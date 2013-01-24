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PicoPix

Карманный проектор

PPX4350/INT
Общая оценка / 5
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    DLP
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    PicoPix Карманный проектор

    PPX4350/INT
    Общая оценка / 5

    Отобразите свою жизнь

    С легкостью показывайте видеоролики и фотографии благодаря разъемам HDMI, USB и Micro SD. Благодаря встроенному медиаплееру и технологии Bluetooth устройство PicoPix позволяет прослушивать аудио с АС Bluetooth. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    PicoPix Карманный проектор

    Отобразите свою жизнь

    С легкостью показывайте видеоролики и фотографии благодаря разъемам HDMI, USB и Micro SD. Благодаря встроенному медиаплееру и технологии Bluetooth устройство PicoPix позволяет прослушивать аудио с АС Bluetooth. Узнать обо всех преимуществах

    Отобразите свою жизнь

    С легкостью показывайте видеоролики и фотографии благодаря разъемам HDMI, USB и Micro SD. Благодаря встроенному медиаплееру и технологии Bluetooth устройство PicoPix позволяет прослушивать аудио с АС Bluetooth. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    PicoPix Карманный проектор

    Отобразите свою жизнь

    С легкостью показывайте видеоролики и фотографии благодаря разъемам HDMI, USB и Micro SD. Благодаря встроенному медиаплееру и технологии Bluetooth устройство PicoPix позволяет прослушивать аудио с АС Bluetooth. Узнать обо всех преимуществах

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      Отобразите свою жизнь

      Карманный проектор PicoPix

      • 50 люменов

      Интерфейс HDMI, разъем micro SD, встроенный медиаплеер

      Интерфейс HDMI, разъем micro SD, встроенный медиаплеер

      Размер проецируемых изображений и видео в HD-качестве — до 152 см (60")

      Размер проецируемых изображений и видео в HD-качестве — до 152 см (60")

      Поддержка MHL для мобильных устройств

      Поддержка MHL для мобильных устройств

      Разъемный соединитель USB для питания и воспроизведения видеозаписей

      Разъемный соединитель USB для питания и воспроизведения видеозаписей непосредственно с USB-накопителя

      WavEngine и светодиодная технология

      WavEngine и светодиодная технология обеспечивают невероятную четкость изображений и яркие цвета

      Технические характеристики

      • Технология

        Техника отображения
        DLP WavEngine
        Источник света
        RGB LED
        Светодиоды
        работают на протяжении 30 000 часов
        Яркость
        до 50 люменов
        Коэффициент контрастности
        1300:1
        Разрешение
        640 x 360 пикселей
        Коэффициент проецирования
        2,2:1
        Размер экрана (по диагонали)
        25—152 см / 10—60"
        Расстояние до экрана
        48—285 см / 19—112"
        Формат изображения
        16:9
        Режимы проецирования
        • передний
        • вперед с потолка
        • задняя панель
        • назад с потолка
        Коррекция цвета стены
        • голубой
        • зеленый
        • розовый
        • белый
        • желтый
        Регулировка фокуса
        ручной
        Встроенный медиаплеер
        Да
        Внутренняя память
        4 ГБ
        Уровень шума
        < 28 дБА

      • Звук

        Встроенный динамик
        1 Ватт (макс.)
        Поддерживаемые аудиоформаты
        mp3, wav

      • Подключение

        Bluetooth
        Подключение PPX 4350 к внешним АС с поддержкой Bluetooth
        USB
        Slave — внешний накопитель (обмен данными с ПК); Master — подключение внешнего накопителя; зарядка
        HDMI
        Mini HDMI с HDCP
        Внешняя память
        micro SD/SDHC
        Аудиовыход
        3,5-мм аудиоразъем для наушников

      • Встроенный медиаплеер

        Поддерживаемые видеоформаты
        контейнер: avi, mov, mp4, mkv; кодеки: MJPEG, MPEG4, H.264"
        Поддерживаемые аудиоформаты
        mp3, wav

      • Источник питания

        Внутренняя батарея
        • Внутренняя батарея: 1800 мА
        • Оптимальный режим: 1,5 часа
        • Экорежим: 2 часа

      • Размеры

        В упаковке (Ш x Г x В)
        130 x 86 x 65 мм / 5,12 x 3,39 x 2,56 дюйма
        Без упаковки (Ш x Г x В)
        97 x 54 x 17 мм / 3,81 x 2,12 x 1,00 дюйма

      • Вес

        С упаковкой
        192 г
        Без упаковки
        129 г

      • Температурный диапазон

        При работе
        5 ~ 35 °C
        При хранении в упаковке
        -25 ... 60 °C
        При хранении без упаковки
        0 ... 45 °C

      • Относительная влажность

        При работе
        15 ... 85 % относ. влажн.
        При хранении в упаковке
        5 ... 93 % относ. влажн.
        При хранении без упаковки
        15 ... 85 % относ. влажн.

      • Стандартное содержимое упаковки

        PPX4350
        Да
        Руководство пользователя
        во внутренней памяти
        Краткое руководство пользователя
        Да
        Гарантийный талон
        Да
        Кабель Mini-HDMI — HDMI
        Да

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