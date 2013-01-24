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ТВ-камера

PTA317/00
Общая оценка / 5
2 награды
  • Общайтесь по Skype™ на своем ТВ Общайтесь по Skype™ на своем ТВ Общайтесь по Skype™ на своем ТВ
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    ТВ-камера

    PTA317/00
    Общая оценка / 5
    2 награды

    Общайтесь по Skype™ на своем ТВ

    Общайтесь с близкими вам людьми, где бы они ни находились. Благодаря поддержке Skype™ вы можете совершать бесплатные голосовые и видеозвонки прямо на ТВ. Просто подключите эту высококачественную камеру к телевизору Philips Smart LED TV с доступом в Интернет и звоните! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    ТВ-камера

    Общайтесь по Skype™ на своем ТВ

    Общайтесь с близкими вам людьми, где бы они ни находились. Благодаря поддержке Skype™ вы можете совершать бесплатные голосовые и видеозвонки прямо на ТВ. Просто подключите эту высококачественную камеру к телевизору Philips Smart LED TV с доступом в Интернет и звоните! Узнать обо всех преимуществах

    Общайтесь по Skype™ на своем ТВ

    Общайтесь с близкими вам людьми, где бы они ни находились. Благодаря поддержке Skype™ вы можете совершать бесплатные голосовые и видеозвонки прямо на ТВ. Просто подключите эту высококачественную камеру к телевизору Philips Smart LED TV с доступом в Интернет и звоните! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    ТВ-камера

    Общайтесь по Skype™ на своем ТВ

    Общайтесь с близкими вам людьми, где бы они ни находились. Благодаря поддержке Skype™ вы можете совершать бесплатные голосовые и видеозвонки прямо на ТВ. Просто подключите эту высококачественную камеру к телевизору Philips Smart LED TV с доступом в Интернет и звоните! Узнать обо всех преимуществах

    Общайтесь по Skype™ на своем ТВ

    Совершайте голосовые и видеозвонки прямо из своей гостиной

    • для телевизоров Philips

    Бесплатная видеосвязь в прямом эфире

    Пользуйтесь бесплатной связью через Skype на телевизоре Smart TV Philips. Просто подсоедините камеру к USB-разъему телевизора и подключите телевизор к Интернету. Выполните простые инструкции на экране и общайтесь через видеочат с родными и друзьями в режиме реального времени.

    Выполняйте телефонные звонки в любую точку мира по выгодным тарифам

    Пользователи Skype могут звонить друг другу бесплатно, но знаете ли вы, что с телевизора можно также звонить на телефонные номера в любую точку мира по выгодным тарифам? Эта камера для ТВ Philips передает высококачественный звук при помощи двух встроенных микрофонов.

    Говорите сразу с несколькими людьми с помощью своего телевизора

    Говорите сразу с несколькими людьми с помощью телевизора. Через конференц-связь можно общаться не с одним, а с несколькими пользователями Skype одновременно — позвоните друзьям и обсудите, например, предстоящий ужин.

    Видеообщение при помощи высококачественной камеры для ТВ

    Высококачественная ТВ-камера Philips подходит для всех телевизоров Philips Smart TV Premium и обеспечивает великолепное качество видеоизображения. Наслаждайтесь видеосвязью в высоком качестве на большом телевизоре.

    3-кратное цифровое увеличение гарантирует четкое изображение независимо от вашего положения

    3-кратное цифровое увеличение позволяет регулировать масштаб, независимо от того, на каком расстоянии от телевизора вы сидите. Кроме того, камеру можно сдвигать и панорамировать изображение для наилучшего обзора, даже если телевизор расположен в углу или не напротив дивана.

    Четкая передача голоса на любом расстоянии и в любом помещении

    Камера оснащена технологией обработки звука с подавлением эха, что позволяет снижать эффект эха, улавливаемого встроенными микрофонами. В результате четкость голоса при общении в Skype повышается. Наслаждайтесь отличным качеством звука.

    Универсальное крепление для всех телевизоров Philips Smart TV Premium

    Эта камера подходит для всех телевизоров Philips Smart LED TV с поддержкой Skype — она оснащена простым фиксатором для быстрой установки. Просто подключите камеру к USB-разъему телевизора, выполните пару простых настроек и наслаждайтесь общением в Skype.

    Технические характеристики

    • Функции управления

      Удобство использования
      • 2 направленных микрофона
      • 3-кратное увеличение, панорамирование и наклон*
      • Стандарт Plug & play
      • Универсальный фиксатор для любого ТВ
      • Бесконечная фиксированная фокусировка

    • Размеры

      Вес продукта
      0,12  кг
      Вес, включая упаковку
      0,49  кг
      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      105 x 40 x 105 мм
      Глубина коробки
      133  мм
      Высота коробки
      162  мм
      Ширина коробки
      158  мм

    • Связанные изделия

      Совместим с
      • _PFL6xx7 (Eu)
      • _PFL7007 (Eu)
      • _PFL8007 (Eu)
      • _PDL6907
      • 46PFL9707
      • 60PFL9607
      • _PFL5007 (Lat Am)
      • _PFL6007 (Lat Am)
      • _PFL7007 (Lat Am)
      • _PFL3208 (Eu)
      • _PFL4208 (Eu)
      • _PFL4508 (Eu)
      • _PFL5008 (Eu)
      • _PFL6008 (Eu)
      • _PFL3508 (LATAM)
      • _PFL4508 (LATAM)
      • _PFL5008 (LATAM)
      • _PFL5508 (LATAM)
      • _PFL7008 (LATAM)

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        • Skype не предназначен для экстренных вызовов: Skype не является заменой обычного телефона и его нельзя использовать для вызова экстренной помощи.
        • Для бесплатных видеозвонков другим пользователям Skype™ ваш телевизор должен быть подключен в Интернету.
        • Функции увеличения, панорамирования и наклона доступны только в телевизорах для Европы и России