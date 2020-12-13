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  • Лучшая батарейка для слаботочных устройств Лучшая батарейка для слаботочных устройств Лучшая батарейка для слаботочных устройств

    LongLife Батарея

    R6L4B/40

    Лучшая батарейка для слаботочных устройств

    Лучший выбор для слаботочных устройств — это батареи Longlife. В них используется технология цинково-хлоридных элементов, и они идеально подходят для часов, радиоприемников, калькуляторов и пультов ДУ.

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    LongLife Батарея

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    Лучшая батарейка для слаботочных устройств

    • AA
    • Хлорид цинка
    • 4 шт.

    Батарея остается годной для использования в течение 3 лет

    Любая батарея разряжается, когда она не используется. Мы гарантируем, что эта батарея содержит, по крайней мере, 80 % своей первоначальной энергии до окончания срока годности.

    Цветная маркировка облегчает определение размеров батарей

    Для упрощения определения наиболее распространенных размеров батарей используется цветовая маркировка в соответствии с отраслевыми стандартами.

    Технология цинково-хлоридных элементов гарантирует длительное использование

    Технология высококачественных цинково-хлоридных элементов гарантирует длительность срока их службы при использовании в устройствах с низким энергопотреблением.

    Цинково-карбоновые батареи Philips не содержат вредных тяжелых металлов

    Эти батареи Philips гарантированно не содержат вредных тяжелых металлов, таких как кадмий и ртуть.

    Понятные схематические инструкции по эксплуатации

    Универсальные схемы на упаковке объясняют, как и где батарея может или должна быть использована.

    • Питание

      Напряжение батареи
      1.5  В

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Блистер
      Тип размещения на полке
      Подвес
      Количество изделий в упаковке
      4

    • Технические характеристики

      Срок хранения
      3 года
      Взаимозаменяема с
      AA, R6, UM3, 15F, M15F

    Badge-D2C

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