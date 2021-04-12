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    Rechargeables Батарея

    R6B4RTU210/40

    Ваше устройство будет работать дольше

    Идеально подходят для цифровых устройств. Эти аккумуляторы высокой емкости типа AA не нужно извлекать из устройства перед зарядкой; заряжайте тогда, когда вам это удобно. К тому же, их можно перезаряжать тысячу раз.

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    Rechargeables Батарея

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    Ваше устройство будет работать дольше

    • AA, 2100 мA/ч
    • Никель-металлогидридный

    NiMH-технология для многоразовой подзарядки

    Особая технология производства никель-металлогидридных аккумуляторов позволяет выполнять многоразовую подзарядку и почти совсем устраняет необходимость замены аккумуляторов.

    Наслаждайтесь постоянной готовностью аккумуляторов к работе

    Никель-металлогидридный аккумулятор можно перезаряжать до 1000 раз, не разряжая его. Благодаря этому использование аккумуляторов стало еще удобнее и эффективнее.

    Экономит деньги, поскольку может заряжаться 1000 раз

    Экономит деньги, поскольку это длится столько, сколько служат 1000 батарей.

    Аккумулятор для аудиоплееров и фотокамер

    2100 мА/ч обеспечивают более долгую работу аудиоплеера и цифровой фотокамеры.

    • Экохарактеристики

      Химический состав
      Никель-металлогидридный
      Тяжелые металлы
      • Не содержит кадмия
      • Не содержит ртути
      Упаковочный материал
      • Картон
      • ПЭТ
      Тип упаковки
      Блистер ПЭТ

    • Внешняя упаковка

      Длина
      14  см
      Количество потребительских упаковок
      12
      ширина
      11  см
      Вес брутто
      1.44  кг
      Высота
      9.2  см
      GTIN
      1 48 95229 12255 7
      Вес нетто
      1.296  кг
      Вес упаковки
      0.144  кг

    • Питание

      Емкость аккумулятора
      2100 мА/ч
      Тип элемента питания
      Никель-металлогидридный типа AA
      Напряжение батареи
      1.2  В

    • Размеры упаковки

      Высота
      12  см
      Тип упаковки
      Блистер
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      8.3  см
      Глубина
      1.6  см
      Количество изделий в упаковке
      4
      EAN
      48 95229 12255 0
      Вес брутто
      0.116  кг
      Вес нетто
      0.108  кг
      Вес упаковки
      0.008  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      5.05  см
      ширина
      5.8  см
      Глубина
      1.45  см
      Вес
      0.108  кг

    Badge-D2C

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