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  • Кристально чистый Кристально чистый Кристально чистый

    6000 series Наушники-вкладыши с микрофоном

    PRO6105BK/00

    Кристально чистый

    Когда все, что вам нужно, — это чистый звук. От любимых композиций до подкастов и звонков — эти проводные наушники-вкладыши обеспечат кристально чистое звучание. Они также совместимы со звуком высокого разрешения: вы услышите больше при прослушивании любимых композиций в высоком разрешении на выбранном сервисе.

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    6000 series Наушники-вкладыши с микрофоном

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    Кристально чистый

    • 8,6-мм излучатели, закрытая конструкция
    • встроенный микрофон
    • Черный
    • Вкладыши

    Встроенный микрофон с подавлением эха для четкого звука

    Ставьте на паузу композиции и совершайте вызовы. Все это без взаимодействия с вашим смартфоном. Встроенный микрофон с подавлением эха обеспечивает четкое звучание во время разговора. При прослушивании композиций и подкастов идеально настроенные излучатели с неодимовыми магнитами обеспечат чистый и полный деталей звук.

    Звук высокого разрешения. Больше деталей

    Любите слушать музыку в высоком качестве через онлайн-сервисы? Эти наушники с поддержкой аудио высокого разрешения позволят вам услышать больше. Они поддерживают высокие частоты до 40 кГц и обеспечивают более высокий уровень детализации, позволяя слушать качественную музыку даже в пути.

    3 сменные резиновые насадки. Удобная посадка

    Акустическая трубка овальной формы и сменные резиновые насадки трех размеров обеспечивают полную герметичность. Наслаждайтесь комфортным прослушиванием музыки и преимуществами шумоизоляционной конструкции круглые сутки.

    • Звук

      Акустическая система
      Закрытая
      Диаметр излучателя
      8,6
      Диафрагма
      Майларовый купол
      Тип магнита
      Неодимовый
      Звуковая катушка
      CCAW
      Диапазон частот
      7–40 000 Гц
      Чувствительность
      109  дБ

    • Подключения

      Микрофон
      Входной разъем 3,5 мм для микрофона
      Покрытие разъема
      Позолоченный
      Длина кабеля
      1.2  м

    • Внешняя упаковка

      Длина
      38  см
      Количество потребительских упаковок
      24
      ширина
      18.3  см
      Вес брутто
      1.59  кг
      Высота
      19.6  см
      GTIN
      1 69 51613 98178 5
      Вес нетто
      0.432  кг
      Вес упаковки
      1.158  кг

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      18  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      ширина
      8.2  см
      Высота
      7.8  см
      Вес нетто
      0.054  кг
      Вес брутто
      0.17  кг
      Вес упаковки
      0.116  кг
      GTIN
      2 69 51613 98178 2

    • Размеры упаковки

      Высота
      17.5  см
      Тип упаковки
      Коробка
      Тип размещения на полке
      Подвес
      ширина
      7  см
      Глубина
      2.5  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      69 51613 98178 8
      Вес брутто
      0.05  кг
      Вес нетто
      0.018  кг
      Вес упаковки
      0.032  кг

    • Аксессуары

      Накладки для наушников
      Дополнительные 2 пары

    • UPC

      UPC
      8 40063 20210 8

    Badge-D2C

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