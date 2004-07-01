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Аудиоплеер для занятий спортом

PSA110/00
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    Аудиоплеер для занятий спортом

    PSA110/00
    Общая оценка / 5

    Новинка для спортсменов

    Цифровое радио. Для тренировок. Настройте и загрузите свою любимую FM-станцию в великолепии цифрового стереозвучания. Fm-радио сконструировано с учетом мнений атлетов и технологических новинок.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Аудиоплеер для занятий спортом

    Новинка для спортсменов

    Цифровое радио. Для тренировок. Настройте и загрузите свою любимую FM-станцию в великолепии цифрового стереозвучания. Fm-радио сконструировано с учетом мнений атлетов и технологических новинок.

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      Цифровой FM-радиоприемник

      Цифровое FM-радио с 10 предварительно настроенными станциями

      Цифровое FM-радио с 10 предварительно настроенными станциями

      • Звук

        Диапазон частот
        20 - 20 000  Гц
        Выходная мощность (среднеквадр.)
        2 - 4 мВт
        Отношение сигнал/шум
        > 80
        Регулятор громкости
        Регулятор громкости "вверх/вниз"

      • Подключения

        Линейный выход
        3,5  миллиметра
        Наушники
        3,5 мм

      • Тюнер/прием/передача

        Частотный диапазон
        87,5–108  МГц
        Диапазоны тюнера
        FM стерео
        Сохранение радиостанций
        10

      • Питание

        Автовыключение
        SmartSave
        Тип элемента питания
        • Тип AAA
        • LR03
        Напряжение батареи
        1.5  В
        Количество батарей
        1
        Время работы от батарей
        10  часов

      • Аксессуары

        Наушники
        SBC HJ020/77S
        Ремешок на руку
        AY4208

      • Размеры

        Количество в упаковке
        3
        Глубина упаковки
        192  миллиметра
        Глубина продукта
        23,8  миллиметра
        Высота упаковки
        95  миллиметра
        Тип упаковки
        D-бокс
        Ширина упаковки
        192  миллиметра
        Ширина продукта
        70,5  миллиметра
        Высота продукта
        23,8  миллиметра
        Вес продукта
        0,060  кг

      • Изображение/дисплей

        Тип
        ЖК
        Индикация
        • Индикатор заряда батареи
        • частота
        • блокировка
        • фиксированные настройки

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