м
        Внутренняя память
        4 ГБ
        Встроенный плеер MP4
        Да
        Встроенная сенсорная панель
        Да
        Встроенная программа Office/PDF Viewer
        Да

      • Беспроводное соединение

        Проецирование экрана компьютера
        через потоковую передачу WiFi
        WiFi IEEE 802.11 b/g/n
        Да
        Беспроводной медиаплеер
        для подключения к другим устройствам с помощью WiFi-соединения

      • Поддерживаемые стандарты видео

        PAL
        Да
        SECAM
        Да
        NTSC
        Да
        480 i/p
        Да
        576 i/p
        Да
        720 i/p
        Да
        1080 i/p
        Да

      • Звук

        Встроенная звуковая панель 1 Вт
        Да

      • Подключение

        Аудио- и видеовход
        HDMI с HDCP, VGA, компонентный YPbPr (с разрешением до1080i), композитный (CVBS) и аудио.
        Аудиовыход
        Разъем аудиовыхода 3,5 мм
        Вход пост. тока
        Разъем для источника пост. тока
        Внешняя память
        SD/SDHC/SDXC
        USB
        Подключение к внешним накопителям
        Мини USB
        подключение к ПК и внешнему накопителю, зарядка

      • Встроенный медиаплеер

        Поддерживаемые видеоформаты
        .avi: MPEG4, Xvid, H.264; .mov: MPEG4, Xvid, H.263, H.264; .mp4: MPEG4, Xvid, H.263, H.264; .mkv: MPEG4, Xvid, H.264; .flv: Sorenson spark; .3gp: MJPEG, MPEG4, Xvid, H.263, H.264; .webm: VP8
        Поддерживаемые аудиоформаты
        MP3, WAV, OGG, FLAC
        Поддерживаемые форматы фотографий
        JPEG, BMP, PNG, GIF
        Поддерживаемые форматы файлов
        pdf, ppt/pptx, xls/xlsx, doc/docs

      • Питание

        Срок службы батареи
        В обычном режиме — 2 часа; в режиме повышенной яркости — 1,5 часа
        Внутренняя батарея
        7,4 В при 1800 мА*ч
        Адаптер электропитания
        110—240 В перем. ток, 50–60 Гц, 12 В при 2 А для ЕС и Великобритании

      • Размеры

        Размеры в упаковке (ШxГxВ)
        190 x 190 x 80  миллиметра
        Без упаковки
        105 x 105 x 31,5  миллиметра

      • Вес

        С упаковкой
        1,07 кг
        Без упаковки (без принадлежностей)
        0,284  кг

      • Температурный диапазон

        При работе
        5 ~ 35 °C
        При хранении в упаковке
        -25 ... 60 °C
        При хранении без упаковки
        0 ... 45 °C

      • Относительная влажность

        При работе
        15 ... 85 % относ. влажн.
        При хранении в упаковке
        5 ... 93 % относ. влажн.
        При хранении без упаковки
        15 ... 85 % относ. влажн.

      • Стандартное содержимое упаковки

        PPX3610
        Да
        Пульт ДУ
        Да
        Руководство пользователя
        во внутренней памяти, в Интернете
        Краткое руководство пользователя
        Да
        Гарантийный талон
        Да
        Адаптер перем. тока
        Да
        Стандартный кабель mini-USB
        Да
        Чехол для хранения
        Да
        Кабель HDMI
        Да

      • Аксессуары

        Компонентный кабель
        не входит в комплект
        Кабель для iPhone
        не входит в комплект
        Кабель VGA
        не входит в комплект
        Адаптер для композитного аудио-/видеосигнала
        не входит в комплект
        MHL–HDMI + кабель mini-USB
        не входит в комплект
        Звуковая система PicoPix
        не входит в комплект
        Телеприставка PicoPix
        не входит в комплект

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