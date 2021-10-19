Невероятное качество изображения

Размещайте в любом месте, где вам удобно! Автоматическая коррекция трапецеидальных и угловых искажений помогает создать изображение с идеальными пропорциями, даже если устройство находится не строго напротив стены. Она также обеспечивает качественное изображение практически под любым углом и избавляет пользователя от многих забот, связанных с оптимальной настройкой проектора. Есть много места, но нет большой прямой стены? Не беспокойтесь! Цифровой зум позволяет увеличить проекцию, даже если проектор находится далеко от стены. Благодаря коэффициенту проецирования 1,2 большие проекции можно создавать даже в небольших помещениях. Для проецирования 120-дюймового изображения высокого качества с помощью Max TV требуется расстояние всего 3,2 м.