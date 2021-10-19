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    PicoPix MaxTV Портативный проектор

    PPX720/INT

    Превосходные яркость, звук и портативность

    PicoPix MaxTV на базе Android TV проецирует изображения размером до 120 дюймов в базовом разрешении Full HD. Благодаря ряду коррекций изображения, автоматической настройке яркости, длительности работы аккумулятора до 4 часов и звуковой системе он поразит вас своими возможностями.

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    PicoPix MaxTV Портативный проектор

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    Превосходные яркость, звук и портативность

    • До 120", FULL HD 1080p
    • Превосходный звук и портативность
    • Возможности Android TV
    • Звуковая система Bluetooth
    Интеллектуальная автофокусировка

    Интеллектуальная автофокусировка

    Автофокусировка одним щелчком избавляет от необходимости вручную настраивать камеру. Камера с высоким разрешением и автофокусировкой, управляемой ИИ, гарантирует получение самого четкого изображения.

    Превосходная портативность

    Превосходная портативность

    Ультракомпактный проектор PicoPix Max TV оснащен всем необходимым. Используйте все возможности работы аккумулятора до 4 часов в режиме проекции или работы на протяжении 10 часов в режиме Bluetooth-колонки. Возможность использования проектора в качестве внешнего аккумулятора также позволяет заряжать все ваши устройства через порт USB-C или USB-A.

    Технология TI DLP / REC709

    Технология TI DLP / REC709

    Технологии Texas Instruments DLP, используемая в 9 из 10 кинотеатров, предлагают реалистичную картинку, глубокий контраст и яркое изображение при любых условиях. Вас ждет непревзойденный визуальный контент с яркими цветами, на 100 % соответствующими стандарту REC709.

    Возможности Android TV

    Возможности Android TV

    Телевизор Philips Android TV открывает доступ к любому контенту. Согласно вашим предпочтениям можно настроить главный экран и организовать удобный доступ к любимым приложениям, чтобы смотреть фильмы и передачи или продолжать просмотр с того места, на котором вы остановились. Наш экран имеет новый, интуитивно понятный дизайн пользовательского интерфейса, который позволяет легко ориентироваться и находить нужную информацию. Он работает на самом быстром процессоре AMLOGIC, обеспечивая плавную и лучшую в своем классе работу Android TV.

    Автоматическая настройка яркости

    Автоматическая настройка яркости

    Благодаря автоматической настройке яркости вам не придется настраивать проектор, если в комнате станет светлее или темнее! Световой датчик анализирует освещенность помещения в режиме реального времени и автоматически настраивает яркость PicoPix Max TV.

    Встроенный Chromecast

    Встроенный Chromecast

    Встроенный Chromecast — это технология, позволяющая транслировать любимый контент и приложения с телефона, планшета или ноутбука прямо на телевизор или колонки. Ваш телефон будет работать в качестве простого, но мощного пульта дистанционного управления. Просто откройте ваши любимые мобильные приложения, чтобы быстро получить доступ к передачам и плейлистам. Повторный вход или загрузка не требуются. Вы можете использовать свой телефон для поиска, просмотра, добавления в очередь и управления проектором из любой части дома и продолжать пользоваться им, не прерывая воспроизведение и не разряжая аккумулятор.

    Невероятное качество изображения

    Невероятное качество изображения

    Размещайте в любом месте, где вам удобно! Автоматическая коррекция трапецеидальных и угловых искажений помогает создать изображение с идеальными пропорциями, даже если устройство находится не строго напротив стены. Она также обеспечивает качественное изображение практически под любым углом и избавляет пользователя от многих забот, связанных с оптимальной настройкой проектора. Есть много места, но нет большой прямой стены? Не беспокойтесь! Цифровой зум позволяет увеличить проекцию, даже если проектор находится далеко от стены. Благодаря коэффициенту проецирования 1,2 большие проекции можно создавать даже в небольших помещениях. Для проецирования 120-дюймового изображения высокого качества с помощью Max TV требуется расстояние всего 3,2 м.

    Яркие впечатления в 1080p

    Яркие впечатления в 1080p

    Вам больше не нужно выбирать между портативным устройством и высоким разрешением — этот проектор обладает разрешением 1080p Full HD и компактным размером HDR10. С PicoPix MaxTV вы сможете смотреть свои любимые фильмы и передачи или играть в игры с проекциями до 120 дюймов и лучшим в своем классе разрешением и HDR10. Полностью измененная система охлаждения и 4 светодиодных канала обеспечивают невероятную яркость, на 15 % превосходящую модель Max, а также значительно улучшают контрастность и предотвращают размытость изображения.

    Умопомрачительный звук

    Умопомрачительный звук

    Погрузитесь в атмосферу сверхмощного звука, объемного звучания и усиления басов. Звук настроен профессионалами для сбалансированного и идеального воспроизведения музыки или кинофильмов. Вы также можете использовать его в качестве внешней Bluetooth-колонки с помощью специальной кнопки Bluetooth. Кроме того, вы получите потрясающее качество аудиовизуального контента прямо из маленького устройства благодаря встроенному DSP.

    Полный спектр возможностей подключения

    Полный спектр возможностей подключения

    Подключайте все свои любимые устройства через HDMI (например, смартфон, планшет, ноутбук, игровую консоль) или через USB-C для демонстрации фотографий или воспроизведения видео и музыки с USB-накопителя через встроенный мультимедийный плеер. Технология двухдиапазонного Wi-Fi MIMO сокращает время буферизации, что идеально подходит для онлайн-игр или просмотра фильмов в формате Full HD.

    • Технология

      Техника отображения
      DLP
      Светодиоды
      Работают на протяжении 30 000 часов
      Коэффициент контрастности
      1000:1
      Разрешение
      1920 x 1080 пикселей
      Коэффициент проецирования
      1,2:1
      Размер экрана (по диагонали)
      76 см – 305 см / 30" – 120"
      Расстояние до экрана
      27–319 см / 10–126''
      Формат изображения
      16:9
      Регулировка фокуса
      Автоматические режимы
      Встроенный медиаплеер
      Да
      Регулировка основания
      Автоматические режимы
      Операционная система
      Android TV
      Коррекция по 4 углам
      Да
      Поддерживаемое разрешение
      4K
      Цифровое увеличение
      Да
      Световой датчик
      автоматическая регулировка яркости

    • Подключение

      Wi-Fi
      • 802.11a/b/g/n/ac; 2,4+5 ГГц
      • Встроенный Chromecast
      Bluetooth
      • Bluetooth 5.0
      • Подключение внешнего динамика
      HDMI
      x1
      USB
      • Порт USB 2.0
      • USB Type-C
      SPDIF
      Да
      Аудиовыход
      Разъем 3,5 мм

    • Звук

      Встроенный динамик
      2x12 Вт

    • Размеры

      Вес
      1.96  кг
      Без упаковки (Ш x Г x В)
      158 x 150 x 119 мм

    • Стандартное содержимое упаковки

      Гарантийный талон
      Да
      Пульт ДУ
      Пульт ДУ
      Краткое руководство пользователя
      Да
      Проектор
      Проектор PicoPix
      Чехол для путешествий
      Да
      Адаптер электропитания
      ЕС, Великобритания, США, Китай

    Badge-D2C

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