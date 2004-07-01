Аудиоплеер для занятий спортом PSA110/00
Аудиоплеер для занятий спортом PSA110/00
Новинка для спортсменов
Цифровое радио. Для тренировок. Настройте и загрузите свою любимую FM-станцию в великолепии цифрового стереозвучания. Fm-радио сконструировано с учетом мнений атлетов и технологических новинок.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Аудиоплеер для занятий спортом
Новинка для спортсменов
Цифровое радио. Для тренировок. Настройте и загрузите свою любимую FM-станцию в великолепии цифрового стереозвучания. Fm-радио сконструировано с учетом мнений атлетов и технологических новинок.
Новинка для спортсменов
Цифровой FM-радиоприемник
Цифровое FM-радио с 10 предварительно настроенными станциями
-
Звук
- Диапазон частот
-
20 - 20 000
Гц
- Выходная мощность (среднеквадр.)
-
2 - 4 мВт
- Отношение сигнал/шум
-
> 80
- Регулятор громкости
-
Регулятор громкости "вверх/вниз"
-
Подключения
- Линейный выход
-
3,5
миллиметра
- Наушники
-
3,5 мм
-
Тюнер/прием/передача
- Частотный диапазон
-
87,5–108
МГц
- Диапазоны тюнера
-
FM стерео
- Сохранение радиостанций
-
10
-
Питание
- Автовыключение
-
SmartSave
- Тип элемента питания
-
- Напряжение батареи
-
1.5
В
- Количество батарей
-
1
- Время работы от батарей
-
10
часов
-
Аксессуары
- Наушники
-
SBC HJ020/77S
- Ремешок на руку
-
AY4208
-
Размеры
- Количество в упаковке
-
3
- Глубина упаковки
-
192
миллиметра
- Глубина продукта
-
23,8
миллиметра
- Высота упаковки
-
95
миллиметра
- Тип упаковки
-
D-бокс
- Ширина упаковки
-
192
миллиметра
- Ширина продукта
-
70,5
миллиметра
- Высота продукта
-
23,8
миллиметра
- Вес продукта
-
0,060
кг
-
Изображение/дисплей
- Тип
-
ЖК
- Индикация
-
-
Индикатор заряда батареи
-
частота
-
блокировка
-
фиксированные настройки
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