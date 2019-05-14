Когда все, что вам нужно, — это чистый звук. От любимых композиций до подкастов и звонков — эти проводные наушники-вкладыши обеспечат кристально чистое звучание. Они также совместимы со звуком высокого разрешения: вы услышите больше при прослушивании любимых композиций в высоком разрешении на выбранном сервисе.
Встроенный микрофон с подавлением эха для четкого звука
Ставьте на паузу композиции и совершайте вызовы. Все это без взаимодействия с вашим смартфоном. Встроенный микрофон с подавлением эха обеспечивает четкое звучание во время разговора. При прослушивании композиций и подкастов идеально настроенные излучатели с неодимовыми магнитами обеспечат чистый и полный деталей звук.
Звук высокого разрешения. Больше деталей
Любите слушать музыку в высоком качестве через онлайн-сервисы? Эти наушники с поддержкой аудио высокого разрешения позволят вам услышать больше. Они поддерживают высокие частоты до 40 кГц и обеспечивают более высокий уровень детализации, позволяя слушать качественную музыку даже в пути.
3 сменные резиновые насадки. Удобная посадка
Акустическая трубка овальной формы и сменные резиновые насадки трех размеров обеспечивают полную герметичность. Наслаждайтесь комфортным прослушиванием музыки и преимуществами шумоизоляционной конструкции круглые сутки.
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