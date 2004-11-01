Новинка для спортсменов
Три варианта воспроизведения. PSA410 готов воспроизвести все, что вы сможете в него вставить. CD с сотнями mp3-аудиозаписей ? Нет проблем. Плюс цифровое FM-радио (10 предварительных настроек), поясной ремень для 5-кнопочного пульта ДУ и спортивный рюкзак.
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Новинка для спортсменов
Три варианта воспроизведения. PSA410 готов воспроизвести все, что вы сможете в него вставить. CD с сотнями mp3-аудиозаписей ? Нет проблем. Плюс цифровое FM-радио (10 предварительных настроек), поясной ремень для 5-кнопочного пульта ДУ и спортивный рюкзак.
Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с плеером GoGear. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков и перенесите их на плеер.
В плеерах GoGear с эквалайзером используется технология автоматической настройки оптимального баланса звуковых частот в соответствии с выбранным стилем музыки. Предустановленные настройки эквалайзера позволяют наслаждаться оптимальным звучанием в зависимости от выбранного стиля — джаз, рок или поп.
Активируйте функцию динамического усиления НЧ (DBB), и нижние частоты басов будут улучшены электронным способом для достижения устойчивого воспроизведения звука, особенно в случае установки низкого уровня громкости динамика. Вы все время будете слышать впечатляющие басы.
Digital Media Manager - это программное обеспечение от компании Philips, позволяющее Вам легко переносить музыкальные файлы, фотографии и видеоматериалы с вашего устройства на компьютер и наоборот. Эта программа распознает ваше устройство при его подключении к компьютеру. Простым указанием курсора и щелчком мыши вы можете легко переносить файлы между компьютером и множеством устройств Philips.
Функция Electronic Skip Protection обеспечивает непрерывность воспроизведения музыки даже в том случае, когда ваш плеер подвергается ударам и толчкам при беге трусцой или при ходьбе. Как только диск начнет играть, музыка будет постоянно записываться в буфер памяти плеера, где она будет временно храниться. Когда устройство подвергается ударам или толчкам - случайно или во время занятий спортом, вы по-прежнему будете слышать непрерывное звучание музыки, хранящейся в этом буфере, в то время, как лазер сразу же сфокусируется на точке, в которой произошел сбой и возобновит воспроизведение для заполнения буфера.
Звук
Подключения
Тюнер/прием/передача
Питание
Аксессуары
Размеры
Аудиовоспроизведение
Изображение/дисплей
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