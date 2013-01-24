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Наушники-вкладыши с микрофоном

PRO6105BK/00
Общая оценка / 5
  • Кристально чистый Кристально чистый Кристально чистый
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    Наушники-вкладыши с микрофоном

    PRO6105BK/00
    Общая оценка / 5

    Кристально чистый

    Когда все, что вам нужно, — это чистый звук. От любимых композиций до подкастов и звонков — эти проводные наушники-вкладыши обеспечат кристально чистое звучание. Они также совместимы со звуком высокого разрешения: вы услышите больше при прослушивании любимых композиций в высоком разрешении на выбранном сервисе. Узнать обо всех преимуществах

    Наушники-вкладыши с микрофоном

    Кристально чистый

    Когда все, что вам нужно, — это чистый звук. От любимых композиций до подкастов и звонков — эти проводные наушники-вкладыши обеспечат кристально чистое звучание. Они также совместимы со звуком высокого разрешения: вы услышите больше при прослушивании любимых композиций в высоком разрешении на выбранном сервисе. Узнать обо всех преимуществах

    Кристально чистый

    Когда все, что вам нужно, — это чистый звук. От любимых композиций до подкастов и звонков — эти проводные наушники-вкладыши обеспечат кристально чистое звучание. Они также совместимы со звуком высокого разрешения: вы услышите больше при прослушивании любимых композиций в высоком разрешении на выбранном сервисе. Узнать обо всех преимуществах

    Наушники-вкладыши с микрофоном

    Кристально чистый

    Когда все, что вам нужно, — это чистый звук. От любимых композиций до подкастов и звонков — эти проводные наушники-вкладыши обеспечат кристально чистое звучание. Они также совместимы со звуком высокого разрешения: вы услышите больше при прослушивании любимых композиций в высоком разрешении на выбранном сервисе. Узнать обо всех преимуществах

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      Кристально чистый

      • 8,6-мм излучатели, закрытая конструкция
      • встроенный микрофон
      • Черный
      • Вкладыши

      Встроенный микрофон с подавлением эха для четкого звука

      Ставьте на паузу композиции и совершайте вызовы. Все это без взаимодействия с вашим смартфоном. Встроенный микрофон с подавлением эха обеспечивает четкое звучание во время разговора. При прослушивании композиций и подкастов идеально настроенные излучатели с неодимовыми магнитами обеспечат чистый и полный деталей звук.

      Звук высокого разрешения. Больше деталей

      Любите слушать музыку в высоком качестве через онлайн-сервисы? Эти наушники с поддержкой аудио высокого разрешения позволят вам услышать больше. Они поддерживают высокие частоты до 40 кГц и обеспечивают более высокий уровень детализации, позволяя слушать качественную музыку даже в пути.

      3 сменные резиновые насадки. Удобная посадка

      Акустическая трубка овальной формы и сменные резиновые насадки трех размеров обеспечивают полную герметичность. Наслаждайтесь комфортным прослушиванием музыки и преимуществами шумоизоляционной конструкции круглые сутки.

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Тип магнита
        Неодимовый
        Звуковая катушка
        CCAW
        Диаметр излучателя
        8,6
        Чувствительность
        109  дБ
        Диафрагма
        Майларовый купол
        Диапазон частот
        7–40 000 Гц

      • Подключения

        Микрофон
        Входной разъем 3,5 мм для микрофона
        Покрытие разъема
        Позолоченный
        Длина кабеля
        1,2  м

      • Аксессуары

        Накладки для наушников
        Дополнительные 2 пары

      • Размеры упаковки

        Тип упаковки
        Коробка
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип размещения на полке
        Подвес
        высота
        17,5  см
        ширина
        7  см
        Глубина
        2,5  см
        Вес брутто
        0,05  кг
        Вес нетто
        0,018  кг
        Вес упаковки
        0,032  кг
        EAN
        69 51613 98178 8

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        24
        Длина
        38  см
        ширина
        18,3  см
        высота
        19,6  см
        Вес брутто
        1,59  кг
        Вес нетто
        0,432  кг
        Вес упаковки
        1,158  кг
        GTIN
        1 69 51613 98178 5

      • Внутренняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        3
        Длина
        18  см
        ширина
        8,2  см
        высота
        7,8  см
        Вес брутто
        0,17  кг
        Вес нетто
        0,054  кг
        Вес упаковки
        0,116  кг
        GTIN
        2 69 51613 98178 2

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