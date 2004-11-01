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Аудиоплеер для занятий спортом

PSA410/00
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    Аудиоплеер для занятий спортом

    PSA410/00
    Общая оценка / 5

    Новинка для спортсменов

    Три варианта воспроизведения. PSA410 готов воспроизвести все, что вы сможете в него вставить. CD с сотнями mp3-аудиозаписей ? Нет проблем. Плюс цифровое FM-радио (10 предварительных настроек), поясной ремень для 5-кнопочного пульта ДУ и спортивный рюкзак.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Аудиоплеер для занятий спортом

    Новинка для спортсменов

    Три варианта воспроизведения. PSA410 готов воспроизвести все, что вы сможете в него вставить. CD с сотнями mp3-аудиозаписей ? Нет проблем. Плюс цифровое FM-радио (10 предварительных настроек), поясной ремень для 5-кнопочного пульта ДУ и спортивный рюкзак.

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      Новинка для спортсменов

      Цифровой аудиоплеер MP3CD/FM

      Воспроизведение форматов MP3 и WMA

      Воспроизведение форматов MP3 и WMA

      Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с плеером GoGear. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков и перенесите их на плеер.

      Эквалайзер для оптимизации звучания в соответствии с вашим музыкальным вкусом

      Эквалайзер для оптимизации звучания в соответствии с вашим музыкальным вкусом

      В плеерах GoGear с эквалайзером используется технология автоматической настройки оптимального баланса звуковых частот в соответствии с выбранным стилем музыки. Предустановленные настройки эквалайзера позволяют наслаждаться оптимальным звучанием в зависимости от выбранного стиля — джаз, рок или поп.

      Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов

      Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов

      Активируйте функцию динамического усиления НЧ (DBB), и нижние частоты басов будут улучшены электронным способом для достижения устойчивого воспроизведения звука, особенно в случае установки низкого уровня громкости динамика. Вы все время будете слышать впечатляющие басы.

      Цифровое FM-радио с 10 предварительно настроенными станциями

      Цифровое FM-радио с 10 предварительно настроенными станциями

      ПО Digital Media Manager предназначено для простого управления носителями

      Digital Media Manager - это программное обеспечение от компании Philips, позволяющее Вам легко переносить музыкальные файлы, фотографии и видеоматериалы с вашего устройства на компьютер и наоборот. Эта программа распознает ваше устройство при его подключении к компьютеру. Простым указанием курсора и щелчком мыши вы можете легко переносить файлы между компьютером и множеством устройств Philips.

      Функция Электронная защита от перескоков для обеспечения непрерывности воспроизведения музыки в движении

      Функция Electronic Skip Protection обеспечивает непрерывность воспроизведения музыки даже в том случае, когда ваш плеер подвергается ударам и толчкам при беге трусцой или при ходьбе. Как только диск начнет играть, музыка будет постоянно записываться в буфер памяти плеера, где она будет временно храниться. Когда устройство подвергается ударам или толчкам - случайно или во время занятий спортом, вы по-прежнему будете слышать непрерывное звучание музыки, хранящейся в этом буфере, в то время, как лазер сразу же сфокусируется на точке, в которой произошел сбой и возобновит воспроизведение для заполнения буфера.

      • Звук

        Улучшение низких частот
        Функция цифрового усиления НЧ
        ЦАП
        1-битовый (-битовая/-битовое)
        Диапазон частот
        20 - 20 000  Гц
        Выходная мощность (среднеквадр.)
        2 x 5 мВт
        Отношение сигнал/шум
        >85
        Регулятор громкости
        • 32 шага
        • цифровой

      • Подключения

        Вход постоянного тока
        4,0 мм, 5 В, центр +
        Линейный выход
        3,5  миллиметра
        Наушники
        3,5 мм

      • Тюнер/прием/передача

        Частотный диапазон
        87,5 - 108  МГц
        Диапазоны тюнера
        FM стерео
        Сохранение радиостанций
        10

      • Питание

        Тип адаптера
        100 - 240 В
        Перезарядка
        Да
        Тип элемента питания
        Никель-металл-гидридный аккумулятор
        Количество батарей
        2
        время работы CD на батарейках
        20
        Время работы батарей MP3-CD
        30

      • Аксессуары

        Батарейки
        AY3365
        CD-ROM
        AY4487
        Наушники
        SBC HJ030/77
        Адаптер пер./пост. тока, заряд. уст-во
        AY4103
        Контейнер
        AY4213
        ДУ на поясе, удлинитель, ремешок на руку
        AY4002

      • Размеры

        Количество в упаковке
        3
        Глубина упаковки
        н/д  миллиметра
        Глубина продукта
        134  миллиметра
        Высота упаковки
        н/д  миллиметра
        Тип упаковки
        D-бокс
        Ширина упаковки
        н/д  миллиметра
        Ширина продукта
        130  миллиметра
        Высота продукта
        14,5  миллиметра
        Вес продукта
        0,140  кг

      • Аудиовоспроизведение

        Формат сжатия
        • MP3
        • Windows Media™ Audio
        Режимы воспроизведения дисков
        • Быстро вперед/назад
        • Удержание
        • Поиск следующего / предыдущего альбома
        • Поиск следующей/предыдущей дорожки
        • Повтор дорожки/альбома/всей записи
        • Произв. порядок воспр. альб./всех дор.
        Поддерживаемые медианосители
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • WMA
        Поддержка меток ID3
        • Название альбома и имя исполнителя
        • Название записи и имя исполнителя
        Поддержка меток ID3
        Да
        Скорость передачи данных для MP3
        32 - 320 Кбит/с
        Electronic Skip Protection (CD-диск)
        160
        Скорость передачи данных для WMA
        32 - 192 Кбит/с
        Magic ESP (MP3-CD)
        420
        Magic ESP™ (WMA)
        84 секунды при 64 Кбит/с

      • Изображение/дисплей

        Подсветка
        Да
        Цвет подсветки
        Белый
        Тип
        ЖК
        Индикация
        • имя исполнителя
        • Индикатор заряда батареи
        • Функции CD
        • Функция DBB
        • EPS
        • частота
        • фиксированные настройки
        • время
        • дорожка
        • громкость

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