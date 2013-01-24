Ключевые слова для поиска
Отобразите свою жизнь
С легкостью показывайте видеоролики и фотографии благодаря разъемам HDMI, USB и Micro SD. Благодаря встроенному медиаплееру и технологии Bluetooth устройство PicoPix позволяет прослушивать аудио с АС Bluetooth. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Отобразите свою жизнь
С легкостью показывайте видеоролики и фотографии благодаря разъемам HDMI, USB и Micro SD. Благодаря встроенному медиаплееру и технологии Bluetooth устройство PicoPix позволяет прослушивать аудио с АС Bluetooth. Узнать обо всех преимуществах
Отобразите свою жизнь
С легкостью показывайте видеоролики и фотографии благодаря разъемам HDMI, USB и Micro SD. Благодаря встроенному медиаплееру и технологии Bluetooth устройство PicoPix позволяет прослушивать аудио с АС Bluetooth. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Отобразите свою жизнь
С легкостью показывайте видеоролики и фотографии благодаря разъемам HDMI, USB и Micro SD. Благодаря встроенному медиаплееру и технологии Bluetooth устройство PicoPix позволяет прослушивать аудио с АС Bluetooth. Узнать обо всех преимуществах
Интерфейс HDMI, разъем micro SD, встроенный медиаплеер
Размер проецируемых изображений и видео в HD-качестве — до 152 см (60")
Поддержка MHL для мобильных устройств
Разъемный соединитель USB для питания и воспроизведения видеозаписей непосредственно с USB-накопителя
WavEngine и светодиодная технология обеспечивают невероятную четкость изображений и яркие цвета
Технология
Звук
Подключение
Встроенный медиаплеер
Источник питания
Размеры
Вес
Температурный диапазон
Относительная влажность
Стандартное содержимое упаковки