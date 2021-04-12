Ваше устройство будет работать дольше

Идеально подходят для цифровых устройств. Эти аккумуляторы высокой емкости типа AA не нужно извлекать из устройства перед зарядкой; заряжайте тогда, когда вам это удобно. К тому же, их можно перезаряжать тысячу раз.