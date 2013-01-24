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Отобразите свою жизнь
С легкостью показывайте видеоролики и фотографии благодаря разъемам HDMI и USB. Разъемный соединитель USBQuickLink обеспечивает зарядку устройства. Делитесь лучшими моментами своей жизни с помощью PPX4150 Adventurer, где бы вы ни находились! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Отобразите свою жизнь
С легкостью показывайте видеоролики и фотографии благодаря разъемам HDMI и USB. Разъемный соединитель USBQuickLink обеспечивает зарядку устройства. Делитесь лучшими моментами своей жизни с помощью PPX4150 Adventurer, где бы вы ни находились! Узнать обо всех преимуществах
Отобразите свою жизнь
С легкостью показывайте видеоролики и фотографии благодаря разъемам HDMI и USB. Разъемный соединитель USBQuickLink обеспечивает зарядку устройства. Делитесь лучшими моментами своей жизни с помощью PPX4150 Adventurer, где бы вы ни находились! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Отобразите свою жизнь
С легкостью показывайте видеоролики и фотографии благодаря разъемам HDMI и USB. Разъемный соединитель USBQuickLink обеспечивает зарядку устройства. Делитесь лучшими моментами своей жизни с помощью PPX4150 Adventurer, где бы вы ни находились! Узнать обо всех преимуществах
Поддержка MHL для мобильных устройств
WavEngine и светодиодная технология обеспечивают невероятную четкость изображений и яркие цвета
Наушники, сигнальный индикатор, функция SOS и фонарик для максимального комфорта, куда бы вы ни отправились
Если вы хотите передавать данные напрямую с камеры, смартфона или USB-накопителя, USBQuickLink — самый удобный способ подключения для всех устройств. Просто подключите разъемный соединитель USB и используйте USBQuickLink в качестве держателя.
Технология
Звук
Подключение
Источник питания
Размеры
Вес
Диапазон рабочих температур
Относительная влажность
Стандартное содержимое упаковки