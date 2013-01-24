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Активные очки 3D

PTA509/00
  • Настоящий кинотеатр с 3D Max у вас дома Настоящий кинотеатр с 3D Max у вас дома Настоящий кинотеатр с 3D Max у вас дома
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    Активные очки 3D

    PTA509/00

    Настоящий кинотеатр с 3D Max у вас дома

    Откройте новое измерение трехмерной графики при просмотре фильмов, игр и спортивных матчей в формате 3D благодаря новым очкам 3D Max. Современная технология активной 3D-визуализации, используемая компанией Philips, создает эффект погружения в 3D-видео Full HD. Оцените максимальное разрешение в 3D — примите участие в действии! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Активные очки 3D

    Настоящий кинотеатр с 3D Max у вас дома

    Откройте новое измерение трехмерной графики при просмотре фильмов, игр и спортивных матчей в формате 3D благодаря новым очкам 3D Max. Современная технология активной 3D-визуализации, используемая компанией Philips, создает эффект погружения в 3D-видео Full HD. Оцените максимальное разрешение в 3D — примите участие в действии! Узнать обо всех преимуществах

    Настоящий кинотеатр с 3D Max у вас дома

    Откройте новое измерение трехмерной графики при просмотре фильмов, игр и спортивных матчей в формате 3D благодаря новым очкам 3D Max. Современная технология активной 3D-визуализации, используемая компанией Philips, создает эффект погружения в 3D-видео Full HD. Оцените максимальное разрешение в 3D — примите участие в действии! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Активные очки 3D

    Настоящий кинотеатр с 3D Max у вас дома

    Откройте новое измерение трехмерной графики при просмотре фильмов, игр и спортивных матчей в формате 3D благодаря новым очкам 3D Max. Современная технология активной 3D-визуализации, используемая компанией Philips, создает эффект погружения в 3D-видео Full HD. Оцените максимальное разрешение в 3D — примите участие в действии! Узнать обо всех преимуществах

    Настоящий кинотеатр с 3D Max у вас дома

    3D высокого разрешения для полного погружения в действие

    • для телевизоров с 3D Max
    Технология Active 3D Max обеспечивает качество Full HD 3D

    Технология Active 3D Max обеспечивает качество Full HD 3D

    Благодаря технологии 3D Max действие 3D-фильмов перенесется в вашу гостиную. Сочетание сверхбыстрой ЖК-панели и активных очков обеспечивает реалистичную глубину и восхитительное высокое разрешение Full HD. Очки 3D Max в сочетании с телевизором 3D Max — это новая грань качества 3D.

    Уникальный полноэкранный режим 3D Max для двух игроков

    Уникальный полноэкранный режим 3D Max для двух игроков

    При использовании активных очков 3D Max вы сможете играть в полноэкранном режиме для двух игроков. Обычно во время игр в 2D для двух участников каждый игрок видит свою часть игры только на половине экрана. Благодаря технологии 3D теперь оба игрока одновременно могут наслаждаться игрой в полноэкранном режиме, для этого достаточно лишь нажать кнопку на очках.

    Невероятное качество 3D на телевизорах Philips 3D Max и Full HD 3D Ready

    Активные очки 3D гарантируют потрясающее качество Full HD 3D на всех телевизорах 3D Max и на телевизорах более ранних моделей Full HD 3D Ready.

    Гибкая и легкая конструкция обеспечивает максимальный комфорт

    Легкие и пластичные материалы настолько приятны на ощупь, что вы вообще забудете о том, что на вас очки.

    Очки можно хранить в защитном чехле

    Защитный чехол позволяет легко и удобно хранить очки.

    Высококонтрастные активные 3D-очки для самых лучших впечатлений от 3D

    Обычные активные 3D-очки с поляризационными фильтрами слегка затемняют изображение, даже когда на них поступает свет. Благодаря этим линзам с высоким уровнем контрастности смотреть 3D станет еще приятнее.

    Технические характеристики

    • Комфорт

      Удобство использования
      • индикация разрядки батареи
      • автовыключение
      • переключатель включения/выключения
      • автоматический режим игры для двух участников

    • Размеры

      Вес продукта
      0,07  кг
      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      75 x 88 x 238 мм

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      • Батарея CR2032 — 1 шт.
      • Чехол из чистящей ткани — 1 шт.
      • Инструкция по эксплуатации

    • Связанные изделия

      Совместим с
      всеми телевизорами Philips с активной технологией 3D

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Батарея CR2032 — 1 шт.
    • Чехол из чистящей ткани — 1 шт.
    • Инструкция по эксплуатации

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    Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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        • Медицинское предупреждение
        • Если в вашей семье или у вас наблюдались случаи эпилепсии или припадки вследствие светочувствительности, то мигающие источники света, быстрая смена изображений и просмотр фильмов в формате 3D могут оказаться опасными, поэтому предварительно проконсультируйтесь с врачом.
        • Чтобы избежать таких симптомов, как головокружение, головная боль или потеря ориентации в пространстве, не рекомендуется смотреть фильмы 3D в течение продолжительного периода времени. В случае возникновения чувства дискомфорта следует прекратить просмотр фильма 3D и не приступать сразу ни к какой работе, сопряженной с опасностью, пока возникшие симптомы не исчезнут.
        • Родителям необходимо наблюдать за детьми во время просмотра фильмов 3D, чтобы быть уверенными в отсутствии у них упомянутых выше симптомов. Просмотр 3D не рекомендуется детям младше 6 лет, поскольку их зрительное восприятие не сформировалось окончательно.
        • Используйте очки 3D только с целью просмотра видео в формате 3D.
        • ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ. Не позволяйте детям до 3 лет играть с очками 3D, так как они могут подавиться крышкой отсека батареек или самой батарейкой.