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Оцените возможности Smart TV без использования проводов
С помощью этого беспроводного USB-адаптера вы можете сполна оценить все возможности Smart TV на телевизоре Philips без использования проводов. Наслаждайтесь просмотром разнообразного онлайн-контента на большом экране. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Оцените возможности Smart TV без использования проводов
С помощью этого беспроводного USB-адаптера вы можете сполна оценить все возможности Smart TV на телевизоре Philips без использования проводов. Наслаждайтесь просмотром разнообразного онлайн-контента на большом экране. Узнать обо всех преимуществах
Оцените возможности Smart TV без использования проводов
С помощью этого беспроводного USB-адаптера вы можете сполна оценить все возможности Smart TV на телевизоре Philips без использования проводов. Наслаждайтесь просмотром разнообразного онлайн-контента на большом экране. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Оцените возможности Smart TV без использования проводов
С помощью этого беспроводного USB-адаптера вы можете сполна оценить все возможности Smart TV на телевизоре Philips без использования проводов. Наслаждайтесь просмотром разнообразного онлайн-контента на большом экране. Узнать обо всех преимуществах
Высокоскоростное соединение благодаря беспроводному адаптеру 802.11n. Скорость до 5 раз выше по сравнению с обычным адаптером Wi-Fi 802.11g. Разработан на основе спецификаций WiFi 802.11n.
Шифрование WPA2 для сохранения конфиденциальности и безопасного подключения
Подключение WPS Wi-Fi для простой установки "plug and play" на телевизоре
Берите фильмы напрокат из сетевых видеомагазинов непосредственно с помощью ТВ, смотрите передачи любимых телеканалов "вслед за эфиром" и пользуйтесь самыми разными онлайн-приложениями благодаря возможностям Smart TV. Также можно получить доступ к Интернету.
Вы сможете передавать фотографии, музыку и фильмы, сохраненные на смартфоне, планшетном или настольном ПК, и воспроизводить их на большом экране.
Управляйте телевизором наиболее простым и удобным способом. Для управления Smart TV без использования проводов просто подключите беспроводную клавиатуру или воспользуйтесь смартфоном или планшетным ПК.
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